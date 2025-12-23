Quién es Doña Lety, mujer que habría sido secuestrada por Jaime Toral, influencer detenido en Puebla

La mujer se hizo viral aparentemente sin su consentimiento Crédito:Especial/Tiktok/@christopherortiz673

Doña Lety es una mujer adulta mayor que vive en Tantoyuca, Veracruz, captó amplia atención en redes sociales por los videos de Jaime Toral, quien fue detenido en Puebla.

Lo que comenzó como contenido de humor en torno a sus reacciones y frases características derivó en una situación judicial de alto impacto tras su rescate por la Guardia Nacional y la detención del creador de contenido, acusado de trata de personas.

Ella es Doña Lety

Leticia Gómez, conocida como Doña Lety, no tenía presencia propia en redes ni generaba videos personales.

Su popularidad surgió por las grabaciones en las que Toral, quien comenzó a visitarla durante la pandemia, documentaba supuestos actos de ayuda.

A través de los canales de Toral, se mostraban reacciones que iban del sarcasmo al rechazo, peticiones insistentes de refresco —en especial Coca-Cola— y cierta dificultad en su movilidad.

Doña Lety en TikTok

Asi era el contenido de Jaime Toral

Expresiones como “No quiero que venga”, “A veces, a veces, no siempre” y “Me siento muy dormida” se viralizaron rápidamente, mientras usuarios debatían sobre la autenticidad de su comportamiento y la gravedad de sus malestares.

Algunos la consideraron exagerada, mientras otros defendieron que sus padecimientos no necesariamente se reflejan de manera permanente.

La fórmula de los videos, con Doña Lety mostrando desdén o rechazo ante regalos y alimentos saludables, generó tanto simpatía como polémica.

Rumor de muerte de Doña Lety y rescate de la Guardia Nacional

En redes sociales hubo rumores de su muerte, especialmente en agosto de 2024, a menudo acompañados de imágenes editadas en redes; posteriormente, el mismo Toral reiteró que la mujer seguía con vida.

Así fue el rescate de Doña Lety

El caso tomó un giro relevante en septiembre de 2024, cuando Leticia Gómez fue rescatada por la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal en Tantoyuca.

Doña Lety escapó y buscó auxilio en la casa de un vecino tras afirmar que permaneció privada de su libertad durante un periodo prolongado, sin acceso regular a comida ni agua.

Las autoridades reportaron que presentaba debilidad física y le ofrecieron atención médica.

Varias personas comenzaron a enviar condolencias a su familia pues rápidamente se hizo viral la publicación. (Redes sociales)

A salvo, relató haber aprovechado un descuido de su captor para huir, identificando a una persona de apellido Toral como responsable, lo que aumentó las suspicacias en torno al creador de los videos.

Detención de Jaime Toral

La actividad pública de Jaime Toral se mantuvo continua en redes sociales hasta su captura.

Desde octubre de 2025, la Fiscalía General de Justicia de Veracruz ofrecía una recompensa de 350 mil pesos por información que permitiera su localización.

Jaime Toral fue trasladado a las instalaciones del complejo metropolitano de seguridad publica c5

Toral fue detenido el 22 de diciembre de 2025 por la Policía Municipal en el centro de Zacapoaxtla, Puebla a las 15:35 h, al salir de un minisúper.

Más tarde, durante la madrugada del día siguiente, fue trasladado al complejo metropolitano de Seguridad Pública C5, quedando a disposición del Ministerio Público.

Su acusación formal incluye los delitos de privación ilegal de la libertad y presunta trata de personas, ambos relacionados con la situación de Doña Lety y otras indagatorias.

Desaparición de novia de Jaime Toral

La investigación en torno a Toral se amplió al caso de Rosa Elena Pimienta Santos, joven de 20 años y pareja sentimental del acusado, cuyo paradero se desconoce.

Rosa Elena no aparecía directamente en los videos, pero su voz fue reconocida en algunas grabaciones con Doña Lety.

(Captura de pantalla)

De acuerdo con la ficha oficial, fue vista por última vez el 4 de febrero de 2024 en Tantoyuca, y su búsqueda tomó notoriedad en septiembre, el mismo día en que Doña Lety fue rescatada.

El entonces gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó la apertura de una investigación formal sobre la desaparición, sumando el caso a los operativos de autoridades contra delitos de privación de la libertad y trata en la región.

Resumen caso de Jaime Toral y Doña Lety

La mayoría de videos parecían de humor

Doña Lety , adulta mayor de Tantoyuca, se hizo viral por videos de Jaime Toral, quien fue detenido acusado de trata de personas.

La Guardia Nacional la rescató tras denunciar privación de libertad y maltrato, señalando a Toral como responsable.

Videos mostraban reacciones polémicas de Doña Lety, generando debates sobre su estado y la autenticidad de los contenidos.

Jaime Toral fue capturado el 22 de diciembre de 2025 en Puebla, tras ofrecerse recompensa por su localización.

La investigación por trata incluye la desaparición de Rosa Elena Pimienta, pareja de Toral, vista por última vez en febrero de 2024.