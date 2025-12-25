Claudia Sheinbaum y su esposo envían mensaje de Feliz Navidad a las familias mexicanas

Claudia desea felices fiestas a mexicanos (Claudia Sheinbaum )

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, difundió un mensaje con motivo de la Nochebuena y la Navidad, acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba, en el que hizo un llamado a la unidad, la solidaridad y los valores familiares.

El mensaje fue compartido a través de redes sociales y se convirtió en el principal pronunciamiento público de la mandataria previo a su primer periodo de descanso desde que asumió el cargo.

Un mensaje dirigido a todas las familias mexicanas

En el video, Sheinbaum se dirigió a la población con un tono emotivo y nacional.

“A todas las familias mexicanas les deseamos una feliz Nochebuena y una feliz Navidad”, expresó.

La presidenta reiteró su mensaje de felicitación a todo el pueblo mexicano a través de redes sociales. Crédito: @ClaudiaShein

Añadió que estas fechas representan esperanza en cada rincón del país, desde las ciudades hasta las comunidades rurales: “Sabemos que esta noche, en cada rincón del país, hay siempre esperanza”.

La presidenta subrayó la identidad colectiva de México y la importancia de la convivencia familiar.

“Somos un pueblo que sabe reunirse alrededor de la mesa, que convierte lo sencillo en celebración, que abraza fuerte y que nunca olvida a los suyos”, afirmó.

También destacó que, más allá de lo material, lo fundamental son los valores y el amor entre las personas: “Recordemos que lo más importante no es lo material, sino los valores y el amor por los demás”.

Reconocimiento a trabajadores y mexicanos en la distancia

Durante su mensaje, Sheinbaum tuvo palabras para quienes pasan estas fechas lejos de casa o en funciones esenciales.

Sheinbaum reconoció la labor de las fuerzas armadas durante la Navidad, destacando su servicio en favor de la seguridad de los mexicanos. (CUARTOSCURO)

“Pienso también en quienes están lejos de casa, en quienes trabajan para que otros estén a salvo y en quienes hoy extrañan a alguien”, señaló.

En ese contexto, mencionó a las fuerzas armadas, policías, personal de salud, bomberos, trabajadores del transporte y a los paisanos que viven fuera del país.

Jesús María Tarriba también participó con un breve mensaje: “Con todo nuestro cariño, les deseamos la mejor de las navidades y que la pasen en paz y unión”. El video cerró con un mensaje de felicitación conjunta.

Pausa en las mañaneras por Navidad

En paralelo, la Presidencia informó que, con motivo de las fiestas decembrinas, no se realizarán las conferencias matutinas los días 24, 25 y 26 de diciembre.

Con motivo de las fiestas navideñas, Sheinbaum informó que no habrá mañaneras los días 24, 25 y 26 de diciembre. (FOTO: Presidencia)

A través de una publicación en redes sociales, la mandataria explicó que las “mañaneras del pueblo” se reanudarán el lunes 29 de diciembre.

En ese mismo mensaje, Sheinbaum escribió: “¡Feliz Navidad a todo el pueblo de México!”, reiterando el saludo difundido previamente en video.

Navidad en Acapulco y primer descanso como presidenta

La presidenta dio a conocer que pasará la Navidad en Acapulco, Guerrero, donde permanecerá algunos días junto a su familia.

Precisó que se trata de un breve periodo de descanso, del 24 al 26 de diciembre, aunque se mantendrá atenta a cualquier situación relevante en el país.

La presidenta pasará la Navidad en Acapulco, Guerrero, junto a su familia. Crédito:: Secretaría de Turismo

Este viaje representa su primer descanso formal desde que asumió la Presidencia el 1 de octubre de 2024.

En contraste, el año pasado Sheinbaum no tomó vacaciones y permaneció en Palacio Nacional durante las fiestas decembrinas, incluso ofreciendo conferencia matutina el 26 de diciembre.