Saúl Monreal pide la renuncia del dirigente de Morena Zacatecas tras polémica con obispo

La confrontación entre Morena y la Diócesis de Zacatecas escaló a una crisis interna en el partido gobernante. Cuartoscuro

La confrontación entre Morena y la Diócesis de Zacatecas escaló a una crisis interna luego de que el senador Saúl Monreal Ávila exigiera la renuncia del dirigente estatal del partido, Rubén Flores Márquez, por sus declaraciones contra el obispo Sigifredo Noriega Barceló.

El episodio abrió un debate sobre la libertad de expresión, la laicidad del Estado y las fracturas al interior del partido gobernante en la entidad.

Saúl Monreal rompe con la dirigencia estatal de Morena

El senador Saúl Monreal colocó el tema en el centro de la agenda política local al anunciar que solicitará formalmente a la dirigencia nacional de Morena la renuncia de Rubén Flores Márquez.

El legislador consideró “lamentables” y “una incongruencia” las declaraciones del dirigente estatal contra el obispo de Zacatecas, a quien acusó de mentir y manipular.

Monreal fue enfático al deslindarse: aseguró que Flores Márquez “no lo representa” y sostuvo que Morena es un movimiento construido de manera colectiva, no desde la confrontación.

Saúl Monreal exigió la renuncia del dirigente estatal de Morena en Zacatecas, Rubén Flores Márquez, por sus declaraciones contra Sigifredo Noriega.

Anunció que enviará una carta a la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde, en la que pedirá no solo la renuncia del dirigente, sino también una disculpa pública y la retractación de sus dichos.

Para el senador, el conflicto no es político, sino social, subrayó que el obispo tiene derecho a expresase como líder de opinión y que atacar esa postura contradice el discurso de apertura y diálogo que Morena sostiene a nivel nacional.

Las críticas del obispo Sigifredo Noriega

El origen de la controversia se remonta a las declaraciones del obispo Sigifredo Noriega Barceló, quien en un contexto pastoral cuestionó a los gobiernos de Morena por la falta de atención a distintos sectores sociales.

El prelado habló de campesinos inconformes, madres buscadoras sin respuestas y personas afectadas por políticas públicas, a quienes llamó “damnificados de la Cuarta Transformación”.

Sigifredo Noriega Barceló defendió su derecho a expresar su opinión sobre la situación social en Zacatecas.

También señaló decisiones gubernamentales tomadas sin suficiente diálogo social y confirmó que entregó al gobierno estatal un escrito, a nombre de familiares de personas desaparecidas, solicitando información oficial sobre personas no localizadas.

El obispo aclaró que no se trató de un mensaje electoral, sino de una reflexión basada en la realidad social que observa en la entidad.

Ante la polémica, Noriega Barceló defendió su derecho a opinar y afirmó que callar frente al dolor sería contrario a su labor pastoral.

Aseguró que atenderá cualquier notificación legal y llamó a que el episodio contribuya a la paz social.

La respuesta del dirigente de Morena en Zacatecas

La reacción desde Morena Zacatecas vino de la mano de su dirigente estatal, Rubén Flores Márquez, quien acusó al obispo de entrometerse en asuntos políticos y de violar el principio de separación Iglesia-Estado. Incluso lo calificó como “mentiroso y manipulador”.

Rubén Flores Márquez defendió su postura al señalar que los ministros de culto deben respetar el principio de laicidad del Estado. Crédito: Rubén Flores

El dirigente presentó una queja ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para que se ordene al obispo abstenerse de emitir opiniones con tintes políticos, especialmente cuando porte símbolos religiosos.

Argumentó que los ministros de culto tienen límites constitucionales para participar en temas partidistas.

Diferencias internas en Morena

La controversia no solo provocó reacciones de la oposición, que cerró filas con el obispo, sino que evidenció tensiones internas en Morena.

El llamado de Saúl Monreal marcó un quiebre público y colocó a la dirigencia nacional ante una decisión clave.

Mientras tanto, el caso sigue abierto y mantiene en el centro del debate político a Zacatecas, donde las diferencias internas de Morena y la voz de la Iglesia se cruzaron en un momento de alta sensibilidad social.