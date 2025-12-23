Presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción denuncia a David Colmenares por “incumplimiento de obligaciones”

David Colmenares, titular de la ASF (Foto: Cuartoscuro)

Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), presentó una denuncia ante la Unidad de Evaluación y Control (UEC) contra David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presunto incumplimiento de obligaciones legales.

“México y la ciudadanía necesitan instituciones que cumplan, que respondan y que no normalicen la omisión”, señaló Pérez Morales a través de un mensaje en sus redes sociales.

La denuncia señala que David Colmenares habría influido en otros miembros del Sistema Nacional de Fiscalización para que ejecutaran acciones consideradas insuficientes e ineficaces, afectando el servicio público en la lucha contra la corrupción.

Además, Vania Pérez lo acusa de incumplir sus funciones al no convocar a sesiones de dicho sistema desde 2019.

Vania Pérez informó los motivos de la denuncia. FOTO: X Vania Pérez

La presidenta del SNA señaló que la denuncia constituye “un mensaje claro: Cuando una autoridad falla, se debe activar el Estado de derecho”.

La titular del SNA destacó la importancia de que las instituciones actúen con firmeza para garantizar que la legalidad se respete y enfatizó que “la integridad pública no sea negociable”.

De qué acusa Vania Pérez a David Colmenares

La denuncia presentada por Vania Pérez Morales señala que David Colmenares, en su calidad de servidor público, habría utilizado su puesto para influir en miembros del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y en autoridades del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) mediante acciones consideradas insuficientes y ineficaces.

David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presentó su informe ante la Cámara de Diputados (Foto: Twitter / @ASF_Mexico)

El escrito advierte sobre el daño causado al servicio público en las labores contra la corrupción debido a la actuación del Auditor Superior de la Federación.

Entre los argumentos, Pérez Morales pide que se valore la “falta de compromiso” mostrada por Colmenares durante los últimos años en relación con sus funciones frente al SNA y el SNF.

La solicitud incluye “el inicio de un procedimiento administrativo por incumplimiento de sus funciones”, según consta en el documento presentado.

Gobierno federal sobre la continuidad de David Colmenares al frente de la ASF

Durante la conferencia matutina del 24 de octubre encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se abordó la próxima renovación del auditor superior, David Colmenares Páramo, prevista para 2026.

Consultada sobre una eventual candidatura impulsada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a ese cargo, Raquel Buenroestro descartó cualquier participación, aclarando que el nombramiento corresponde exclusivamente al Poder Legislativo.

A partir de 546 auditorías aplicadas a más de seis mil entes públicos, la ASF logró la recuperación de más de 1.000 millones de pesos, cifra que ya fue devuelta a la Tesorería de la Federación.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó posibles irregularidades por 5.100 millones de pesos en la revisión de la Cuenta Pública 2024, según su informe presentado ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

El 89% de las inconsistencias detectadas corresponden a gobiernos estatales y municipales, mientras el resto involucra al gobierno federal.