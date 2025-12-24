Las 100 mejores canciones de Navidad para la cena, según la Inteligencia Artificial

(Imagen ilustrativa Infobae)

Las canciones navideñas juega un papel clave en la creación de una atmósfera cálida y festiva durante la cena del 24 de diciembre.

Se le consultó a la Inteligencia Artificial cuáles son las 100 mejores canciones para animar Navidad y este fue el resultado:

Además de las canciones, las nochebuenas forman parte del paisaje navideño en México Crédito: Cuartoscuro.

Noche de Paz – José Feliciano Blanca Navidad – Luis Miguel Burrito Sabanero – Juanes All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey Navidad, Navidad – Pandora Santa Claus Llegó a la Ciudad – Luis Miguel Los Peces en el Río – Pandora Jingle Bell Rock – Bobby Helms Feliz Navidad – José Feliciano Rodolfo el Reno – Tatiana Last Christmas – Wham! Ven a Mi Casa Esta Navidad – Luis Aguile El Niño del Tamborilero – Raphael Mi Burrito Sabanero – Juanes Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! – Frank Sinatra Adeste Fideles – Andrea Bocelli Campana sobre Campana – Rosana White Christmas – Bing Crosby Navidad Sin Ti – Marco Antonio Solís Santa Tell Me – Ariana Grande 25 de Diciembre – La Rondalla de Saltillo Hacia Belén va una burra – Mocedades The Christmas Song – Nat King Cole Noche de Paz – Luis Miguel El Tamborilero – Raphael Have Yourself a Merry Little Christmas – Michael Bublé La Marimorena – Estrella Morente Little Drummer Boy – Pentatonix Ven a Cantar – Timbiriche Rockin’ Around the Christmas Tree – Brenda Lee Dime Niño de Quién Eres – Villancicos Españoles Santa Claus Is Coming to Town – Michael Bublé Ay, del Chiquirritín – Paloma San Basilio Winter Wonderland – Dean Martin Arre Borriquito – Teresa Rabal Christmas (Baby Please Come Home) – Darlene Love El Niño del Tambor – Pandora All I Want for Christmas Is You – Michael Bublé Navidad, Navidad – Tatiana Nochebuena – Juan Gabriel Jingle Bells – Diana Krall Los Pastores a Belén – Villancicos Españoles We Wish You a Merry Christmas – Pentatonix ¡Ay, del Chiquirritín! – Luis Miguel Deck the Halls – Mannheim Steamroller Noche de Paz – Pandora Carol of the Bells – John Williams Merry Christmas Everyone – Shakin’ Stevens Canta, Ríe, Bebe – La Rondalla de Saltillo Navidad en Familia – Pandora Frosty the Snowman – The Ronettes Peces en el Río – Alejandro Fernández O Holy Night – Céline Dion Venid Fieles Todos – Versión acústica Ya Vienen los Reyes Magos – Miliki Blue Christmas – Elvis Presley El Niño del Tambor – Luis Miguel Joy to the World – Whitney Houston Navidad, Navidad – Luis Miguel El Tamborilero – Mocedades Para Pedir Posada – Pandora It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas – Michael Bublé Happy Xmas (War Is Over) – John Lennon La Fiesta de Pilito – El Gran Combo de Puerto Rico Santa Baby – Eartha Kitt Ven a Cantar – Mecano Hacia Belén va una burra – Villancicos Españoles Wonderful Christmastime – Paul McCartney Navidad Todo el Año – Tatiana Noche Mágica – Pandora Sleigh Ride – The Ronettes Popurrí Navideño – Los Toribianitos Navidad Sin Ti – Los Bukis Oh Santa! – Mariah Carey El Burrito de Belén – Tatiana Run Rudolph Run – Chuck Berry La Primera Navidad – Pandora Do They Know It’s Christmas? – Band Aid Regalo de Reyes – Vicente Fernández Qué Niño es Este – Andrea Bocelli Niño Lindo – Simón Díaz Star of Bethlehem – José Feliciano Merry Christmas, Darling – The Carpenters El Niño del Tambor – Mocedades Hark! The Herald Angels Sing – Pentatonix A Belén Pastores – Villancicos Españoles Christmas Time Is Here – Vince Guaraldi Trio Silver Bells – Dean Martin Los Peces en el Río – Luis Miguel Campana sobre Campana – Tatiana Jingle Bell Rock – Luis Miguel Santa Claus Is Coming to Town – Jackson 5 Feliz Navidad, Señor – Pandora Aquí Está la Navidad – Pandora Villancico Yaucano – Danny Rivera Navidad de los Pobres – Los Toribianitos El Niño del Tambor – Tatiana Noche de Paz – Andrea Bocelli El Árbol de Navidad – Parchís Cantares de Navidad – Trio Vegabajeño

Muchas canciones navideñas surgieron en Latinoamérica — (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál fue la primera canción navideña del mundo?

La primera canción navideña registrada se considera “Jesus Refulsit Omnium”, escrita por San Hilario de Poitiers en el siglo IV.

Este himno en latín es uno de los primeros cantos conocidos dedicados a la celebración del nacimiento de Jesús.

Jesus refulsit omnium, primera canción navideña de la historia

Más adelante, durante la Edad Media, los villancicos y cánticos navideños comenzaron a expandirse por Europa.

En Inglaterra surgieron composiciones como The First Noel y God Rest You Merry, Gentlemen.

Por qué se escucha música Navideña

Estas melodías evocan recuerdos de infancia, reuniones familiares y tradiciones compartidas, lo que activa áreas en el cerebro asociadas con la nostalgia, la felicidad y la sensación de pertenencia.

Las canciones navideñas evocan nostalgia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al escuchar canciones navideñas, el cerebro libera dopamina, un neurotransmisor ligado al placer, y oxitocina, relacionada con el vínculo social, lo que contribuye a disminuir el estrés y a fortalecer los lazos afectivos durante estas fechas.

La música navideña transforma el ambiente, invita a la convivencia y hace que los momentos sean memorables.