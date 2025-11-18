Brugada entrega becas a estudiantes de CDMX: quiénes pueden aplicar a este apoyo de mil 500 pesos bimestrales

Clara Brugada llevó a cabo la entrega de tarjetas a beneficiarios, que recibirán un total de mil 500 pesos bimestrales. Foto: X/@SECTEI_CDMX.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, llevó a cabo la entrega de becas a estudiantes de la capital del país, quienes de manera bimestral reciben un total de mil 500 pesos.

Esta cantidad es dispersada en las tarjetas que otorga el Gobierno de la Ciudad de México a cada beneficiario registrado en este programa social.

La entrega de este apoyo económico fue realizada en un evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México, donde estuvo presente la mandataria capitalina junto a diferentes funcionarios locales.

Al evento asistieron los beneficiarios de este programa social, quienes recibirían su respectiva tarjeta para cobrar los mil 500 pesos, que, como se mencionó anteriormente, se les será otorgado de manera bimestral.

Estudiantes de licenciatura de la CDMX pueden optar por la Beca Universitarias y Universitarios para Transporte y Más. Foto: X/@SECTEI_CDMX.

Se trata de la Beca Universitarias y Universitarios para Transporte y Más, que se les otorga a este grupo de la población en la Ciudad de México.

El programa social fue creado a finales del año pasado, con el objetivo de que alumnas y alumnos de nivel superior de la Ciudad de México puedan continuar sus estudios de licenciatura.

De manera bimestral, los beneficiarios reciben un total de mil 500 pesos. Crédito: X/@ClaraBrugadaM

Por lo tanto, para aplicar a esta beca y obtener un total de mil 500 pesos bimestrales en las tarjetas, es necesario ser estudiante universitario en alguna institución o escuela pública de la Ciudad de México o de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Como su nombre lo dice, uno de los propósitos es que alumnas y alumnos que se encuentren estudiando alguna licenciatura en la capital del país puedan ocupar el apoyo económico otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México en transporte para llegar a sus respectivos sitios de estudio y aprendizaje y viceversa.

El Zócalo de la CDMX fue el escenario de entrega de apoyos económicos de la Beca Universitarias y Universitarios para Transporte y Más. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Cabe destacar que el programa es exclusivo de la Ciudad de México y uno de los requisitos para pertenecer a la Beca Universitarias y Universitarios para Transporte y Más es estudiar alguna licenciatura en una escuela pública de la capital del país o de la Zona Metropolitana del Valle de México y residir en la CDMX.

Frente a cientos de estudiantes de nivel licenciatura de la Ciudad de México, Clara Brugada destacó la creación de este programa social y la importancia que tiene para apoyar a los jóvenes que quieran culminar esta etapa de su vida académica, ya que ayuda a evitar el rezago.

¿Cómo puedes acceder a la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más?

Para que puedas acceder a la Beca Universitarias y Universitarios para Transporte y Más en la Ciudad de México es necesario:

- Contar con los requisitos de vivir en la capital del país y ser un estudiante de algún plantel público de educación superior de la Zona Metropolitana del Valle de México.

- Contar con un comprobante de inscripción emitido por la institución pública donde estudias.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales del Gobierno de la Ciudad de México y la convocatoria para ingresar al programa social.