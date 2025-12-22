Una posada navideña, una esposa y un payaso llevó esta fiesta de la risa a los golpes | Video

Los asistentes tuvieron que intervenir para evitar que el problema escalara. (FB Pichurris Clown)

Un evento corporativo en Campeche se volvió tema de conversación nacional tras la difusión de un video viral en el que el payaso Pichurris y un invitado de la empresa Movibus protagonizaron una pelea durante una posada de fin de año.

El incidente, grabado por asistentes y compartido en redes sociales, se hizo viral en cuestión de horas y generó debate sobre los límites del humor y la convivencia en espacios laborales, sobre todo por parte del público.

El altercado ocurrió mientras Pichurris realizaba su espectáculo para los trabajadores de Movibus. Durante una dinámica, el comediante invitó a uno de los empleados a participar y le cedió el micrófono, como lo hace recurrentemente dentro de todos sus shows.

El trabajador, en vez de seguir la rutina, hizo comentarios ofensivos con denotación sexual sobre la pareja del payaso. La reacción de Pichurris fue inmediata: lanzó un golpe al rostro del invitado, lo que desató una pelea que terminó con ambos en el suelo. Los presentes intervinieron para separar a los involucrados y restablecer el orden en la celebración, aunque el comediante se notaba claramente molesto por la manera en la que fue tratada su pareja.

El incidente quedó registrado por asistentes a la fiesta quienes quedaron atónitos ante la pelea. Redacción: México Sección: Virales Crédito: TW David Romero Vara

La grabación del enfrentamiento se difundió rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios expresaron opiniones divididas. Algunos criticaron la falta de profesionalismo del payaso, mientras que otros sugirieron que su conducta se debió al consumo de alcohol. El video también generó cuestionamientos sobre el ambiente en eventos corporativos y la responsabilidad de los animadores ante provocaciones del público.

¿Qué dijo el Payasito?

Un día después del incidente, Pichurris ofreció su versión de los hechos a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales. El comediante explicó que la empresa Movibus lo había contratado para varios eventos y que este era el tercero en el que coincidía con el trabajador agredido. Según su relato, desde su llegada a la posada, el invitado ya presentaba signos de ebriedad y lo insultó en repetidas ocasiones.

Pichurris señaló que, como comediante para adultos, está acostumbrado a recibir bromas y comentarios ofensivos dirigidos a su persona, considerándolo parte de su trabajo. Sin embargo, afirmó que la situación cambió cuando el trabajador involucró a su esposa en los comentarios, una persona ajena tanto al evento como a su labor profesional. El payaso justificó su reacción al considerar que se había cruzado un límite personal.

El comediante asegura que el único que realiza el show es él, no su equipo de trabajo. Crédito: RRSS Payasito Pichurris

En respuesta a las acusaciones sobre su supuesto estado de ebriedad, Pichurris negó haber consumido alcohol y argumentó que no ingiere bebidas alcohólicas debido a un cuadro de gastritis que presentó desde el 12 de diciembre.

Para el comediante, las críticas personales forman parte de su oficio, pero considera inaceptable que se ataque a su familia, especialmente cuando no tiene relación con el espectáculo ni con el entorno laboral.