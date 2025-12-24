Recuperan el cuerpo de Roberto Montoya, alpinista que cayó en el volcán del Iztaccíhuatl

A general view of the Iztaccihuatl Volcano covered in snow after low temperatures are seen from the Iztapalapa neighbourhood, in Mexico City, Mexico January 13, 2025. REUTERS/Henry Romero

Roberto Montoya, alpinista originario de Puebla, falleció tras sufrir una caída mientras ascendía el volcán Iztaccíhuatl.

El alpinista iba junto a tres acompañantes el domingo 21 de diciembre de 2025 en la ruta conocida como La Arista de la Luz, una de las más exigentes de la montaña.

Una compleja operación de rescate en montaña logró recuperar el cuerpo del alpinista en la madrugada del martes 23 de diciembre, tras más de 20 horas de labores especializadas.

El accidente ocurrió durante una travesía planeada para recorrer la montaña de norte a sur.

Montoya, cuya edad fue reportada entre 28 y 30 años, cayó en una zona de difícil acceso situada entre el Iztaccíhuatl y el Teyotl, cerca del Parque Ecoturístico Dos Aguas.

La profundidad de la caída varía entre 200 y 250 metros, aunque algunos reportes sitúan la cifra en cerca de 50 metros.

Tras el incidente, los acompañantes de Montoya lograron buscar señal móvil para alertar a las autoridades.

El operativo de rescate fue activado por expertos del grupo Rescate Agreste San Rafael, personal de la Cruz Roja Mexicana, técnicos en urgencias médicas de la delegación Amecameca, policías estatales y municipales de San Salvador El Verde y la policía de montaña del Estado de México.

Las labores empezaron en la madrugada del lunes 22 de diciembre, ascendiendo por la ruta del Teyotl hacia la zona del accidente.

Las tareas de búsqueda se extendieron por más de 20 horas, dificultadas por el clima adverso y el terreno accidentado.

La localización del cuerpo se logró en la noche del lunes y la posterior recuperación y descenso se prolongó hasta la madrugada del martes 23 de diciembre.

Finalmente, el cuerpo de Montoya fue trasladado al área cercana del Parque Ecoturístico Dos Aguas, donde agentes de la fiscalía estatal llevaron a cabo el protocolo legal para su entrega.

La montaña Iztaccíhuatl, destino emblemático para alpinistas experimentados y visitantes, demanda de quienes la ascienden una preparación rigurosa y especial atención a la seguridad en cada travesía.

Cómo se formó el Iztaccíhuatl

Considerado por muchos como uno de los emblemas geológicos y culturales de México, el Iztaccíhuatl se distingue tanto por su singular silueta nevada que simula una figura femenina recostada, como por su profundo arraigo en la historia y la mitología nacional.

Con un perfil imponente que rivaliza con el del Popocatépetl, el Iztaccíhuatl destaca no solo por su altitud, que supera los cinco mil metros sobre el nivel del mar, sino también por pertenecer al Eje Volcánico Transversal y mantenerse inactivo desde su última erupción, registrada el 20 de julio de 1868.

Esta ausencia de actividad volcánica contrasta con el comportamiento reciente de “Don Goyo”, cuya frecuencia eruptiva ha sido motivo de atención en los últimos años.Los aportes de la Universidad Complutense de Madrid detallan que la formación del Iztaccíhuatl se produjo a través de un complejo proceso de construcción y destrucción volcánica, imposible de fechar con precisión absoluta, aunque los científicos sitúan su origen en el Pleistoceno Tardío.

De acuerdo con Sky Alert, se trata de un volcán de cronología heterogénea: su sector norte, denominado Llano Grande, posee una antigüedad de aproximadamente un millón noventa mil años, mientras que las áreas al sur presentan edades que oscilan entre novecientos mil y doscientos setenta mil años.

La mayor actividad volcánica se localizó en la zona septentrional y tuvo lugar hace alrededor de ochenta mil años.

Durante el Posclásico Tardío, el Iztaccíhuatl ocupó un papel fundamental en las creencias religiosas de las culturas prehispánicas, que lo consideraban una montaña sagrada y centro de peregrinación.