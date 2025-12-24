México

Padre de niño que murió en accidente de avioneta en Texas recibe visa humanitaria

La autorización expedida permite que Edward Ramírez viaje a Estados Unidos tras el siniestro, donde recuperará los restos de su hijo y permanecerá con su esposa, quien sigue bajo atención médica

Guardar
La gobernadora Layda Sansores y
La gobernadora Layda Sansores y la secretaria de Gobierno Liz Hernández dirigieron las gestiones para apoyar a la familia afectada por el accidente aéreo en Galveston, Texas. Crédito: Facebook Juan Carlos H. Rath

El Gobierno del Estado de Campeche y el municipio de Escárcega facilitaron a Edward Ramírez una visa humanitaria. Gracias a este documento, Edward podrá viajar a Texas, Estados Unidos, para recuperar el cuerpo de su hijo, Federico Efraín, y acompañar a su esposa, quien permanece hospitalizada. Ambos eran tripulantes de la avioneta que cayó en Galveston.

Esta gestión se realizó este 23 de diciembre bajo las instrucciones de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores y la coordinación de la secretaria de Gobierno, Liz Hernández.

El alcalde de Escárcega, Juan Carlos H. Rath, reconoció el respaldo de las autoridades y agradeció “de corazón, a nuestra querida gobernadora Licda. Layda Sansores, a la secretaria de Gobierno, Liz Hernández y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por no soltar la mano de una familia escarceguense rota por la tragedia”.

Intervención de autoridades y gestiones prioritarias

Primeros informes señalan que en la unidada viajaban seis personas. Crédito: RRSS

El respaldo a la familia Ramírez incluyó la atención a todas las necesidades derivadas del accidente, desde la gestión de la visa humanitaria hasta el acompañamiento y facilidades para el regreso del menor fallecido y su madre. La Secretaría de Gobierno del Estado de Campeche aseguró que estas acciones se realizaron con “un profundo sentido humano y de responsabilidad social”.

Ambas instancias, Gobierno estatal y el municipio de Escárcega, reiteraron su compromiso y sensibilidad ante la situación de la familia, proporcionando “todo el apoyo" necesario para enfrentar el difícil proceso.

Detalles del accidente aéreo en Texas

La aeronave de la Secretaría
La aeronave de la Secretaría de Marina se estrelló en Galveston cuando trasladaba al menor Federico Efraín para recibir atención médica especializada en Texas. (X/@PacoZeaCom)

El accidente ocurrió cuando la aeronave de la Secretaría de Marina (Semar), en la que viajaba Federico junto a su madre y personal médico, se dirigía a Galveston, Texas, para que el menor recibiera atención médica especializada. El vuelo terminó en siniestro, resultando en la muerte de seis personas y el rescate de dos sobrevivientes, quienes actualmente se encuentran bajo monitoreo médico.

La Semar informó que, tras una intensa búsqueda, fue localizado el cuerpo del último tripulante pendiente, confirmando así la cifra total de víctimas. Las autoridades identificaron a los fallecidos de la siguiente manera:

  • Federico Efraín (paciente)
  • Teniente Víctor Rafael Pérez Hernández (Semar)
  • Teniente Juan Iván Zaragoza Flores (Semar)
  • Marinero Guadalupe Flores Barranco (Semar)
  • Dr. Juan Alfonso Adame González (médico)
  • Teniente Luis Enrique Castillo Terrones (Semar)

Las supervivientes, Miriam de Jesús Rosas Mancilla (enfermera) y Julia Aracelis Cruz Vera (acompañante). La Oficina del Sheriff del Condado de Galveston desplegó equipos de emergencia en la zona del accidente, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó sus condolencias y ofreció apoyo a las familias mexicanas afectadas.

El alcalde Rath insistió en la importancia del acompañamiento directo y la colaboración efectiva entre los distintos niveles de gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, también manifestaron públicamente sus condolencias y reconocieron la coordinación entre las instituciones mexicanas y estadounidenses.

Temas Relacionados

CampecheSecretaría de MarinaClaudia SheinbaumTexasmexico-noticias

Más Noticias

Tras decisión de Sheinbaum, Morena alista modificaciones a la Ley de Ingresos sobre videojuegos

Ricardo Monreal insiste en que la Cámara de Diputados dará cauce formal a la instrucción de la presidenta

Tras decisión de Sheinbaum, Morena

Caso Cecilia Monzón: Javier López Zavala es condenado por el feminicidio de la activista tres años después

Familiares de la víctima piden la condena máxima de 60 años para el ex diputado

Caso Cecilia Monzón: Javier López

Condenan miembros del Cártel del Golfo que se enfrentaron a la Marina con 17 armas de fuego en Tamaulipas

Los ahora sentenciados estarían relacionados con nel Grupo Escorpión

Condenan miembros del Cártel del

Vicente Sánchez revela cuál fue el jugador de Cruz Azul que más lo sorprendió: “Es todo lo que está bien”

El técnico uruguayo tuvo un paso exitoso con el cuadro cementero y es recordado con cariño por la afición

Vicente Sánchez revela cuál fue

Top 10 de los podcasts más reproducidos hoy de Spotify México

Estos podcasts de Spotify han logrado mantenerse en el gusto del público mexicano

Top 10 de los podcasts
MÁS NOTICIAS

NARCO

Condenan miembros del Cártel del

Condenan miembros del Cártel del Golfo que se enfrentaron a la Marina con 17 armas de fuego en Tamaulipas

Cae “El Dóber”, objetivo prioritario e hijo de “Doña Letty”, jefa del Cártel de Cancún

Cómo Los Chapitos convirtieron a Jalisco en su posible escondite ante el cerco de las autoridades

Quién era “Don Zefe”, el exagente de seguridad que participó en la fundación de Los Zetas

Sujetos armados intentan ocupar escuela como campamento en Zacatecas y desatan enfrentamiento con policías

ENTRETENIMIENTO

Top 10 de los podcasts

Top 10 de los podcasts más reproducidos hoy de Spotify México

Aislinn Derbez publica imágenes del funeral de su mamá y revela detalles de la cirugía a la que se sometió

Este es el ritual con lentejas que Galilea Montijo ha popularizado para cada fin de año

Conoce las 10 películas favoritas de Disney+ México en la semana de navidad para disfrutar en familia

Las películas más populares de Google México que no podrás dejar de ver

DEPORTES

Vicente Sánchez revela cuál fue

Vicente Sánchez revela cuál fue el jugador de Cruz Azul que más lo sorprendió: “Es todo lo que está bien”

Club América anuncia alianza internacional: General Atlantic será inversionista de las águilas

Dictan prisión preventiva a Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano, por violencia familiar

Naoya Inoue revela de qué deberá cuidarse de Alan Picasso para no perder su campeonato indiscutido: “Pelea con mucho empuje”

Estos son todos los récords que podría romper Cristiano Ronaldo en el Mundial México 2026