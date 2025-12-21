México

Localizan tres hieleras con aparentes restos humanos en el Libramiento en Costa Rica, Culiacán

Las autoridaeds se encuentran investigando los hechos

Guardar
Las autoridades se encuentran investigando
Las autoridades se encuentran investigando los hechos y se espera que proporcionen más datos al respecto. (Imagen de Archivo/ REUTERS/Jorge Duenes)

Tres hieleras con lo que aparentemente serían restos humanos fueron encontradas la mañana del 21 de diciembre de 2025 en el Libramiento de la autopista Mazatlán-Los Mochis, a la altura de la sindicatura de Costa Rica, ubicada hacia el sur de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con el reportaje de medios locales, el hallazgo ocurrió alrededor de las 10:00 horas en el carril con dirección de sur a norte del Libramiento en el kilómetro 192+500 luego de recibir una llamada anónima que alertó sobre la presencia de los objetos.

A unos metros del puente de la carretera La 20 en Culiacán, se trasladaron agentes de la Guardia Nacional (GN), así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de policías estatales, quienes confirmaron dicho reporte.

Ciudadanos que circulaban sobre la
Ciudadanos que circulaban sobre la carretera advirtieron de la presencia de hieleras con presuntos restos humanos. (X: @thepuni26470896)

Según datos recopilados por Línea Directa, el sitio fue acordonado por las autoridades y personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargará de llevar a cabo los trabajos de campo en el sitio para recabar toda evidencia que integrará la carpeta de investigación.

Por otro lado, Río Doce reportó que se trata de al menos una persona y precisó que la ubicación de las hieleras se registró entre el trébol de Costa Rica y la caseta de cobro de San Pedro, al sur de la carretera La 20, en las inmediaciones del campo El Porvenir.

Además, según información proporcionada a la misma fuente por parte de las autoridades presentes en la escena, uno de los recipientes es de plástico y los otros dos son de unicel. La persona que se encuentra en calidad de desconocida.

De acuerdo con el mismo medio, la investigación fue realizada por elementos de la Guardia Nacional, División de Caminos, quienes realizaban labores de vigilancia en el sector.

“Posteriormente, arribaron al sitio agentes de la Policía Estatal Preventiva y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal para atender el reporte", señaló Río Doce.

El personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se trasladó al sitio para dar fe de los hechos.

De acuerdo con Debate, la Guardia Nacional realizó un análisis visual y confirmó que se trata de extremidades superiores e inferiores, las cuales presuntamente serían de una persona del sexo masculino.

Según la misma fuente, aproximadamente tres unidades de la FGE acudieron a la escena y elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) procedieron a recopilar evidencia. Se espera que informen más datos posteriormente.

Temas Relacionados

SinaloaCuliacánRestos humanosmexico-noticiasNarco en México

Más Noticias

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy 21 de diciembre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Afectaciones de este momento en

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Río Grande

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Oaxaca hoy: se

Renata Notni dio fuerte jalón de cabello a Diego Boneta en concierto de Bad Bunny, este fue el motivo | Video

Los famosos se encontraban al interior de ‘La Casita’ cuando fueron captados en un momento que causó indignación en redes sociales

Renata Notni dio fuerte jalón

Brugada informó el histórico monto millonario en reparación del daño a familiares de víctimas de pipa siniestrada en Iztapalapa

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó junto a otras autoridades los detalles de la repartición, además de la salud de actualizar la salud de los heridos

Brugada informó el histórico monto

Bertha Alicia Alcalde explica quién tuvo la responsabilidad en explosión de la Pipa en Puente de la Concordia tras peritajes

El saldo de personas afectadas suman 33 fallecidas y 63 personas lesionadas

Bertha Alicia Alcalde explica quién
MÁS NOTICIAS

NARCO

Defensa acude a Panteón San

Defensa acude a Panteón San Juan, en Culiacán, Sinaloa, después de que un hombre fue asesinado por un grupo armado

Drogas, dispositivos y economía clandestina: el panorama de inseguridad revelado antes de Navidad en el penal de Culiacán

Presuntos contratos con buffet de abogados, extorsión y violencia: balacera en colonia Cuauhtémoc revela alcances delictivos en CDMX

Reportan hallazgo del cuerpo de un elemento de la Guardia Nacional en carretera de Acapulco, tenía huellas de violencia

Detienen a dos sujetos vinculados al asesinato de un custodio en penal de Hermosillo, Sonora

ENTRETENIMIENTO

Kenia Os y Peso Pluma

Kenia Os y Peso Pluma reparten juguetes a niños por la Navidad en EEUU

Renata Notni dio fuerte jalón de cabello a Diego Boneta en concierto de Bad Bunny, este fue el motivo | Video

‘La Granja VIP’: este es el millonario premio que se llevará el ganador

Christian Nodal anuncia dos conciertos más para su “Pa’l Cora Tour” en 2026: sedes, fechas y todo lo que debes saber

Esta es la novela en la que Dalílah Polanco y Mar Contreras se reencontrarán tras polémica en LCDLFMX

DEPORTES

El mexicano Brandon Mejía Mosqueda

El mexicano Brandon Mejía Mosqueda conquista el título pluma del WBC

Erick “El Cubo” Torres encuentra nuevo equipo en Costa Rica

Se retira Mónica Ocampo, la autora del gol más bonito en la historia de los mundiales femeniles

Rey Mysterio se impone sobre su hijo Dominik en Guerra de Titanes de la AAA junto a Rey Fénix y Penta Zero Miedo

Canelo Álvarez aparece en la Arena Guadalajara tras aparecer con Penta Zero Miedo