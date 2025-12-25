México

Aseguran 20 millones de pesos en cigarros tras cateo en Edomex y que fueron sustraídos en Querétaro

También fueron asegurados dios vehículos y un predio

Uno de los vehículos asegurados
Autoridades del estado de México lograron la incautación de diversas cajas en las que fueron hallados cigarros que tienen un valor millonario y los cuales fueron robados en Querétaro.

Fue en el municipio de Zumpango que elementos de la Fiscalía de Edomex realizaron un cateo para asegurar un vehículo con caja seca y la mercancía contenida en él, hechos informados el 25 de diciembre.

Se trata de un cargamento valuado en 20 millones de pesos, el cual fue hallado derivado de la detención de cinco hombres identificados como Fernando “N”, Nahum Abimelec “N”, Jaime Antonio “N”, Alejandro “N” y José Antonio “N”.

Dicho sujetos fueron capturados tras ser vistos cuando transportaban de un a caja seca a una camioneta Mercedes Benz un conjunto de cajas de cartón en las que había cigarros de una empres particular y los cuales contaban con reporte de robo en Querétaro.

Parte de lo hallado por
Si bien los arrestos fueron realizado el 16 de diciembre pasado (mismo día que fueron robadas las cajas con cigarros), fue recientemente que la Fiscalía del Edomex informó sobre el resultado de un cateo.

Agentes de la FGJEM junto con elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad mexiquense (SSEM) y de la Policía Municipal de Zumpango revisaron un inmueble ubicado en la colonia Santa María Guadalupe con el objetivo de recuperar la caja seca mencionada.

Dentro del artefacto marca Utility fueron asegurados dos unidades:

  • Un vehículo marca Volkswagen, color blanco, en el cual había una caja de cartón con cajetillas de cigarros, con un valor aproximado de 300 mil pesos
  • Un vehículo marca Mercedes Benz, color blanco en cuyo interior fue localizada una caja de cartón con cajetillas de cigarros, con un valor aproximado de 400 mil pesos.

“Los agentes recuperaron el vehículo en mención, cuyo interior contenía cajas de cartón con cigarrillos de diferentes nombres comerciales, cuyo valor comercial asciende a 20 millones de pesos”, es parte del informe de las autoridades mexiquenses.

De igual manera, el Ministerio Público ordenó que el predio donde fue recuperada la mercancía fuera asegurado, lo anterior con la finalidad de resguardar las evidencias.

El cateo derivó de cinco
“Operación Senda” en Edomex

Por su parte, el pasado 17 de diciembre las autoridades dieron a conocer los resultados de la denominada Operación Senda, la cual busca combatir el robo a transporte de carga.

Entre el 9 y 12 de diciembre fueron detenidas 68 personas y asegurados 137 inmuebles, además de mercancía y vehículos ligados con actividades criminales.

Cabe destacar que algunas de las estructuras delictivas identificadas estarían relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Familia Michoacana, según comentaron las autoridades.

