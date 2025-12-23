Cinco alimentos que deberías comer en Navidad para fortalecer tu sistema inmune

México

Las fiestas navideñas en México y Latinoamérica resaltan la importancia de los alimentos tradicionales para fortalecer la salud inmunológica en invierno

Las fiestas navideñas en México y otros países latinoamericanos representan una oportunidad para disfrutar de la tradición gastronómica sin descuidar la salud.

Es una buena época para reforzar el sistema inmunológico durante el invierno, cuando la circulación de virus respiratorios se intensifica.

La Navidad es un momento para celebrar con sabores y costumbres familiares.

La Navidad es un momento para celebrar con sabores y costumbres familiares, y también para aprovechar el poder de los alimentos tradicionales y nutrientes que ayudan a proteger la salud durante el invierno

También para aprovechar el poder de los alimentos tradicionales y nutrientes que ayudan a proteger la salud durante el invierno.

Ciertos alimentos además de estar presentes en la mesa decembrina, aportan nutrientes fundamentales para la salud.

Ponche navideño de frutas: vitamina C y provitamina A

El ponche de frutas navideño es emblemático de las celebraciones mexicanas en diciembre.

Sus ingredientes principales —guayaba, tejocote, manzana y caña de azúcar— aportan nutrientes esenciales.

El ponche navideño de frutas, con guayaba y tejocote, provee vitamina C y provitamina A fundamentales para mantener las defensas del organismo
  • La guayaba destaca por su elevado contenido de vitamina C, considerada clave para mantener las defensas del organismo.
  • El tejocote, por su parte, provee provitamina A, que contribuye al buen funcionamiento del sistema inmune.

Incorporar este ponche a las celebraciones puede sumar sabor y protección en temporada invernal.

Tamales de frijol o picosos: proteínas, zinc y vitamina C

Los tamales son otro pilar de la gastronomía navideña, el tipo de relleno determina el aporte nutricional.

Consumir tamales de frijol o con salsas picosas aporta proteínas, zinc, vitamina C y capsaicina, nutrientes clave para reforzar la inmunidad en épocas de frío

Los tamales de frijol ofrecen proteínas y zinc, dos elementos esenciales para la inmunidad.

En presentaciones con chile —como rajas o mole con pollo y verde—, se suma el aporte de vitamina C y capsaicina.

Estos compuestos vinculados con una mejor función defensiva del organismo en épocas de frío.

Ensalada de manzana con nueces: fibra, vitamina E y antioxidantes

Presente en muchas cenas festivas, la ensalada de manzana aporta beneficios para todas las edades.

De acuerdo con el Tecnológico de Monterrey, la manzana es fuente de fibra y antioxidantes.

Por otra parte, las nueces contienen vitamina E, nutriente que ayuda a preservar la integridad de las células inmunitarias.

La ensalada de manzana con nueces se destaca en la cena navideña por su combinación de fibra, vitamina E y antioxidantes que fortalecen las defensas

Esta combinación resulta en un postre no solo tradicional, sino también valioso para fortalecer las defensas.

Yogur y probióticos: aliados de la microbiota y la inmunidad

La salud intestinal es clave para la defensa frente a virus y bacterias.

Según Cleveland Clinic y Bioflora, el yogur y otros alimentos con probióticos contribuyen a mantener una microbiota equilibrada, fortaleciendo así el sistema inmunológico.

Una alternativa práctica es optar por yogur natural en preparaciones navideñas, como ensaladas, para potenciar la resistencia a infecciones.

El yogur natural con probióticos favorece una microbiota intestinal saludable, pilar del sistema inmunológico ante virus y bacterias invernales

Cítricos y especias: antioxidantes y compuestos bioactivos

Los cítricos —naranja, mandarina y limón—, junto con especias como el jengibre y la cúrcuma, son recomendados por organizaciones como Sembrando Vida y Harvard Health por su riqueza en vitamina C, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios.

Beber té de canela y cúrcuma en las fiestas decembrinas es una tradición que suma fitoquímicos y antioxidantes para potenciar la respuesta inmune

La Unidad de Análisis Económico Salud señala que estas especias aportan fitoquímicos que favorecen una respuesta inmune óptima.

Integrar bebidas como el té de canela y cúrcuma en las fiestas es una manera tradicional de sumar defensas.

