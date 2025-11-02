México

Se registra explosión e incendio en local comercial en Hermosillo, reportan más de 20 muertos

De acuerdo con información que circula en redes, el incendio se originó tras una supuesta falla en un transformador que empezó a emitir humo en el inmueble

Guardar
Reportan incendio en el centro
Reportan incendio en el centro de Hermosillo, Sonora. Foto: x.com/@CesarFraijo2

Un incendio desatado en la tienda Waldos, ubicada en el centro de Hermosillo, ha dejado al menos 22 personas fallecidas, de acuerdo con reportes preliminares. El siniestro se produjo la tarde de este sábado dentro del establecimiento situado en la esquina de las calles Doctor Noriega y Matamoros, lo que generó una movilización masiva de cuerpos de emergencia y autoridades de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con información que circula en redes, el incendio se originó tras una supuesta falla en un transformador que empezó a emitir humo en el inmueble. Este hecho provocó que decenas de personas acudieran a refugiarse dentro de la tienda, lo que complicó los esfuerzos de evacuación. Durante las primeras labores de rescate, equipos localizados en el sitio encontraron múltiples personas atrapadas y algunas ya sin vida. Entre las víctimas se registran ocho menores de edad y dos mujeres embarazadas, según reportes extraoficiales.

Aún no existe una cifra oficial de decesos, ya que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) mantiene la investigación y todavía no ha publicado un balance definitivo. Las autoridades delimitaron la zona restringiendo el tránsito vehicular en varias calles aledañas, entre ellas Matamoros y Juárez, para permitir el acceso de los equipos de emergencia.

Incendio en Hermosillo deja varios
Incendio en Hermosillo deja varios muertos y heridos Foto: x.com/@CesarFraijo2

El operativo de auxilio involucró a personal de Bomberos de Hermosillo, Policía Municipal y Estatal, Cruz Roja, Protección Civil, fuerzas militares, estatales y municipales, así como integrantes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y el Servicio Médico Forense (SEMEFO), que lleva a cabo el levantamiento de los cuerpos. Asimismo se informó que los bomberos utilizaron más de 20 tanques de oxígeno y pistolas de detección de gas debido a las condiciones del inmueble, mientras otros rescatistas participaron tras su labor en el operativo de panteones.

Reacciones oficiales por la tragedia

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas a través de su cuenta oficial de X: “Ofrecemos nuestras condolencias a las familias de las víctimas”. Astiazarán aseguró que instruyó la atención inmediata a la emergencia y la asistencia necesaria a los afectados por parte del gobierno municipal. Además, sostuvo que se mantiene la colaboración activa entre autoridades de los tres niveles de gobierno para atender la situación.

El Gobierno Municipal pidió a la sociedad evitar acercarse a la zona, ya que continúan las labores de rescate y aseguramiento. La causa exacta de la explosión aún no ha sido confirmada oficialmente.

Temas Relacionados

HermosilloSonoraFGJESCruz RojaProtección CivilAntonio Astiazarán Gutiérrezmexico-noticias

Más Noticias

Gabriela Jiménez sí cumplió al disfrazarse de “Batichica”, tras momento polémico al lado de Harfuch

Jiménez tomó el mote con humor y aseguró no sentirse agraviada

Gabriela Jiménez sí cumplió al

Comunidad de Ayahualtempa, Guerrero, denuncia ataque armado de Los Ardillos: 17 fueron detenidos y 3 policías murieron

En el hecho también se reportó el asesinato del hijo del comisario de Amatitlán y siete heridos de gravedad

Comunidad de Ayahualtempa, Guerrero, denuncia

Temblor en México hoy: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Sinaloa

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se

De terror: hombre amenaza con hacha a usuarios durante pelea transporte público de Santa Carina, en NL

Hasta el momento se desconoce por qué iniciaron los hechos y la identidad del hombre que portaba la herramienta

De terror: hombre amenaza con

Alito Moreno critica aumento a la tarifa del transporte público en CDMX y Estado de México

En la capital el precio del pasaje en la modalidad de “ruta y corredor” incrementará 1.50 pesos

Alito Moreno critica aumento a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Comunidad de Ayahualtempa, Guerrero, denuncia

Comunidad de Ayahualtempa, Guerrero, denuncia ataque armado de Los Ardillos: 17 fueron detenidos y 3 policías murieron

Reportan asesinato de sobrino de Hipólito Mora en Michoacán: señalan a Los Viagras como presuntos responsables

Vinculan a proceso a “El Comandante”, coautor del homicidio de B-King y Regio Clown

Caen 8 personas en empresa fachada dedicada al huachicol en Veracruz: aseguraron 250 mil litros de hidrocarburo

Diócesis de Cuautitlán apoyará a las autoridades en búsqueda del padre Ernesto Hernández Vilchis en Edomex

ENTRETENIMIENTO

“Frankenstein” “Todo vale” encabezan la

“Frankenstein” “Todo vale” encabezan la lista de estrenos en streaming la primera semana de noviembre

La Granja VIP EN VIVO: Omahi y Kike Mayagoitia en riesgo de ser eliminados la tarde de hoy 1 de noviembre

Productora de La Casa de los Famosos México habría preferido a Aldo de Nigris en lugar de Sergio Mayer Mori

Muere Héctor Terrones, diseñador mexicano que colaboró en el programa Hoy

De qué va el trend ‘Ya no está de moda tener novio’ al que se sumaron varias famosas

DEPORTES

Revelan la razón por la

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla

Nicolás Larcamón responde sobre el polémico video que se filtró: “No era un discurso público”

Xolos confirma fractura de Gilberto Mora su recuperación podría tomar semanas

Terence Crawford reta a nuevo campeón mundial tras vencer a Canelo Álvarez: “Te tengo en la mira”

¿Quién tiene más chances de ganar? IA analiza el Pachuca vs Chivas