México

“El Mochaorejas” obtiene absolución por secuestro, pero seguirá en prisión por otros delitos

Daniel Arizmendi López lleva 27 años en la cárcel

Guardar
Foto: Cuartoscuro
Foto: Cuartoscuro

Una jueza federal absolvió a Daniel Arizmendi López, conocido como “El Mochaorejas”, del delito de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro.

La resolución, emitida por Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, y consultada por Infobae México, estableció que “El Mochaorejas” deberá quedar en libertad de forma inmediata.

Dicha decisión fue tomada por la jueza tras considerar insuficientes los elementos aportados por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Como Arizmendi lleva 27 años en prisión, la magistrada declaró cumplida la condena correspondiente a este proceso, por lo que se estableció la absolución.

Sin embargo, la jueza lo consideró responsable del delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por el que le impuso 8 años de prisión y una multa de 13 mil 225 pesos, lo que en caso de no poder pagarlo será sustituido por 500 jornadas de trabajo no remuneradas a favor de la comunidad.

El mochaorejas (Foto: Twitter@StinkerIrlandes)
El mochaorejas (Foto: Twitter@StinkerIrlandes)

El expediente describe con detalle el testimonio de un padre de familia que reconoció a Arizmendi como el hombre que negociaba la liberación de su hijo, a quien le cortaron una oreja, basándose en entrevistas televisadas en 1998 tras la detención del secuestrador. Además, el documento relata las condiciones en que la víctima firmó una carta pidiendo perdón a su padre por revelar a los plagiarios la existencia de recursos económicos familiares, hechos ocurridos en 1997.

Por otra parte, en días recientes, un Tribunal Federal concedió un amparo a Dulce Paz Venegas Martínez, pareja sentimental de Arizmendi, dejando sin efecto el auto de formal prisión que se dictó hace 26 años por delincuencia organizada y secuestro, ya que su proceso debió tramitarse en el fuero común. Venegas fue detenida junto a Arizmendi el 17 de agosto de 1998 tras salir de su domicilio en el Estado de México.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

El MochaorejasEdomexméxico-noticiasNarcotráfico en MéxicoNarco en MéxicoSecuestro

Más Noticias

Perros rescatados en Cuautitlán son altamente cotizadas en el mercado; algunos alcanzan precios de hasta 70 mil pesos

El organismo judicial identificó posibles irregularidades que involucran la explotación de Bulldog Francés y American Bully

Perros rescatados en Cuautitlán son

Exnovia de Héctor Klünder anuncia confesiones sobre su ruptura y el romance con Tammy Parra: “Les voy a dar el chismecito completo”

Maripau López, exnovia del mánager y pareja actual de Tammy Parra anunció que revelará detalles inéditos del romance en un famoso podcast de chismes

Exnovia de Héctor Klünder anuncia

Santa Claus: la extraña faceta por la que se le considera patrono

Aunque envuelto en leyendas, San Nicolás fue un religioso del siglo IV cuya fama de generosidad lo convirtió en patrón de múltiples grupos y en inspiración del mito navideño moderno

Santa Claus: la extraña faceta

La Navidad y el Año Nuevo de 2021: las fiestas decembrinas más violentas que vivió México

Las jornadas del 24 y 31 de diciembre concentraron cifras elevadas de hechos violentos, mientras algunas entidades federativas no reportaron casos

La Navidad y el Año

50 frases navideñas para compartir por Facebook con tu familia y amigos

Manda estos pensamientos para celebrar la Navidad

50 frases navideñas para compartir
MÁS NOTICIAS

NARCO

Previo a Navidad, Rocha Moya

Previo a Navidad, Rocha Moya pide “serenidad y reflexión” en Sinaloa pese a nueva alza de violencia | Video

Dan 20 años de prisión a “Valdo”, integrante de Los Chapitos involucrado en el “Culiacanazo” de 2019

¿Traición del CJNG o entrega? Las hipótesis sobre la caída de piezas clave de Los Chapitos en menos de 72 horas

“Sin ellos no hay Navidad”: Madres Buscadoras en Tamaulipas marchan por sus desaparecidos en Reynosa

Aseguran 11 armas y más de 1500 cartuchos tras recorridos de vigilancia en Navolato, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Exnovia de Héctor Klünder anuncia

Exnovia de Héctor Klünder anuncia confesiones sobre su ruptura y el romance con Tammy Parra: “Les voy a dar el chismecito completo”

Santa Claus también es mexicano: así lo interpretaron en el cine nacional e internacional

Estas son las películas mexicanas ideales para ver en Navidad y Año Nuevo

“Nos ponían Cachirulo”: recuerdos entrañables de la televisión que acompañó las navidades mexicanas hace décadas

De ‘La Más Draga’ a ‘Hoy’: Karime Pindter se coronó como la promesa de la conducción en este 2025

DEPORTES

NBA en Navidad: agenda y

NBA en Navidad: agenda y dónde ver cada uno de los juegos en México

Cartelera navideña en la NFL: dónde y a qué hora ver los juegos en México

Juan Brunetta recibe críticas en redes al afirmar que la Liga MX “está un escalón más arriba” que el fútbol argentino

Muere Ricardo Contreras, exdirigente de la Federación Mexicana de Boxeo

El día que Checo Pérez se convirtió en Santa Claus y sorprendió a su equipo con un peculiar regalo navideño