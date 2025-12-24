México

México tendría el menor crecimiento de exportaciones en América Latina en 2026: S&P

Un análisis de S&P Global Market Intelligence anticipa que México crecerá menos en exportaciones que otras grandes economías de la región el próximo año

La industria exportadora mexicana enfrentará
La industria exportadora mexicana enfrentará ajustes ante la renegociación del T-MEC en 2026. REUTERS/Erol Dogrudogan

México registrará el menor crecimiento de exportaciones entre las seis principales economías de América Latina en 2026, de acuerdo con un reporte de S&P Global Market Intelligence, que advierte un entorno marcado por incertidumbre comercial, condiciones financieras restrictivas y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La firma señala que, pese al optimismo generado en años recientes por la llegada de empresas extranjeras al país —fenómeno conocido como nearshoring—, el próximo año se perfila como un periodo complejo y de ajustes estratégicos para la economía mexicana.

Argentina y Perú liderarían el dinamismo exportador

De acuerdo con el análisis, Argentina sería el país con el mayor crecimiento de exportaciones en 2026, seguida de Perú. En un segundo bloque se ubicarían Chile y Colombia, en la tercera y cuarta posición, respectivamente. Brasil ocuparía el quinto lugar, mientras que México cerraría la lista con el menor dinamismo exportador entre las principales economías de la región.

Para S&P Global Market Intelligence, el desempeño de México estará estrechamente ligado a su relación comercial con Estados Unidos, principal socio comercial del país, así como al proceso de renegociación del T-MEC, que se anticipa como un factor determinante para la industria exportadora.

La revisión del T-MEC y sus posibles efectos

La agencia advirtió que la revisión del T-MEC, prevista para mediados de 2026, podría derivar en reglas de origen más estrictas, con el objetivo de atraer una mayor proporción de la cadena de suministro hacia Norteamérica. Este escenario obligaría a la industria nacional a realizar ajustes operativos, logísticos y estratégicos, lo que podría afectar su competitividad en el corto plazo.

La incertidumbre comercial afectará el
La incertidumbre comercial afectará el ritmo de crecimiento económico del país. REUTERS/Stringer

Para México, la renegociación del T-MEC y la dinámica comercial con Estados Unidos serán cruciales, presentando tanto riesgos como la necesidad de una adaptación ágil”, subrayó S&P Global Market Intelligence en su reporte.

Presiones internas y riesgos adicionales

En el ámbito interno, el informe señala que la persistencia de la inflación en el sector servicios limitará el margen de maniobra del Banco de México para continuar con recortes a la tasa de interés. Este contexto mantendría condiciones de crédito restrictivas, lo que podría moderar el ritmo de crecimiento económico durante 2026.

A ello se suman los riesgos asociados a la infraestructura tecnológica. Aunque México se ha consolidado como un polo atractivo para la inversión en centros de datos, el alto consumo de agua que requieren estas instalaciones podría generar protestas sociales y desafíos legales, especialmente en regiones con estrés hídrico.

Un año clave de ajustes estratégicos

S&P Global Market Intelligence concluyó que 2026 será un año decisivo para México, en el que la capacidad de adaptación a las nuevas realidades comerciales y a los desafíos internos será fundamental para sostener su posición como potencia exportadora.

Estos hallazgos sugieren que 2026 será un año de ajustes estratégicos para México, donde la agilidad para responder a los cambios será clave”, concluyó la firma.

