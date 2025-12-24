Delfina Gómez presume supuesta mejora en seguridad del EdoMéx en el 2025

La percepción ciudadana refleja que la seguridad sigue siendo una deuda pendiente: ocho de cada 10 habitantes se sienten inseguros en su municipio.

El gobierno del Estado de México informó una disminución reciente en diversos delitos de alto impacto; sin embargo, la entidad continúa enfrentando uno de los escenarios de inseguridad más complejos del país.

Mientras las autoridades estatales destacan avances derivados de nuevas estrategias de coordinación, las cifras nacionales y la percepción ciudadana reflejan que la violencia y los delitos patrimoniales siguen siendo un desafío estructural.

Delfina Gómez informa resultados en la Mesa de Paz

Durante la más reciente Mesa de Paz, la gobernadora Delfina Gómez dio a conocer que, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SS Edomex), en noviembre se registró una reducción general de delitos en comparación con octubre.

Entre los datos presentados, se reportó una disminución de 50% en secuestro, 33% en feminicidio y 20% en homicidio doloso.

La mandataria señaló que nueve de los 12 delitos de alto impacto mostraron una tendencia a la baja, lo que atribuyó a la coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales.

Destacó que el objetivo es consolidar una estrategia integral que permita avanzar en la recuperación de la seguridad en distintas regiones de la entidad.

Duarte subraya fortalecimiento institucional

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, ha enfatizado que la política de seguridad en el Edomex no se limita a operativos policiales, sino que también incluye acciones de control y vigilancia institucional.

Horacio Duarte subraya que la seguridad en el Edomex no se limita a operativos policiales, sino a control y vigilancia institucional.

En ese contexto, resaltó que la Contraloría Legislativa del Estado de México inició más de 700 investigaciones contra funcionarios y ediles durante 2025.

Duarte ha señalado que la rendición de cuentas y el combate a la corrupción son elementos clave para mejorar la seguridad pública, particularmente en municipios donde la debilidad institucional ha dificultado la implementación de estrategias eficaces.

Mando Unificado y balance operativo en el Estado de México

Uno de los principales ejes de la estrategia estatal es el Mando Unificado Oriente, que actualmente opera en 15 municipios, entre ellos Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Chalco, Chimalhuacán y Tlalnepantla.

A casi nueve meses de su implementación, autoridades estatales reportaron una reducción del 22% en homicidio doloso y del 53% en robo de vehículo en esta región.

El esquema contempla el despliegue diario de alrededor de tres mil elementos de corporaciones locales y federales en colonias de atención prioritaria.

De acuerdo con el gobierno estatal, esta coordinación ha permitido mejorar la capacidad de respuesta, aunque reconocen que los resultados aún son desiguales entre municipios.

Inseguridad persistente en el Edomex

A pesar de las reducciones reportadas, el Estado de México se mantiene entre las entidades con mayores índices de inseguridad a nivel nacional.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI indican que la entidad concentra un alto número de delitos como robo de vehículo, robo a transeúnte, extorsión y violencia contra las mujeres.

Aunque hay avances en homicidios y secuestros, la inseguridad sigue siendo una de las principales deudas pendientes para los mexiquenses. Foto: Difusión

Además, la percepción ciudadana sigue siendo elevada: ocho de cada 10 habitantes en varios municipios consideran inseguro vivir en su localidad.

Entre los municipios con mayor percepción de riesgo se encuentran:

Ecatepec de Morelos

Naucalpan de Juárez

Chimalhuacán

Cuautitlán Izcalli

Tlalnepantla de Baz

Toluca

Estos datos confirman que, aunque existen avances operativos y reducciones puntuales en ciertos delitos, el Estado de México continúa siendo uno de los estados más inseguros del país.

La brecha entre las cifras oficiales y la percepción social refleja que la seguridad sigue siendo una de las principales deudas pendientes para la población mexiquense.