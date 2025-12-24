México

Las 100 mejores canciones de Navidad para la cena, según la Inteligencia Artificial

Estas melodías que recuerdan a la magia de la infancia pueden amenizar la cena

Guardar
(Imagen ilustrativa Infobae)
(Imagen ilustrativa Infobae)

Las canciones navideñas juega un papel clave en la creación de una atmósfera cálida y festiva durante la cena del 24 de diciembre.

Se le consultó a la Inteligencia Artificial cuáles son las 100 mejores canciones para animar Navidad y este fue el resultado:

Además de las canciones, las
Además de las canciones, las nochebuenas forman parte del paisaje navideño en México Crédito: Cuartoscuro.
  1. Noche de Paz – José Feliciano
  2. Blanca Navidad – Luis Miguel
  3. Burrito Sabanero – Juanes
  4. All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey
  5. Navidad, Navidad – Pandora
  6. Santa Claus Llegó a la Ciudad – Luis Miguel
  7. Los Peces en el Río – Pandora
  8. Jingle Bell Rock – Bobby Helms
  9. Feliz Navidad – José Feliciano
  10. Rodolfo el Reno – Tatiana
  11. Last Christmas – Wham!
  12. Ven a Mi Casa Esta Navidad – Luis Aguile
  13. El Niño del Tamborilero – Raphael
  14. Mi Burrito Sabanero – Juanes
  15. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! – Frank Sinatra
  16. Adeste Fideles – Andrea Bocelli
  17. Campana sobre Campana – Rosana
  18. White Christmas – Bing Crosby
  19. Navidad Sin Ti – Marco Antonio Solís
  20. Santa Tell Me – Ariana Grande
  21. 25 de Diciembre – La Rondalla de Saltillo
  22. Hacia Belén va una burra – Mocedades
  23. The Christmas Song – Nat King Cole
  24. Noche de Paz – Luis Miguel
  25. El Tamborilero – Raphael
  26. Have Yourself a Merry Little Christmas – Michael Bublé
  27. La Marimorena – Estrella Morente
  28. Little Drummer Boy – Pentatonix
  29. Ven a Cantar – Timbiriche
  30. Rockin’ Around the Christmas Tree – Brenda Lee
  31. Dime Niño de Quién Eres – Villancicos Españoles
  32. Santa Claus Is Coming to Town – Michael Bublé
  33. Ay, del Chiquirritín – Paloma San Basilio
  34. Winter Wonderland – Dean Martin
  35. Arre Borriquito – Teresa Rabal
  36. Christmas (Baby Please Come Home) – Darlene Love
  37. El Niño del Tambor – Pandora
  38. All I Want for Christmas Is You – Michael Bublé
  39. Navidad, Navidad – Tatiana
  40. Nochebuena – Juan Gabriel
  41. Jingle Bells – Diana Krall
  42. Los Pastores a Belén – Villancicos Españoles
  43. We Wish You a Merry Christmas – Pentatonix
  44. ¡Ay, del Chiquirritín! – Luis Miguel
  45. Deck the Halls – Mannheim Steamroller
  46. Noche de Paz – Pandora
  47. Carol of the Bells – John Williams
  48. Merry Christmas Everyone – Shakin’ Stevens
  49. Canta, Ríe, Bebe – La Rondalla de Saltillo
  50. Navidad en Familia – Pandora
  51. Frosty the Snowman – The Ronettes
  52. Peces en el Río – Alejandro Fernández
  53. O Holy Night – Céline Dion
  54. Venid Fieles Todos – Versión acústica
  55. Ya Vienen los Reyes Magos – Miliki
  56. Blue Christmas – Elvis Presley
  57. El Niño del Tambor – Luis Miguel
  58. Joy to the World – Whitney Houston
  59. Navidad, Navidad – Luis Miguel
  60. El Tamborilero – Mocedades
  61. Para Pedir Posada – Pandora
  62. It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas – Michael Bublé
  63. Happy Xmas (War Is Over) – John Lennon
  64. La Fiesta de Pilito – El Gran Combo de Puerto Rico
  65. Santa Baby – Eartha Kitt
  66. Ven a Cantar – Mecano
  67. Hacia Belén va una burra – Villancicos Españoles
  68. Wonderful Christmastime – Paul McCartney
  69. Navidad Todo el Año – Tatiana
  70. Noche Mágica – Pandora
  71. Sleigh Ride – The Ronettes
  72. Popurrí Navideño – Los Toribianitos
  73. Navidad Sin Ti – Los Bukis
  74. Oh Santa! – Mariah Carey
  75. El Burrito de Belén – Tatiana
  76. Run Rudolph Run – Chuck Berry
  77. La Primera Navidad – Pandora
  78. Do They Know It’s Christmas? – Band Aid
  79. Regalo de Reyes – Vicente Fernández
  80. Qué Niño es Este – Andrea Bocelli
  81. Niño Lindo – Simón Díaz
  82. Star of Bethlehem – José Feliciano
  83. Merry Christmas, Darling – The Carpenters
  84. El Niño del Tambor – Mocedades
  85. Hark! The Herald Angels Sing – Pentatonix
  86. A Belén Pastores – Villancicos Españoles
  87. Christmas Time Is Here – Vince Guaraldi Trio
  88. Silver Bells – Dean Martin
  89. Los Peces en el Río – Luis Miguel
  90. Campana sobre Campana – Tatiana
  91. Jingle Bell Rock – Luis Miguel
  92. Santa Claus Is Coming to Town – Jackson 5
  93. Feliz Navidad, Señor – Pandora
  94. Aquí Está la Navidad – Pandora
  95. Villancico Yaucano – Danny Rivera
  96. Navidad de los Pobres – Los Toribianitos
  97. El Niño del Tambor – Tatiana
  98. Noche de Paz – Andrea Bocelli
  99. El Árbol de Navidad – Parchís
  100. Cantares de Navidad – Trio Vegabajeño
Muchas canciones navideñas surgieron en
Muchas canciones navideñas surgieron en Latinoamérica — (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál fue la primera canción navideña del mundo?

La primera canción navideña registrada se considera “Jesus Refulsit Omnium”, escrita por San Hilario de Poitiers en el siglo IV.

Este himno en latín es uno de los primeros cantos conocidos dedicados a la celebración del nacimiento de Jesús.

Jesus refulsit omnium, primera canción navideña de la historia

Más adelante, durante la Edad Media, los villancicos y cánticos navideños comenzaron a expandirse por Europa.

En Inglaterra surgieron composiciones como The First Noel y God Rest You Merry, Gentlemen.

Por qué se escucha música Navideña

Estas melodías evocan recuerdos de infancia, reuniones familiares y tradiciones compartidas, lo que activa áreas en el cerebro asociadas con la nostalgia, la felicidad y la sensación de pertenencia.

Las canciones navideñas evocan nostalgia
Las canciones navideñas evocan nostalgia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al escuchar canciones navideñas, el cerebro libera dopamina, un neurotransmisor ligado al placer, y oxitocina, relacionada con el vínculo social, lo que contribuye a disminuir el estrés y a fortalecer los lazos afectivos durante estas fechas.

La música navideña transforma el ambiente, invita a la convivencia y hace que los momentos sean memorables.

Temas Relacionados

Canciones Navideñasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 24 de diciembre en vivo: tránsito lento en Boulevard Miguel Alemán de Toluca

Infórmate de todo lo que acontece en las calles y avenidas del Valle de México en tiempo real

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2025: esta es la razón por la que no te pueden entregar la tarjeta

El plástico será indispensable para que los nuevos becarios puedan cobrar su dinero

Becas Rita Cetina y Benito

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 24 de diciembre

Diariamente y cada hora se hace un monitoreo de la calidad del oxígeno en el Valle de México

Cuál es la calidad del

Cibad Hernández revela el origen de su relación con Alicia Villarreal tras rumores de infidelidad

La “Güerita Consentida” ha enfrentado varias polémicas desde que anunció que se daría una nueva oportunidad en el amor meses después de separarse de Cruz Martínez

Cibad Hernández revela el origen

Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de diciembre: retrasos en la Línea 5 del Metro CDMX

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan prisión preventiva a sujetos

Dan prisión preventiva a sujetos que llevaban 37 millones de pesos en camioneta blindada sobre Naucalpan, Edomex

Trasladan a Puente Grande a cuñado y suegro de Iván Archivaldo tras su captura en Zapopan

“El Mochaorejas” obtiene absolución por secuestro, pero seguirá en prisión por otros delitos

Previo a Navidad, Rocha Moya pide “serenidad y reflexión” en Sinaloa pese a nueva alza de violencia | Video

Dan 20 años de prisión a “Valdo”, integrante de Los Chapitos involucrado en el “Culiacanazo” de 2019

ENTRETENIMIENTO

Cibad Hernández revela el origen

Cibad Hernández revela el origen de su relación con Alicia Villarreal tras rumores de infidelidad

De Shakira a Gaga, Oasis y Bad Bunny: los conciertos en México que definieron al 2025

Exnovia de Héctor Klünder anuncia confesiones sobre su ruptura y el romance con Tammy Parra: “Les voy a dar el chismecito completo”

Santa Claus también es mexicano: así lo interpretaron en el cine nacional e internacional

Estas son las películas mexicanas ideales para ver en Navidad y Año Nuevo

DEPORTES

NBA en Navidad: agenda y

NBA en Navidad: agenda y dónde ver cada uno de los juegos en México

Quién es Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano que es investigado por violencia familiar

Cartelera navideña en la NFL: dónde y a qué hora ver los juegos en México

Juan Brunetta recibe críticas en redes al afirmar que la Liga MX “está un escalón más arriba” que el fútbol argentino

Muere Ricardo Contreras, exdirigente de la Federación Mexicana de Boxeo