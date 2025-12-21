Localizan tres hieleras con aparentes restos humanos en el Libramiento en Costa Rica, Culiacán

Las autoridades se encuentran investigando los hechos y se espera que proporcionen más datos al respecto. (Imagen de Archivo/ REUTERS/Jorge Duenes)

Tres hieleras con lo que aparentemente serían restos humanos fueron encontradas la mañana del 21 de diciembre de 2025 en el Libramiento de la autopista Mazatlán-Los Mochis, a la altura de la sindicatura de Costa Rica, ubicada hacia el sur de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con el reportaje de medios locales, el hallazgo ocurrió alrededor de las 10:00 horas en el carril con dirección de sur a norte del Libramiento en el kilómetro 192+500 luego de recibir una llamada anónima que alertó sobre la presencia de los objetos.

A unos metros del puente de la carretera La 20 en Culiacán, se trasladaron agentes de la Guardia Nacional (GN), así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de policías estatales, quienes confirmaron dicho reporte.

Ciudadanos que circulaban sobre la carretera advirtieron de la presencia de hieleras con presuntos restos humanos. (X: @thepuni26470896)

Según datos recopilados por Línea Directa, el sitio fue acordonado por las autoridades y personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargará de llevar a cabo los trabajos de campo en el sitio para recabar toda evidencia que integrará la carpeta de investigación.

Por otro lado, Río Doce reportó que se trata de al menos una persona y precisó que la ubicación de las hieleras se registró entre el trébol de Costa Rica y la caseta de cobro de San Pedro, al sur de la carretera La 20, en las inmediaciones del campo El Porvenir.

Además, según información proporcionada a la misma fuente por parte de las autoridades presentes en la escena, uno de los recipientes es de plástico y los otros dos son de unicel. La persona que se encuentra en calidad de desconocida.

De acuerdo con el mismo medio, la investigación fue realizada por elementos de la Guardia Nacional, División de Caminos, quienes realizaban labores de vigilancia en el sector.

“Posteriormente, arribaron al sitio agentes de la Policía Estatal Preventiva y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal para atender el reporte", señaló Río Doce.

El personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se trasladó al sitio para dar fe de los hechos.

De acuerdo con Debate, la Guardia Nacional realizó un análisis visual y confirmó que se trata de extremidades superiores e inferiores, las cuales presuntamente serían de una persona del sexo masculino.

Según la misma fuente, aproximadamente tres unidades de la FGE acudieron a la escena y elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) procedieron a recopilar evidencia. Se espera que informen más datos posteriormente.