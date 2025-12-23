México

Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a Jane Fraser, directora ejecutiva de Citi

De acuerdo con la mandataria, conversaron sobre las buenas perspectivas económicas para México

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió
La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Jane Fraser, directora ejecutiva de Citi

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con Jane Fraser, directora ejecutiva de Citigroup, en el que ambas coincidieron en las perspectivas favorables para la economía mexicana y en la relevancia del país dentro del contexto internacional.

La reunión se dio en un momento clave para la relación entre el gobierno federal y una de las instituciones financieras más importantes del mundo, en medio del proceso de separación de Citi y Banamex.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria informó sobre la reunión y destacó la trayectoria de Fraser, a quien calificó como “una gran mujer”.

De acuerdo con lo expresado por ambas partes, el diálogo giró en torno al panorama económico de México, la estabilidad macroeconómica y las oportunidades que ofrece el país para la inversión, especialmente en un escenario internacional marcado por ajustes comerciales y financieros.

La separación de Citi y
La separación de Citi y Banamex marca una nueva etapa bancaria.

Sheinbaum subrayó que México mantiene ventajas estratégicas, como el acceso preferencial al mercado de América del Norte mediante el T-MEC, lo que abre posibilidades para atraer capital y fortalecer el crecimiento económico.

Por su parte, Fraser reiteró el compromiso de Citi con el país y reconoció el respaldo del gobierno federal a la institución.

Quién es Jane Fraser, la CEO de Citigroup

Jane Fraser es una ejecutiva bancaria británico-estadounidense, nacida en 1967 en Escocia.

Desde marzo de 2021 es directora ejecutiva de Citigroup, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar un gran banco de Wall Street.

Es economista por la Universidad de Cambridge y cuenta con un MBA por Harvard.

Jane Fraser es la primera
Jane Fraser es la primera mujer en dirigir un gran banco de Wall Street.

A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones clave en Goldman Sachs, McKinsey & Company y, desde 2004, en Citigroup, donde ha liderado áreas como banca privada global, banca de consumo y comercial en Estados Unidos, así como las operaciones en América Latina.

En 2024 fue reconocida por Forbes entre las mujeres más poderosas del mundo y, en octubre de 2025, asumió la presidencia del consejo de administración del grupo financiero.

La separación de Citi y Banamex

Uno de los temas de fondo en la relación entre Citi y México es la reestructura del banco en el país.

Tras casi tres años de trabajo, Citi concretó la separación de Banamex, dando lugar a dos instituciones independientes: Banamex, enfocado en la banca de consumo, y Citi México, centrado en clientes institucionales.

Fernando Chico Pardo adquirió el
Fernando Chico Pardo adquirió el 25% de Banamex en diciembre de 2025.

Como parte de este proceso, en diciembre se anunció la venta del 25% de Banamex al empresario Fernando Chico Pardo, operación valuada en aproximadamente 42 mil millones de pesos.

Citi ha señalado que el siguiente paso será una Oferta Pública Inicial (OPI) de Banamex, prevista tentativamente para 2026, sujeta a condiciones de mercado y autorizaciones regulatorias.

Reunión previa entre Sheinbaum y Fraser

El encuentro reciente no es el primero entre Sheinbaum y Fraser.

En abril de 2025, ambas se reunieron para dialogar sobre la importancia de México frente a la situación internacional y las oportunidades derivadas del T-MEC.

Durante su encuentro, Sheinbaum y
Durante su encuentro, Sheinbaum y Fraser coincidieron en la relevancia del T-MEC para México.

En esa ocasión, la presidenta destacó que el país se encontraba en una posición favorable para recibir inversión, mientras que la directiva de Citi coincidió con esa visión.

Puntos abordados en la reunión de abril:

  • Relevancia estratégica de México en el contexto global.
  • Ventajas comerciales derivadas del T-MEC.
  • Oportunidades de inversión y crecimiento a mediano plazo.
  • Compromiso de Citi con el desarrollo económico del país.

Con este nuevo encuentro, Sheinbaum y Fraser consolidan un diálogo continuo que refleja la importancia de México para Citi y el interés del gobierno federal en mantener una relación cercana con actores clave del sistema financiero internacional.

