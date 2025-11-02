Se registra explosión e incendio en local comercial en Hermosillo, reportan más de 20 muertos

Reportan incendio en el centro de Hermosillo, Sonora. Foto: x.com/@CesarFraijo2

Un incendio desatado en la tienda Waldos, ubicada en el centro de Hermosillo, ha dejado al menos 22 personas fallecidas, de acuerdo con reportes preliminares. El siniestro se produjo la tarde de este sábado dentro del establecimiento situado en la esquina de las calles Doctor Noriega y Matamoros, lo que generó una movilización masiva de cuerpos de emergencia y autoridades de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con información que circula en redes, el incendio se originó tras una supuesta falla en un transformador que empezó a emitir humo en el inmueble. Este hecho provocó que decenas de personas acudieran a refugiarse dentro de la tienda, lo que complicó los esfuerzos de evacuación. Durante las primeras labores de rescate, equipos localizados en el sitio encontraron múltiples personas atrapadas y algunas ya sin vida. Entre las víctimas se registran ocho menores de edad y dos mujeres embarazadas, según reportes extraoficiales.

Aún no existe una cifra oficial de decesos, ya que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) mantiene la investigación y todavía no ha publicado un balance definitivo. Las autoridades delimitaron la zona restringiendo el tránsito vehicular en varias calles aledañas, entre ellas Matamoros y Juárez, para permitir el acceso de los equipos de emergencia.

El operativo de auxilio involucró a personal de Bomberos de Hermosillo, Policía Municipal y Estatal, Cruz Roja, Protección Civil, fuerzas militares, estatales y municipales, así como integrantes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y el Servicio Médico Forense (SEMEFO), que lleva a cabo el levantamiento de los cuerpos. Asimismo se informó que los bomberos utilizaron más de 20 tanques de oxígeno y pistolas de detección de gas debido a las condiciones del inmueble, mientras otros rescatistas participaron tras su labor en el operativo de panteones.

Reacciones oficiales por la tragedia

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas a través de su cuenta oficial de X: “Ofrecemos nuestras condolencias a las familias de las víctimas”. Astiazarán aseguró que instruyó la atención inmediata a la emergencia y la asistencia necesaria a los afectados por parte del gobierno municipal. Además, sostuvo que se mantiene la colaboración activa entre autoridades de los tres niveles de gobierno para atender la situación.

El Gobierno Municipal pidió a la sociedad evitar acercarse a la zona, ya que continúan las labores de rescate y aseguramiento. La causa exacta de la explosión aún no ha sido confirmada oficialmente.