México

Detienen en Naucalpan a dos hombres con 37 millones de pesos en efectivo y armas de fuego

Los indiciados permanecen bajo prisión preventiva mientras las autoridades continúan revisando su situación legal y el posible vínculo con otros delitos

Guardar
Dos hombres fueron detenidos en
Dos hombres fueron detenidos en Naucalpan en presunta posesión de armas de fuego y con 37 millones de pesos. Foto: (SSEM)

Un operativo de seguridad realizado en el municipio de Naucalpan, Estado de México, derivó en la detención de dos hombres que transportaban 37 millones de pesos en efectivo y armas de fuego, sin poder acreditar la legal procedencia del dinero ni la posesión de los artefactos bélicos. La acción fue llevada a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La detención ocurrió sobre la avenida Lomas Verdes, a la altura de la colonia del mismo nombre, como parte de los patrullajes coordinados del Mando Unificado Zona Oriente. Durante el recorrido, los agentes detectaron una camioneta blindada marca Dodge, línea Durango, color gris, cuyos ocupantes realizaban movimientos inusuales mientras circulaban por la vialidad.

También se aseguraron dos armas
También se aseguraron dos armas de fuego. Foto: (SSEM)

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados observaron que los tripulantes manipulaban diversos objetos dentro del vehículo. Al percatarse de la presencia policial, los sujetos arrojaron dichos objetos hacia el asiento trasero, conducta que despertó sospechas entre los elementos de seguridad. Ante esta situación, los agentes les marcaron el alto mediante comandos verbales y les solicitaron descender de la unidad para efectuar una inspección preventiva.

Sin embargo, los ocupantes, identificados posteriormente como Iván “N”, de 37 años, y José “N”, de 53 años, se negaron a atender la indicación en dos ocasiones. Desde el exterior de la camioneta, los elementos alcanzaron a distinguir bultos con características similares a armas de fuego, así como paquetes que aparentaban contener dinero en efectivo, por lo que se solicitó apoyo adicional para asegurar la unidad y proceder conforme a la ley.

La revisión formal se realizó en presencia de la autoridad facultada y con un representante legal de los detenidos. Durante la inspección, se localizaron al interior del vehículo dos armas de fuego cortas, una de ellas sin permiso para su portación legal; cuatro cargadores abastecidos, cartuchos útiles y 37 millones de pesos en efectivo. Los detenidos no pudieron presentar documentación que acreditara el origen lícito del dinero ni la legal posesión de las armas.

El vehículo fue asegurado por
El vehículo fue asegurado por autoridades estatales. Foto: (Cortesía)

Ante estos hechos, se solicitó el apoyo de una grúa para trasladar la camioneta, así como a los dos hombres, ante el Ministerio Público correspondiente. Iván “N” y José “N” fueron puestos a disposición por su probable participación en los delitos de resistencia, portación, acopio y tráfico de armas prohibidas, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis de traslado.

Posteriormente, un juez de control del Estado de México ordenó prisión preventiva para ambos detenidos, mientras se desarrolla la investigación complementaria. de acuerdo con información de N+, las autoridades informaron que en las próximas horas se continuará con las diligencias necesarias para determinar su situación jurídica y esclarecer el origen del dinero asegurado, así como el posible vínculo de los detenidos con otros hechos delictivos.

Temas Relacionados

DetenciónCrimenNaucalpanEstado de Méxicomexico-noticiasNarco en MéxicoNarcotráfico en México

Más Noticias

El Menchito, hijo del líder del CJNG, apela su condena en EEUU: alega juicio injusto

La defensa de El Menchito sostiene que la imposibilidad de capturar a su padre influyó en la severidad de la sentencia y cuestiona la validez de las pruebas y testimonios presentados

El Menchito, hijo del líder

Feria del Juguete Neza 2025: fechas y detalles para los regalos de Día de Reyes

Este evento incluirá una amplia oferta de opciones variadas y económicas para adquirir los regalos necesarios

Feria del Juguete Neza 2025:

¿Qué se sabe del hombre que mató a El Panu? Así operó el ataque en Zona Rosa

El asesinato de Óscar Noé Medina González, jefe de seguridad de Los Chapitos, ocurrió a unas cuadras de la sede de la SSC

¿Qué se sabe del hombre

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este 24 de diciembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Chiapas registra sismo de magnitud 4.3

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Chiapas registra sismo de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Menchito, hijo del líder

El Menchito, hijo del líder del CJNG, apela su condena en EEUU: alega juicio injusto

¿Qué se sabe del hombre que mató a El Panu? Así operó el ataque en Zona Rosa

Asesinan a Alan Gabriel Núñez, operador de Los Chapitos por quien la DEA ofrecía 1 millón de dólares

Los asesinatos de narcos del Cártel de Sinaloa en CDMX, la ciudad que se ha convertido en su guarida

Iván Archivaldo ya tiene otro equipo de seguridad pese a capturas y asesinatos de cercanos a Los Chapitos, asegura Mike Vigil

ENTRETENIMIENTO

Majo Aguilar responde a los

Majo Aguilar responde a los rumores de un nuevo romance a menos de un año de terminar su relación con Gil Cerezo

Top 10 de los podcasts más reproducidos hoy de Spotify México

Aislinn Derbez publica imágenes del funeral de su mamá y revela detalles de la cirugía a la que se sometió

Este es el ritual con lentejas que Galilea Montijo ha popularizado para cada fin de año

Conoce las 10 películas favoritas de Disney+ México en la semana de navidad para disfrutar en familia

DEPORTES

¿Quién es Max Serrano, nuevo

¿Quién es Max Serrano, nuevo portero del Club América de 19 años que llega del Toluca?

Vicente Sánchez revela cuál fue el jugador de Cruz Azul que más lo sorprendió: “Es todo lo que está bien”

Club América anuncia alianza internacional: General Atlantic será inversionista de las águilas

Dictan prisión preventiva a Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano, por violencia familiar

Naoya Inoue revela de qué deberá cuidarse de Alan Picasso para no perder su campeonato indiscutido: “Pelea con mucho empuje”