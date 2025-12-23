Detienen a Jaime Toral, influencer acusado de trata de personas y que grababa a Doña Lety

Jaime Toral fue detenido en Puebla meses después de que la Fiscalía General de Justicia de Veracruz ofreciera 350 mil pesos por información que ayudará a localizarlo.
El sujeto acusado por el delito de presunta trata de personas se hizo viral por grabar a Doña Lety y publicar los videos tanto en Facebook como en TikTok.
La última publicación de Jaime Toral Presenta —su página en Facebook— fue el 22 de diciembre a las 7:46 de la mañana.
Aunque la Fiscalía del Estado no se ha pronunciado, el Registro Nacional de Detenciones indica que Jaime Pascual Hernández Toral fue detenido frente a un mini super en el centro de Zacapoaxtla, Puebla.
La detención de Jaime Toral fue efectuada por la Policía Municipal en la calle 5 de mayo sur, entre calle Mariano Arista y R. Palacio hacia las 3:35 pm del 22 de diciembre.
Horas después, durante la madrugada del 23 de diciembre, Jaime Toral fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público, especificado como el complejo metropolitano de Seguridad Pública C5.
Información en desarrollo*