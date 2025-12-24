Padre de niño que murió en accidente de avioneta en Texas recibe visa humanitaria

La gobernadora Layda Sansores y la secretaria de Gobierno Liz Hernández dirigieron las gestiones para apoyar a la familia afectada por el accidente aéreo en Galveston, Texas. Crédito: Facebook Juan Carlos H. Rath

El Gobierno del Estado de Campeche y el municipio de Escárcega facilitaron a Edward Ramírez una visa humanitaria. Gracias a este documento, Edward podrá viajar a Texas, Estados Unidos, para recuperar el cuerpo de su hijo, Federico Efraín, y acompañar a su esposa, quien permanece hospitalizada. Ambos eran tripulantes de la avioneta que cayó en Galveston.

Esta gestión se realizó este 23 de diciembre bajo las instrucciones de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores y la coordinación de la secretaria de Gobierno, Liz Hernández.

El alcalde de Escárcega, Juan Carlos H. Rath, reconoció el respaldo de las autoridades y agradeció “de corazón, a nuestra querida gobernadora Licda. Layda Sansores, a la secretaria de Gobierno, Liz Hernández y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por no soltar la mano de una familia escarceguense rota por la tragedia”.

Intervención de autoridades y gestiones prioritarias

Primeros informes señalan que en la unidada viajaban seis personas. Crédito: RRSS

El respaldo a la familia Ramírez incluyó la atención a todas las necesidades derivadas del accidente, desde la gestión de la visa humanitaria hasta el acompañamiento y facilidades para el regreso del menor fallecido y su madre. La Secretaría de Gobierno del Estado de Campeche aseguró que estas acciones se realizaron con “un profundo sentido humano y de responsabilidad social”.

Ambas instancias, Gobierno estatal y el municipio de Escárcega, reiteraron su compromiso y sensibilidad ante la situación de la familia, proporcionando “todo el apoyo" necesario para enfrentar el difícil proceso.

Detalles del accidente aéreo en Texas

La aeronave de la Secretaría de Marina se estrelló en Galveston cuando trasladaba al menor Federico Efraín para recibir atención médica especializada en Texas. (X/@PacoZeaCom)

El accidente ocurrió cuando la aeronave de la Secretaría de Marina (Semar), en la que viajaba Federico junto a su madre y personal médico, se dirigía a Galveston, Texas, para que el menor recibiera atención médica especializada. El vuelo terminó en siniestro, resultando en la muerte de seis personas y el rescate de dos sobrevivientes, quienes actualmente se encuentran bajo monitoreo médico.

La Semar informó que, tras una intensa búsqueda, fue localizado el cuerpo del último tripulante pendiente, confirmando así la cifra total de víctimas. Las autoridades identificaron a los fallecidos de la siguiente manera:

Federico Efraín ( paciente )

Teniente Víctor Rafael Pérez Hernández ( Semar )

Teniente Juan Iván Zaragoza Flores ( Semar )

Marinero Guadalupe Flores Barranco ( Semar )

Dr. Juan Alfonso Adame González ( médico )

Teniente Luis Enrique Castillo Terrones (Semar)

Las supervivientes, Miriam de Jesús Rosas Mancilla (enfermera) y Julia Aracelis Cruz Vera (acompañante). La Oficina del Sheriff del Condado de Galveston desplegó equipos de emergencia en la zona del accidente, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó sus condolencias y ofreció apoyo a las familias mexicanas afectadas.

El alcalde Rath insistió en la importancia del acompañamiento directo y la colaboración efectiva entre los distintos niveles de gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, también manifestaron públicamente sus condolencias y reconocieron la coordinación entre las instituciones mexicanas y estadounidenses.