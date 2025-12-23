Quién es el Payaso Pichurris, quien protagonizó una pelea durante una posada en Campeche

Él es el 'Payaso Pichurris', quien se volvió viral tras pelear en una posada de Campeche. Foto: FB Pichurris Clown.

El personaje del Payaso Pichurris ganó notoriedad en redes sociales durante este lunes 22 de diciembre tras difundirse imágenes que muestran un altercado durante una posada dirigida a conductores de transporte en Campeche.

El incidente se registró en una celebración privada organizada por una firma del ramo, en la que el payaso formaba parte del entretenimiento por tercer año seguido, según detalló más tarde.

¿Qué fue lo que pasó y por qué razón se volvió viral el Payaso Pichurris?

El incidente se produjo en medio de la presentación de Pichurris ante trabajadores de una empresa. En una de las actividades, el artista llamó a un integrante del equipo para una de sus dinámicas y le entregó el micrófono.

El empleado, en lugar de continuar con la dinámica, expresó frases sexuales dirigidas a la esposa del payaso.

Pichurris golpeó en la cara al participante, lo que provocó una confrontación física que concluyó con ambos en el piso.

Asistentes al evento intervinieron para apartar a los protagonistas y retomar la calma en la fiesta, mientras que el animador evidenció su disgusto por los comentarios hacia su pareja.

El incidente quedó registrado por asistentes a la fiesta quienes quedaron atónitos ante la pelea.

¿Quién es el Payaso Pichurris, quien se volvió viral por protagonizar una pelea en Campeche?

Rafael Hernández es la persona detrás del personaje Pichurris, reconocido en la ciudad de Campeche. Su incursión en el mundo del espectáculo comenzó en el parque de Santa Lucía, motivado por la convivencia con el padre de un amigo que también ejercía como payaso.

A lo largo del tiempo, Pichurris se ha consolidado como una figura popular entre el público campechano. Su trayectoria abarca diferentes escenarios, donde ha desarrollado una carrera profesional enfocada en la comedia.

Además de su presencia en eventos locales, Rafael Hernández ha participado en congresos y encuentros tanto a nivel nacional como internacional, lo que le ha permitido ampliar su experiencia y reconocimiento en el medio artístico.

En sus redes sociales, Pichurris comparte momentos de su trabajo en bares, posadas, espectáculos masivos y presentaciones privadas, mostrando la diversidad de espacios en los que lleva su propuesta de entretenimiento.

¿Qué dijo el Payaso Pichurris sobre lo ocurrido en Campeche?

Pichurris compartió su en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales oficiales a sus seguidores el motivo por el cual ocurrieron os hechos.

Relató que esta empresa lo había contratado en varias ocasiones y que este era el tercer evento donde coincidía con el mismo trabajador.

El comediante asegura que el único que realiza el show es él, no su equipo de trabajo. Crédito: RRSS Payasito Pichurris

De acuerdo con su testimonio, el empleado ya mostraba signos de ebriedad desde el inicio de la posada y lo insultó reiteradamente.

El comediante mencionó que usualmente recibe bromas y comentarios ofensivos sobre sí mismo y lo considera parte del oficio.

Sin embargo, subrayó que la situación cambió cuando el participante dirigió comentarios hacia su esposa, alguien ajeno al evento y a su actividad profesional.

Pichurris sostuvo que su reacción se debió a que, en ese momento, se rebasó un límite personal.