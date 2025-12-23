México

Encuentran muerto al último tripulante del avión de la Marina que se estrelló en Texas, EEUU: suman seis fallecidos

La unidad que cumplían una misión de apoyo médica, tuvo un accidente del que fueron rescatadas dos personas

Imagen ilustrativa del modelo de
Imagen ilustrativa del modelo de aeronave que sufrió el accidente en Texas (REUTERS/Jesus Bustamante)

La Secretaría de Marina (Semar) informó sobre el hallazgo del cuerpo de la última persona que faltaba por localizar tras la confirmación de cinco muertos por el percance de una aeronave perteneciente a la en Texas, Estados Unidos.

“Con el apoyo de autoridades locales, fue localizado el cuerpo de la persona que estaba pendiente por ubicar, derivado del accidente aéreo ocurrido el día de ayer; lamentablemente fue encontrado sin vida”, indica el informe de la Marina compartido el 23 de diciembre.

Es decir, el resultado del accidente es de seis personas muertas y dos rescatadas.

Cabe recordar que la propia institución confirmó un día antes que dentro del vehículo aerero viajaban un total de ocho personas: la mitad personal naval y el resto pasajeros.

Primeros informes señalan que en la unidada viajaban seis personas. Crédito: RRSS

Asimismo, la Semar asegura que las personas que fueron rescatadas se encuentran estables y ya reciben apoyo médico. A través de redes sociales fueron compartidas imágenes que muestran parte de las labores de rescate en la zona.

Si bien el informe no lo detalla, el cuerpo recientemente hallado es el del Teniente Luis Enrique Castillo Terrones, según los datos compartidos por la prensa.

Coordinación entre instituciones y países

Desde la noche del 22 de diciembre, horas después del incidente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó sus condolencias por las personas fallecidas y aseguró que mantiene contacto con las autoridades locales para brindar apoyo a las familias.

En el informe reciente, la Marina ofrece acompañamiento a los familiares y destaca el apoyo que ha recibido por parte del Consulado de México en Houston y autoridades locales.

Lugo del accidente, la Oficina del Sheriff del Condado de Galveston informó sobre la movilización de equipos de emergencia al punto donde ocurrió el accidente.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El mismo 23 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció sus condolencias por las personas muertas, hasta ese momento confirmadas cinco víctimas.

Lista de las personas que viajaban en el avión

Las otras personas que viajaban en la aeronave fueron identificadas como:

  • Teniente Víctor Rafael Pérez Hernández – Semar
  • Teniente Juan Iván Zaragoza Flores – Semar
  • Marinero Guadalupe Flores Barranco – Semar
  • Federico Efraín Ramírez Cruz – Paciente
  • Dr. Juan Alfonso Adame González – Médico

Mientras que las personas rescatadas son Miriam de Jesús Rosas Mancilla y Julia Aracelis Cruz Vera, enfermera y acompañante del paciente, respectivamente.

El vehículo aéreo realizaba una misión de apoyo médico y ya fueron iniciadas las investigaciones que permitan establecer las razones que originaron el accidente.

Por su parte, el embajador de EEUU en México, Ronald Johnson, compartió un mensaje a través de sus redes sociales en el que expresó sus condolencias y también confirmó la coordinación entre instituciones en las labores de búsqueda y rescate.

