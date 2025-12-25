Costo del pasaporte mexicano para 2026, según la SRE

Cada año el gobierno federal suele ajustar el costo de diversos trámites y documentos oficiales, entre ellos los del pasaporte, y éste último es una de las identificaciones más solicitadas durante los periodos vacacionales.
Los montos del pasaporte se actualizan anualmente de acuerdo con la Ley Federal de Derechos y las variaciones del tipo de cambio. Se espera que la SRE publique el costo actualizado a partir del 1 de enero de 2026.
Precio del pasaporte mexicano de acuerdo con la vigencia
La vigencia del documento puede ser de 1, 3, 6 o 10 años, y cada opción tiene un costo distinto, publicado en el sitio oficial gob.mx/pasaporte.
El trámite del pasaporte mexicano requiere que el pago correspondiente se efectúe previamente en instituciones bancarias autorizadas, utilizando una referencia específica antes de acudir a la cita en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Costos de pasaporte, vigente hasta el 31 de enero de 2025, en pesos mexicanos:
- Vigencia 1 año:
- Precio: $885 MXN
- Beneficio del 50% de descuento: $445 MXN
- Vigencia 3 años:
- Precio: $1,730 MXN
- Beneficio del 50% de descuento: $855 MXN
- Vigencia 6 años:
- Precio: $2,350 MXN
- Beneficio del 50% de descuento: $1,175 MXN
- Vigencia 10 años:
- Precio: $4,120 MXN
- Beneficio del 50% de descuento: $2,060 MXN
- Beneficiarios del descuento del 50%:
- Personas mayores de 60 años de edad
- Personas con discapacidad (deberá ser comprobada)
- Trabajadores agrícolas (con Canadá)
Qué documentos necesito para tramitar el pasaporte mexicano
- Agendar una cita en una oficina de pasaportes en México o en una oficina consular.
- Acreditar la nacionalidad mexicana.
- Presentar alguno de los siguientes documentos si no puede verificarse la nacionalidad en bases de datos oficiales:
- Acta de nacimiento expedida por el registro civil mexicano o por oficina consular.
- Certificado de nacionalidad mexicana.
- Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento.
- Carta de naturalización.
- Cédula de identidad ciudadana.
- Certificado de matrícula consular.
- Presentar una identificación oficial vigente en original, como:
- Credencial para votar del INE.
- Matrícula consular.
- Licencia de conducir.
- (Entre otras identificaciones aceptadas).
Entra en vigor en México la CURP biométrica
Para solicitar la CURP biométrica en 2025 será necesario contar con varios documentos: acta de nacimiento certificada y reciente, identificación oficial vigente (como INE, pasaporte u otra válida), la CURP tradicional validada por RENAPO, comprobante de domicilio emitido en los últimos 3 meses y un correo electrónico activo.
Durante el proceso de registro, se sumarán al sistema datos biométricos como huellas dactilares, fotografía, escaneo del iris y firma electrónica.
Así, la nueva CURP biométrica se convertirá en el documento central de identificación para los habitantes de México, ofreciendo estándares avanzados de seguridad digital y personal.
Las personas menores de edad deberán acudir acompañadas por un tutor, quien presentará identificación y un comprobante de parentesco.