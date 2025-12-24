Las 100 mejores canciones de Navidad para la cena, según la Inteligencia Artificial

Las canciones navideñas juega un papel clave en la creación de una atmósfera cálida y festiva durante la cena del 24 de diciembre.
Se le consultó a la Inteligencia Artificial cuáles son las 100 mejores canciones para animar Navidad y este fue el resultado:
- Noche de Paz – José Feliciano
- Blanca Navidad – Luis Miguel
- Burrito Sabanero – Juanes
- All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey
- Navidad, Navidad – Pandora
- Santa Claus Llegó a la Ciudad – Luis Miguel
- Los Peces en el Río – Pandora
- Jingle Bell Rock – Bobby Helms
- Feliz Navidad – José Feliciano
- Rodolfo el Reno – Tatiana
- Last Christmas – Wham!
- Ven a Mi Casa Esta Navidad – Luis Aguile
- El Niño del Tamborilero – Raphael
- Mi Burrito Sabanero – Juanes
- Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! – Frank Sinatra
- Adeste Fideles – Andrea Bocelli
- Campana sobre Campana – Rosana
- White Christmas – Bing Crosby
- Navidad Sin Ti – Marco Antonio Solís
- Santa Tell Me – Ariana Grande
- 25 de Diciembre – La Rondalla de Saltillo
- Hacia Belén va una burra – Mocedades
- The Christmas Song – Nat King Cole
- Noche de Paz – Luis Miguel
- El Tamborilero – Raphael
- Have Yourself a Merry Little Christmas – Michael Bublé
- La Marimorena – Estrella Morente
- Little Drummer Boy – Pentatonix
- Ven a Cantar – Timbiriche
- Rockin’ Around the Christmas Tree – Brenda Lee
- Dime Niño de Quién Eres – Villancicos Españoles
- Santa Claus Is Coming to Town – Michael Bublé
- Ay, del Chiquirritín – Paloma San Basilio
- Winter Wonderland – Dean Martin
- Arre Borriquito – Teresa Rabal
- Christmas (Baby Please Come Home) – Darlene Love
- El Niño del Tambor – Pandora
- All I Want for Christmas Is You – Michael Bublé
- Navidad, Navidad – Tatiana
- Nochebuena – Juan Gabriel
- Jingle Bells – Diana Krall
- Los Pastores a Belén – Villancicos Españoles
- We Wish You a Merry Christmas – Pentatonix
- ¡Ay, del Chiquirritín! – Luis Miguel
- Deck the Halls – Mannheim Steamroller
- Noche de Paz – Pandora
- Carol of the Bells – John Williams
- Merry Christmas Everyone – Shakin’ Stevens
- Canta, Ríe, Bebe – La Rondalla de Saltillo
- Navidad en Familia – Pandora
- Frosty the Snowman – The Ronettes
- Peces en el Río – Alejandro Fernández
- O Holy Night – Céline Dion
- Venid Fieles Todos – Versión acústica
- Ya Vienen los Reyes Magos – Miliki
- Blue Christmas – Elvis Presley
- El Niño del Tambor – Luis Miguel
- Joy to the World – Whitney Houston
- Navidad, Navidad – Luis Miguel
- El Tamborilero – Mocedades
- Para Pedir Posada – Pandora
- It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas – Michael Bublé
- Happy Xmas (War Is Over) – John Lennon
- La Fiesta de Pilito – El Gran Combo de Puerto Rico
- Santa Baby – Eartha Kitt
- Ven a Cantar – Mecano
- Hacia Belén va una burra – Villancicos Españoles
- Wonderful Christmastime – Paul McCartney
- Navidad Todo el Año – Tatiana
- Noche Mágica – Pandora
- Sleigh Ride – The Ronettes
- Popurrí Navideño – Los Toribianitos
- Navidad Sin Ti – Los Bukis
- Oh Santa! – Mariah Carey
- El Burrito de Belén – Tatiana
- Run Rudolph Run – Chuck Berry
- La Primera Navidad – Pandora
- Do They Know It’s Christmas? – Band Aid
- Regalo de Reyes – Vicente Fernández
- Qué Niño es Este – Andrea Bocelli
- Niño Lindo – Simón Díaz
- Star of Bethlehem – José Feliciano
- Merry Christmas, Darling – The Carpenters
- El Niño del Tambor – Mocedades
- Hark! The Herald Angels Sing – Pentatonix
- A Belén Pastores – Villancicos Españoles
- Christmas Time Is Here – Vince Guaraldi Trio
- Silver Bells – Dean Martin
- Los Peces en el Río – Luis Miguel
- Campana sobre Campana – Tatiana
- Jingle Bell Rock – Luis Miguel
- Santa Claus Is Coming to Town – Jackson 5
- Feliz Navidad, Señor – Pandora
- Aquí Está la Navidad – Pandora
- Villancico Yaucano – Danny Rivera
- Navidad de los Pobres – Los Toribianitos
- El Niño del Tambor – Tatiana
- Noche de Paz – Andrea Bocelli
- El Árbol de Navidad – Parchís
- Cantares de Navidad – Trio Vegabajeño
¿Cuál fue la primera canción navideña del mundo?
La primera canción navideña registrada se considera “Jesus Refulsit Omnium”, escrita por San Hilario de Poitiers en el siglo IV.
Este himno en latín es uno de los primeros cantos conocidos dedicados a la celebración del nacimiento de Jesús.
Más adelante, durante la Edad Media, los villancicos y cánticos navideños comenzaron a expandirse por Europa.
En Inglaterra surgieron composiciones como The First Noel y God Rest You Merry, Gentlemen.
Por qué se escucha música Navideña
Estas melodías evocan recuerdos de infancia, reuniones familiares y tradiciones compartidas, lo que activa áreas en el cerebro asociadas con la nostalgia, la felicidad y la sensación de pertenencia.
Al escuchar canciones navideñas, el cerebro libera dopamina, un neurotransmisor ligado al placer, y oxitocina, relacionada con el vínculo social, lo que contribuye a disminuir el estrés y a fortalecer los lazos afectivos durante estas fechas.
La música navideña transforma el ambiente, invita a la convivencia y hace que los momentos sean memorables.