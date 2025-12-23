México

Detienen a Jaime Toral, influencer acusado de trata de personas y que grababa a Doña Lety

El creador de contenido viralizó a la mujer en TikTok

(Captura de pantalla Facebook/Jaime Toral
(Captura de pantalla Facebook/Jaime Toral Presenta)

Jaime Toral fue detenido en Puebla meses después de que la Fiscalía General de Justicia de Veracruz ofreciera 350 mil pesos por información que ayudará a localizarlo.

El sujeto acusado por el delito de presunta trata de personas se hizo viral por grabar a Doña Lety y publicar los videos tanto en Facebook como en TikTok.

La última publicación de Jaime Toral Presenta —su página en Facebook— fue el 22 de diciembre a las 7:46 de la mañana.

Jaime Toral fue trasladado a
Jaime Toral fue trasladado a las instalaciones del complejo metropolitano de seguridad publica c5 (consultasdetenciones.sspc.gob.mx)

Aunque la Fiscalía del Estado no se ha pronunciado, el Registro Nacional de Detenciones indica que Jaime Pascual Hernández Toral fue detenido frente a un mini super en el centro de Zacapoaxtla, Puebla.

La detención de Jaime Toral fue efectuada por la Policía Municipal en la calle 5 de mayo sur, entre calle Mariano Arista y R. Palacio hacia las 3:35 pm del 22 de diciembre.

Horas después, durante la madrugada del 23 de diciembre, Jaime Toral fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público, especificado como el complejo metropolitano de Seguridad Pública C5.

Información en desarrollo*

Temas Relacionados

Jaime ToralDoña Letymexico-entretenimiento

