México

Alito Moreno descarta candidatura ciudadana del PRI para 2030

La dirigencia prioriza perfiles con trayectoria y capacidad de operación política

El PRI busca cerrar la etapa de candidaturas improvisadas. Crédito: X @PRI_Nacional

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que su partido no volverá a respaldar candidaturas externas o “experimentos” en la elección presidencial de 2030, tras considerar que esa estrategia ya demostró sus límites en los comicios de 2018 y 2024.

En distintos encuentros con medios y durante la instalación del nuevo Consejo Político Nacional, el líder priista sostuvo que el tricolor debe apostar por perfiles con experiencia política y capacidad para ganar elecciones.

Balance de dos derrotas electorales

Moreno recordó que el PRI apoyó en dos ocasiones candidaturas que no surgieron de su militancia, bajo la narrativa de que los partidos estaban desgastados y era necesario postular perfiles ciudadanos.

Las votaciones de 2018 reflejaron la derrota del PRI con José Antonio Meade como candidato. (Facebook José Antonio Meade Kuribreña)

Sin embargo, subrayó que los resultados fueron adversos: en 2018 y 2024 el partido sufrió derrotas contundentes, pese a que millones de votantes respaldaron al PRI aun sin candidato propio.

Desde su perspectiva, esas experiencias dejaron una lección clara: insistir en fórmulas ajenas al partido no fortaleció al PRI ni le permitió competir con éxito frente a Morena.

Por ello, advirtió que repetir ese camino en 2030 sería un error con consecuencias para el país y para la oposición.

Perfiles con experiencia, no “ocurrencias”

El líder priista enfatizó que la discusión rumbo a 2030 no debe centrarse en quién “quiere ser candidato”, sino en quién tiene viabilidad real para ganar una elección presidencial.

Alessandra Rojo De la Vega lidera lista de presidenciables del PRI rumbo a 2030. Crédito: X: @AlessandraRdlv

A su juicio, el país requiere liderazgos con carácter, preparación y trayectoria en la administración pública, más allá de una imagen personal positiva.

En ese contexto, Moreno defendió la experiencia del PRI como partido de gobierno y sostuvo que cuenta con cuadros profesionales capaces de enfrentar los retos nacionales.

También dejó abierta la posibilidad de buscar la candidatura, al presumir su historial electoral y señalar que ha ganado todas las contiendas en las que ha participado.

Estrategia electoral y escenario opositor

Moreno Cárdenas aseguró que antes de definir una candidatura presidencial, el PRI analizará el contexto político y social del país para construir una opción competitiva.

Morena consolidó su posición como partido dominante tras las elecciones recientes. Credito: Infobae México

Anticipó que el desgaste de Morena será inevitable y afirmó que la oposición tiene margen para crecer si logra organizarse con claridad y rumbo.

Aunque dijo que el PRI está listo para competir solo en los próximos procesos electorales, reiteró que el partido mantiene una vocación aliancista.

En ese sentido, se mostró dispuesto a dialogar con otras fuerzas políticas para conformar un frente amplio opositor, siempre que exista voluntad real de competir contra el oficialismo.

Mensaje interno y reorganización del PRI

Durante la toma de protesta del nuevo Consejo Político Nacional, integrado por 345 perfiles cercanos a la dirigencia, Moreno llamó a la militancia a cerrar filas y enfrentar al gobierno de Morena.

Las votaciones reflejaron el crecimiento electoral de Morena frente a otros partidos. FOTO: ROGELIO MORALES CUARTOSCURO.COM

Afirmó que el PRI “está vivo, organizado y con proyecto”, y que dará muestras de su fuerza en las elecciones estatales de los próximos años.

Entre los principales planteamientos expuestos por el dirigente destacan:

  • No respaldar candidaturas ciudadanas en la presidencial de 2030.
  • Apostar por perfiles con experiencia política y electoral.
  • Mantener la apertura a coaliciones, sin descartar competir en solitario.
  • Convocar a priistas que dejaron el partido a regresar para fortalecer la oposición.

Con este mensaje, Alejandro Moreno busca marcar una ruta clara para el PRI rumbo a 2030, alejándose de estrategias que, según su diagnóstico, ya demostraron su fracaso.

