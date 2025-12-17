Congreso del Edomex analiza la propuesta para que policías mexiquenses hagan labores de investigación

Se buscaría que policías mexiquenses hagan labores de investigación (SSEM/FB)

El Congreso del Estado de México estudiará la iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que propone fortalecer el modelo de seguridad pública en la entidad, al establecer que, además del Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad (SSEM)y las instituciones policiales estatales y municipales participen en la investigación de delitos, cada una dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

La propuesta fue leída durante la sesión de la Diputación Permanente por la diputada Krishna Romero Velázquez (PAN), y plantea armonizar la Constitución Política del Estado de México con la Constitución federal y con la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recientemente aprobada a nivel nacional.

De acuerdo con el documento, esta reforma busca consolidar un modelo integral de seguridad que no solo se enfoque en la persecución del delito, sino que también atienda sus causas estructurales. En este sentido, se propone combinar acciones de prevención, recuperación del espacio público y generación de oportunidades de bienestar, educación y empleo digno, como ejes para fortalecer la cohesión social en la entidad.

Que instituciones policiales apoyen a MP

Los policías de los 125 municipios podrían coadyuvar al MP en turno (Jorge Contreras/Infobae México)

La iniciativa establece que las instituciones policiales del Estado de México auxiliarán al Ministerio Público en el cumplimiento de sus atribuciones, con el objetivo de mejorar la capacidad de investigación y respuesta ante los delitos.

Asimismo, reafirma que la seguridad pública es una función concurrente entre la Federación, el Estado y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, los derechos, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, conforme a lo previsto en la Constitución local y las leyes aplicables.

El documento precisa que la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos; la supervisión de la prisión preventiva y la ejecución de sentencias; la reinserción social de las personas sentenciadas, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos que marca la ley y dentro de las competencias correspondientes de cada autoridad.

Además, se subraya que la actuación de las instituciones de seguridad pública deberá regirse bajo principios como la autonomía, el amor a la patria, el federalismo cooperativo, la protección de la persona y su dignidad, así como el respeto irrestricto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal, la Constitución estatal y los tratados internacionales de los que México es parte.

La iniciativa también detalla que el Sistema Estatal de Seguridad Pública se integrará conforme a las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes en la materia, con el fin de garantizar coordinación, eficacia y responsabilidad entre los distintos órdenes de gobierno.

Importancia de iniciativa

Propuesta fue leída por la diputada panista, Krishna Romero Velázquez (Congreso Edomex)

La necesidad de esta reforma, resalta el documento, se sustenta en el contexto actual de inseguridad que enfrenta el Estado de México.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el 71.3 por ciento de la población mexiquense identifica a la inseguridad como uno de los principales problemas de la entidad, lo que confirma la urgencia de fortalecer el marco normativo y las capacidades institucionales en materia de seguridad pública.

El Congreso local analizará la iniciativa en comisiones, donde se espera un debate amplio sobre su alcance, viabilidad y posibles impactos en la estrategia de seguridad del Estado de México.