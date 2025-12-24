Detienen en Naucalpan a dos hombres con 37 millones de pesos en efectivo y armas de fuego

Dos hombres fueron detenidos en Naucalpan en presunta posesión de armas de fuego y con 37 millones de pesos. Foto: (SSEM)

Un operativo de seguridad realizado en el municipio de Naucalpan, Estado de México, derivó en la detención de dos hombres que transportaban 37 millones de pesos en efectivo y armas de fuego, sin poder acreditar la legal procedencia del dinero ni la posesión de los artefactos bélicos. La acción fue llevada a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La detención ocurrió sobre la avenida Lomas Verdes, a la altura de la colonia del mismo nombre, como parte de los patrullajes coordinados del Mando Unificado Zona Oriente. Durante el recorrido, los agentes detectaron una camioneta blindada marca Dodge, línea Durango, color gris, cuyos ocupantes realizaban movimientos inusuales mientras circulaban por la vialidad.

También se aseguraron dos armas de fuego. Foto: (SSEM)

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados observaron que los tripulantes manipulaban diversos objetos dentro del vehículo. Al percatarse de la presencia policial, los sujetos arrojaron dichos objetos hacia el asiento trasero, conducta que despertó sospechas entre los elementos de seguridad. Ante esta situación, los agentes les marcaron el alto mediante comandos verbales y les solicitaron descender de la unidad para efectuar una inspección preventiva.

Sin embargo, los ocupantes, identificados posteriormente como Iván “N”, de 37 años, y José “N”, de 53 años, se negaron a atender la indicación en dos ocasiones. Desde el exterior de la camioneta, los elementos alcanzaron a distinguir bultos con características similares a armas de fuego, así como paquetes que aparentaban contener dinero en efectivo, por lo que se solicitó apoyo adicional para asegurar la unidad y proceder conforme a la ley.

La revisión formal se realizó en presencia de la autoridad facultada y con un representante legal de los detenidos. Durante la inspección, se localizaron al interior del vehículo dos armas de fuego cortas, una de ellas sin permiso para su portación legal; cuatro cargadores abastecidos, cartuchos útiles y 37 millones de pesos en efectivo. Los detenidos no pudieron presentar documentación que acreditara el origen lícito del dinero ni la legal posesión de las armas.

El vehículo fue asegurado por autoridades estatales. Foto: (Cortesía)

Ante estos hechos, se solicitó el apoyo de una grúa para trasladar la camioneta, así como a los dos hombres, ante el Ministerio Público correspondiente. Iván “N” y José “N” fueron puestos a disposición por su probable participación en los delitos de resistencia, portación, acopio y tráfico de armas prohibidas, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis de traslado.

Posteriormente, un juez de control del Estado de México ordenó prisión preventiva para ambos detenidos, mientras se desarrolla la investigación complementaria. de acuerdo con información de N+, las autoridades informaron que en las próximas horas se continuará con las diligencias necesarias para determinar su situación jurídica y esclarecer el origen del dinero asegurado, así como el posible vínculo de los detenidos con otros hechos delictivos.