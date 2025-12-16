México

Tren Suburbano - AIFA: así lucen los últimos avances de la obra que abrirá en diciembre

De acuerdo con Sheinbaum Pardo, la obra del tramo Lechería - AIFA estará listo antes de que termine el 2025

Así luce los avances de la obra del Tren Suburbano - AIFA (Cortesía SNT Movilidad Urbana X/ @SntVTC)

El Tren Suburbano que llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) está próximo a inaugurarse, según confirmó Claudia Sheinbaum. La presidenta confirmó que el tramo Lechería - AIFA estará listo en diciembre, por lo que aseguró que próximamente dará servicio al público.

Y es que, uno de los objetivos del gobierno federal es que pueda inaugurarse antes de que empiece la Copa Mundial 2026, la cual iniciará el 11 de junio de 2026. Por ello, en la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum reiteró que este mes el Tren Suburbano - AIFA habrá concluido su etapa de obra civil para dar paso a la fase de pruebas finales.

“Este mes los vamos a invitar, vamos a ir al primer recorrido. Ya está lista prácticamente toda la obra civil, y viene en los trenes siempre es así, un periodo de pruebas para probar la señalización y que sea completamente seguro”, sentenció Claudia Sheinbaum.

Así luce el Tren Suburbano - AIFA

Avanza la obra del Tren Suburbano - AIFA (Cortesía SNT Movilidad Urbana X/ @SntVTC)

A través de redes sociales, la cuenta @SntVTC (SNT Movilidad Urbana), especializada en movilidad, compartió imágenes de cómo lucen los más recientes avances de la obra. Luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asumió la responsabilidad de la obra, los últimos avances muestran la nueva distribución de los espacios para los accesos del público.

En sus cuentas oficiales explicó que la obra civil en la estación Nextlalpan ha finalizado y ya cuenta con accesos vehiculares de concreto hidráulico y banquetas diseñadas para bahías de transporte público. Mientras se continúa con algunos detalles, entre ellos el acceso peatonal, actualmente se levantan castillos con pernos de anclaje para sostener las futuras estructuras metálicas.

Estos son los últimos avances de la obra del Tren Suburbano AIFA (Cortesía SNT Movilidad Urbana X/ @SntVTC)

En el caso de Xaltocan, los trabajos avanzan especialmente en el costado oriente, donde funcionará el paradero para rutas de transporte público. En las imágenes que filtró se puede apreciar que también están construyendo los accesos y puentes peatonales para ingresar al tren.

En la estación Los Agaves también se puede apreciar la distribución vial para el transporte local y los pasos peatonales. También destaca por contar con el segundo Centro de Transferencia Modal (CETRAM) más avanzado, donde sobresale la estructura metálica de color rojizo destinada al puente peatonal. Tanto Teyahualco como las demás estaciones muestran progresos importantes en sus respectivos paraderos y accesos.

Así lucen los últimos avances de la obra del Tren Suburbano AIFA (Cortesía SNT Movilidad Urbana X/ @SntVTC)

Entre los avances generales de la obra destaca que en la zona ya se incorporó enrejado de seguridad, banquetas provistas de guías podotáctiles, andenes cubiertos, luminarias y espacios específicos para autobuses. La entrada destaca por la estructura metálica colocada, junto con las escaleras de concreto y el espacio destinado al elevador, aunque persisten tareas pendientes como el techado del pasillo de interconexión y las cubiertas laterales.

