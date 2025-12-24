“El Mochaorejas” obtiene absolución por secuestro, pero seguirá en prisión por otros delitos

Foto: Cuartoscuro

Una jueza federal absolvió a Daniel Arizmendi López, conocido como “El Mochaorejas”, del delito de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro.

La resolución, emitida por Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, y consultada por Infobae México, estableció que “El Mochaorejas” deberá quedar en libertad de forma inmediata.

Dicha decisión fue tomada por la jueza tras considerar insuficientes los elementos aportados por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Como Arizmendi lleva 27 años en prisión, la magistrada declaró cumplida la condena correspondiente a este proceso, por lo que se estableció la absolución.

Sin embargo, la jueza lo consideró responsable del delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por el que le impuso 8 años de prisión y una multa de 13 mil 225 pesos, lo que en caso de no poder pagarlo será sustituido por 500 jornadas de trabajo no remuneradas a favor de la comunidad.

El mochaorejas (Foto: Twitter@StinkerIrlandes)

El expediente describe con detalle el testimonio de un padre de familia que reconoció a Arizmendi como el hombre que negociaba la liberación de su hijo, a quien le cortaron una oreja, basándose en entrevistas televisadas en 1998 tras la detención del secuestrador. Además, el documento relata las condiciones en que la víctima firmó una carta pidiendo perdón a su padre por revelar a los plagiarios la existencia de recursos económicos familiares, hechos ocurridos en 1997.

Por otra parte, en días recientes, un Tribunal Federal concedió un amparo a Dulce Paz Venegas Martínez, pareja sentimental de Arizmendi, dejando sin efecto el auto de formal prisión que se dictó hace 26 años por delincuencia organizada y secuestro, ya que su proceso debió tramitarse en el fuero común. Venegas fue detenida junto a Arizmendi el 17 de agosto de 1998 tras salir de su domicilio en el Estado de México.

Información en desarrollo...