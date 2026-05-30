AICM: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 29 de mayo

El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande de México y uno de los más importantes de América Latina. Debido a los innumerables vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son algo de casi todos los días.

Es por eso que el AICM publica en vivo el estatus de cada una de sus operaciones, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

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Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte de las 18:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

AICM actualiza en tiempo real el estado de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: AM654

Destino: St Domingo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 00:15

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1232

Destino: Tijuana

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 05:00

Estado: Demorado

Vuelo: Y4262

Destino: Tuxtla

Aerolínea: Volaris

Hora: 05:05

Estatus: Demorado

Vuelo: AM113

Destino: Cd. Juarez

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 06:15

Estatus: Demorado

Vuelo: AM472

Destino: Houston

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 06:45

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4440

Destino: Oaxaca

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:05

Estado: Demorado

Vuelo: AM690

Destino: San Jose Cr

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 08:50

Estado: Demorado

Vuelo: Y4340

Destino: Huatulco

Aerolínea: Volaris

Hora: 13:27

Estatus: Demorado

Vuelo: UA1025

Destino: Houston

Aerolínea: United Airlines

Hora: 18:00

Estatus: Demorado

Vuelo: VB6819

Destino: Veracruz

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 18:05

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

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¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

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En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

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El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

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La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

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