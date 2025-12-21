Tren Suburbano - AIFA estará listo para el primer trimestre del 2026: Claudia Sheinbaum supervisa avances

Sheinbaum supervisó avances del Tren Suburbano - AIFA (X/ @delfinagomeza)

Este domingo 21 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó las instalaciones del Tren Suburbano - AIFA, en donde recorrió la conexión a Lechería. Acompañada de Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, anunció la fecha estimada en la que estará listo el Tren Lechería - AIFA, el cual facilitará el transporte hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

De acuerdo con las autoridades, prevén que para el primer trimestre de 2026 el Tren AIFA- Lechería ya pueda dar servicio al público usuario, es decir que entre marzo y abril de 2026 se realizará la inauguración de esta transporte ferroviario.

"Queremos que para Semana Santa ya la gente pueda subirse en Buenavista, llegar al AIFA, tomar su avión a distintos lugares del país o del extranjero, y que también todos los habitantes del Estado de México de esta zona puedan disfrutar de este hermoso tren que le da una movilidad muy importante a toda la Zona Metropolitana del Valle de México”, explicó Sheinbaum Pardo.

La presidenta Sheinbaum aseguró que la obra presenta un avance del 92% y estará listo para el primer trimestre de 2026. Crédito: X/ @Claudiashein

Inician pruebas del Tren Suburbano al AIFA

Como parte de los recorridos que realizaron las autoridades, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) también inició con la fase de pruebas. Actualmente, el proyecto de la obra civil presenta un avance del 92%, la obra civil de las vías está concluida, solo resta la construcción de puentes peatonales y accesos secundarios para el transporte público de la zona.

“Hoy hicimos el primer viaje de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y los siguientes meses viene toda la etapa de pruebas. Aquí se comprometieron conmigo la SICT, ingenieros militares, a que va a estar listo en el primer trimestre de 2026, ya para utilizarse”, señaló.

Andrés Lajous Loaeza, titular la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, precisó que esta extensión del servicio del Tren Suburbano tiene una longitud de 23.7 kilómetros, con seis estaciones y una terminal, contará con 10 trenes acoplables y el recorrido desde Buenavista hasta el AIFA será de alrededor de 43 minutos, con un intervalo de 15 minutos entre un tren y otro en cada estación.

La obra del Tren Suburbano - AIFA presenta un avance del 92%, según informó la SICT (X/ @delfinagomeza)

El general residente de obra, Iván Hernández Uribe, de la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que la obra estará finalizada en el primer trimestre de 2026, en línea con el anuncio realizado por la Presidenta. Precisó que únicamente resta la edificación de puentes y pasos peatonales para completar el proyecto.

La gobernadora del Estado de México expresó su agradecimiento a la presidenta Sheinbaum por el respaldo en la ejecución de esta obra de movilidad. Señaló que los beneficios alcanzarán también a las comunidades de Nextlalpan, Tultitlán, Tultepec y Jaltocán, además de contribuir a la reactivación de las economías nacional y local.

Estaciones del Tren Suburbano - AIFA

Estas son las estaciones del Tren Suburbano Lechería - AIFA

Cueyamil

Los Agaves

Tehahualco

Prados Sur

Nextlalpan

Jaltocan

AIFA