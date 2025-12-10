Brugada entrega Mercomuna en CDMX: esta es la cantidad que recibieron los beneficiarios en vales

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, encabezó la entrega de vales. Foto: X/@@SAPCIBJ.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, llevó a a cabo la entrega de Vales Mercomuna en la capital del país.

El evento se llevó a cabo la mañana de este martes 9 de diciembre en Ciudad Deportiva en la alcaldía Iztacalco. La mandataria capitalina estuvo presente en el evento masivo, donde estuvo acompañada de diferentes funcionarios.

Clara Brugada destacó que este 2025 serán beneficiadas más de 300 mil familias con este programa social del Gobierno de la Ciudad de México.

La funcionaria anunció que para el próximo año se duplicará la cantidad de apoyos, alcanzando a 600 mil familias, y se incrementará el monto.

¿Cuánto es lo que recibieron los beneficiarios de Mercomuna en la CDMX?

De acuerdo con datos del Gobierno de la Ciudad de México, el monto otorgado en los vales es de 2 mil pesos. Los cuales las diferentes denominaciones suma esa cantidad.

Brugada indicó que para el 2026, el monto aumentará a 3 mil pesos, como parte de las acciones para fortalecer y reactivar la economía local.

En un evento masivo, la mandataria capitalina entregó estos vales cuyas denominaciones suman los 2 mil pesos. Crédito: X/@GobCDMX.

Vales Mercomuna: herramienta para el consumo y la economía de barrio

Durante el evento realizado en la alcaldía Iztacalco, la mandataria capitalina explicó que los vales de Mercomuna representan casi una moneda local, facilitando miles de transacciones orientadas a la compra de alimentos en mercados y comercios de barrio.

“Hay un mercado que se hace prácticamente con una moneda local que son los vales de Mercomuna. No es una moneda local, pero es casi una moneda local”, señaló Clara Brugada, al reiterar el impacto directo de estos apoyos en la alimentación familiar y el comercio local.

Brugada destacó este programa social para apoyar a la economía local. Foto: X/@SAPCIBJ.

En la jornada de entrega, Brugada Molina distribuyó 35 mil vales a las personas beneficiarias y mencionó que durante otro evento que se llevará a cabo por la tarde de este martes 9 de diciembre se otorgará la misma cantidad, evidenciando el alcance del programa en diversas alcaldías.

La mandataria capitalina detalló que este año se destinó un presupuesto de 900 millones de pesos al programa, el cual cuenta con la participación de 30 mil comerciantes.

Autoridades capitalinas indicaron que se le destinó un presupuesto de 900 millones de pesos al programa. Foto: X/@SAPCIBJ.

Extendió la invitación a más vendedoras y vendedores de la capital a sumarse, con el objetivo de ampliar los puntos de abasto Mercomuna durante los próximos cinco años.

Brugada enfatizó que los recursos provienen de los impuestos de la población y remarcó que la administración honesta distingue a la actual gestión. “Ese es el sello de los gobiernos de la cuarta transformación: aquí nadie se roba el dinero, todo se da a la población”.

Beneficio social y fortalecimiento del comercio local

El secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, resaltó la importancia de Mercomuna como un programa que no solo favorece a las familias, sino que impulsa a los comercios minoristas, como tienditas, fruterías y locales comunitarios.

Según Pliego, los recursos asignados permanecen en las colonias y pueblos de la capital, evitando su traslado a grandes cadenas comerciales y potenciando la economía local.