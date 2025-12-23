Quién era El Panu, según los corridos: así retratan al exjefe de seguridad de Los Chapitos

El Panu, exjefe de seguridad de Los Chapitos, apareció en múltiples corridos. (Anayeli Tapia/Infobae)

Óscar Noé Medina González, mejor conocido como “El Panu”, fue uno de los operadores más cercanos a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción de Los Chapitos dentro del Cártel de Sinaloa.

Aunque su perfil público estuvo marcado por la discreción y el sigilo propios de un jefe de seguridad, múltiples corridos han construido una narrativa en torno a su figura, sus orígenes, su lealtad a personajes del narco y sus actividades criminales.

Estas canciones, interpretadas por agrupaciones reconocidas del regional mexicano, ofrecen un retrato alternativo de quién es El Panu y el papel que jugó dentro del crimen organizado.

“El Panu” de Código FN y Tito Double P

La canción “El Panu”, interpretada por Código FN y Tito Double P, presenta a Óscar Noé Medina como un operador de máxima confianza tanto de Iván Archivaldo Guzmán como de su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En la letra, El Panu se describe como “compadre de Iván” y “amigo del Chapo Guzmán”, reafirmando su posición cercana a la cúpula de Los Chapitos. Los versos destacan su disposición a “accionar” cuando sea necesario y su capacidad para movilizar equipos armados bajo su mando.

La canción subraya la lealtad (“Traigo camiseta, Guzmán Salazar / Yo con los menores siempre voy a estar”), la confianza que inspira a sus jefes (“En mí pueden confiar”) y la importancia de su red de contactos, mencionando a “colegas buenos pa’ chambear” como Dorian y Sergio.

La narrativa del corrido también resalta su vida de lujos, el gusto por los carros, los viajes y las mujeres, así como su origen en Culiacán y la confianza que genera en su círculo más cercano.

“El Panu” de El Rabbanito

El corrido interpretado por El Rabbanito ofrece una visión más privada y precavida de El Panu.

El personaje enfatiza su nacimiento en Sinaloa y su residencia en Culiacán, pero rehúye a revelar sus “generales” (nombre y apellidos), destacando su instinto de protección y discreción.

La letra relata las dificultades y el esfuerzo que implicó su ascenso en la organización, así como su apego a sus orígenes y su orgullo por nunca olvidar de dónde proviene.

En esta versión, El Panu se presenta como alguien que disfruta la música, la fiesta, la compañía de amigos y el consumo de bebidas, elementos que complementan el perfil de un hombre que dice cultivar la lealtad y la confianza entre los suyos mientras mantiene precaución ante los peligros de su entorno.

Señala que siempre está “trabajando” y que si lo ves por ahí sólo es cuando “pasea”: "No soy ningún delincuente, soy de la gente que anda trabajando. Si me miran por ahí tal vez ha de ser que me ando paseando".

“El Panu” de Ariel Camacho y Los Plebes del Rancho

El corrido de Ariel Camacho y Los Plebes del Rancho retrata a El Panu como un hombre respetado y querido, con una reputación que trasciende su círculo inmediato.

Se le atribuye inteligencia, capacidad de mediación y valentía. En la letra, se destaca su relación de compadrazgo con Joaquín Guzmán y la estima que mantiene dentro de la organización, incluso en tiempos de adversidad.

“El hombre al que me refiero, es compa Panu el amigo. Un joven muy talentoso, respetado y muy querido. Desde muy chico navega, tiene mucho recorrido. Joaquín El Chapo Guzmán, su compadre mientras viva”.

La canción menciona que El Panu “arregla todas las broncas”, lo que lo ubica como un mediador clave en conflictos internos. Además, se subraya su fidelidad, tanto a sus jefes como a sus amigos, y su apego a la vida social de Culiacán.

“Arregla todas las broncas, mediador e inteligente. Ser cortés entre bragados, no te quita lo valiente”.

El corrido cierra con una reflexión: “Las guerras no dejan nada / Deja más el trabajar. Compa Panu se los dice, También su compadre Iván".

Corridos sobre terceros: el vínculo con El Nini

El impacto de El Panu en la estructura criminal también se evidencia en narcocorridos dedicados a otros miembros de Los Chapitos, en los que su nombre aparece como figura clave.

En el corrido “El Nini” de JR Torres y Edición Especial, se menciona que fue El Panu quien presentó a Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, al círculo de Iván Archivaldo, consolidando así su papel de reclutador y formador de cuadros en la organización.

“Por ahí se dice que al señor “Panu, se lo presentó a los muchachos, y el hombre jamás ha defraudado, sabe muy bien hacer su trabajo...”.

Otro ejemplo aparece en “Lo Vieron Pasar” de Fuerza Regida, donde El Nini agradece la oportunidad brindada por El Panu en la organización.

“Hay amistades, al señor Panu le agradezco la oportunidad. Ando al cien con unos menores y el viejón por ahí...”, se lee en la letra.

Las distintas canciones que mencionan a El Panu construyen un perfil recurrente: un operador discreto, cercano a la cúpula de Los Chapitos y con influencia en la integración de otros miembros a la organización. Ese retrato musical se suma a la información disponible sobre su papel dentro del Cártel de Sinaloa, sin aportar datos verificables más allá de la narrativa propia del corrido.