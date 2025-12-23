Reaparecen grafitis del Cártel Jalisco Nueva Generación en Costa Rica

(FB: Marcelo Solano)

El Director de la Policía Municipal de San José, Costa Rica, Marcelo Solano, compartió en su cuenta oficial de Facebook imágenes en las que se pueden apreciar grafitis, los cuales hacen alusión al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el elemento de seguridad, dichas pintas se encuentran en muros de La Carpio, un barrio fundado en 1933 luego de una invasión de terrenos pertenecientes a la Caja Costarricense de Seguro Social. Su nombre alude al apellido de unos de los organizadores de la toma de terrenos.

Según lo que comentó en su publicación el director de la policía municipal, dichos grafitis fueron elaborados por una organización criminal de la región que busca intimidar a sus rivales mostrando supuestos nexos.

“En La Carpio una banda local intenta atemorizar a los rivales haciendo creer que tiene nexos con una organización terrorista internacional“, señala la publicación de Solano, quien aseveró que independientemente de que sean graffitis de bravuconería o no, es importante ”que no pase desapercibido el hecho de lo que los delincuentes de la zona intentan modelar. Aquí no hay espacio para dudas. La policía debe imponer la Ley", sentenció.

Grafitis anteriores de ‘El Señor Mencho y sus gallos’ y del Cártel de Sinaloa señalan la creciente visibilidad de cárteles mexicanos en Costa Rica. (X/@msolartiz)

Otros grafitis del CJNG y el Cártel de Sinaloa en Costa Rica

Sin embargo, no es la primera vez que aparecen estas pintas en la región, pues el mismo policía publicó el pasado 5 de marzo de este año la presencia de un grafiti con la leyenda “El Señor Mencho y sus gallos”, en referencia a Nemesio Oseguera Cervantes sobre una carretera.

La frase, escrita sobre una barrera divisoria de la Autopista General Cañas, cerca del barrio Las Luisas y el Parque Metropolitano La Sabana, menciona uno de los apodos de Oseguera Cervantes, conocido por su afición a las peleas de gallos.

De acuerdo con el director de la Policía Municipal de San José, el mensaje no puede ser minimizado por las autoridades, debido al “significado especial que tiene y el posible significado que podría tener en diferentes contextos”.

Solano recordó que, hace dos años, se había detectado un grafiti similar referido al Cártel de Sinaloa (CDS), rival del CJNG, pero entonces se consideró un hecho aislado.

El subdirector del OIJ descarta el asentamiento del CJNG, aunque recomienda prudencia y análisis profundo ante la aparición de grafitis en la capital. (FB: Marcelo Solano)

“Este grafiti en Las Luisas es el primer caso del que se tiene conocimiento en honor a este narcotraficante en San José. Debido a la situación del país, ya no se puede considerar un hecho aislado”, sostuvo el funcionario, de acuerdo con el medio local CRHoy.

El subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, también señaló que las autoridades analizarán el caso, aunque descartó que el CJNG esté asentado en Costa Rica: “Este tipo de situaciones hay que tomarlas con prudencia y generar un análisis más de fondo, pero tampoco tomarlo a la ligera. De momento no tenemos el establecimiento de esta estructura criminal asentada en el país”.

Datos publicados por el Diario Extra, indican que en Costa Rica operan cerca de 340 organizaciones criminales con aproximadamente 200 sicarios activos. Las autoridades insisten en que los grandes cárteles mexicanos utilizan el país principalmente como ruta de tránsito para el tráfico de drogas hacia otros destinos.

Costa Rica sirve de ruta de tránsito para cargamentos de cocaína y metanfetaminas del CJNG hacia Europa, revelan investigaciones españolas. (Infobae México)

Costa Rica, ruta de tránsito de droga y nexo con Europa

Sin embargo, la Policía Nacional de España reveló el uso de puertos costarricenses por parte del CJNG para el envío de cocaína y metanfetaminas a Europa. La investigación permitió identificar que uno de los cargamentos decomisados en el puerto de Róterdam, Países Bajos, salió desde Costa Rica oculto en maquinaria industrial dentro de un contenedor marítimo.

En esa operación, las autoridades españolas decomisaron 583 kilogramos de cocaína y 3 kilogramos de metanfetaminas, mercancía que permaneció varios días oculta hasta que fue posible extraerla.

Michael Soto consideró el caso como una muestra clara de la coordinación internacional entre cárteles mexicanos y estructuras criminales europeas.

En declaraciones recogidas por crhoy.com, Soto afirmó: “Esta operación es sumamente importante, ya que muestra la influencia y coordinación de cárteles mexicanos con estructuras criminales europeas como La camorra y La mafia italiana, además de otras organizaciones de distintas nacionalidades”.

La investigación española permitió la detención de 20 personas en ciudades como Madrid, Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo. Entre los detenidos se identificó a dos objetivos prioritarios de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Más de 340 organizaciones criminales y al menos 200 sicarios activos operan actualmente en Costa Rica, según datos del Diario Extra. (EFE/Humberto Ballester/Archivo)

Además, se decomisaron 1,870 kilogramos de cocaína, 375 kilogramos de anfetaminas, 275 mil euros en efectivo, criptomonedas valoradas en 15 mil dólares, tres armas cortas, 15 vehículos y 14 kilos de plata.

El cargamento decomisado en Países Bajos habría salido del puerto de Moín, en Limón. La Fiscalía neerlandesa detalló que el decomiso ocurrió el 29 de octubre y la droga tenía como destino una empresa en Holanda Septentrional, la cual no tenía relación directa con el narcotráfico.

El OIJ de Costa Rica ha alertado sobre la preocupación que implica la llegada de metanfetaminas a Europa desde territorio costarricense.

Soto afirmó que los recientes decomisos de drogas sintéticas en el país, incluyendo 47 kilogramos de metanfetaminas en una operación de la Policía de Control de Drogas (PCD) y 51 kilogramos en otra del propio OIJ, reflejan el papel de Costa Rica como punto logístico para el tráfico de drogas de diseño y no sólo de cocaína.

El informe de la Policía Nacional de España, señaló que el almacenamiento y distribución de la droga en territorio europeo se coordinaba desde fincas en la sierra de Madrid y en Ávila.

El traslado dentro del continente se realizaba mediante vehículos con compartimentos ocultos. Además, la organización criminal contaba con socios europeos responsables de la logística y el blanqueo de capitales a través de empresas fachada.