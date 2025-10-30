Quién es Doña Lety y por qué buscan al influencer que la habría secuestrado para viralizarla

El influencer sigue compartiendo fotos en Facebook mientras la Fiscalía de Veracruz ofrece una recompensa de 350 mil pesos por él. (FB/aimetoralpresenta)

Sin poseer cuentas propias en redes sociales, Doña Lety alcanzó una notoriedad inesperada y masiva, al punto de convertirse en meme y en una figura recurrente de TikTok; sin embargo, la Fiscalía de Veracruz ofrece 350 mil pesos como recompensa para encontrar a Jaime Toral; el influencer que la hizo viral.

La FGE intenta localizar a Jaime Toral porque está señalado del delito de trata de personas, cabe recordar que el mismo día en que Doña Lety rompió el silencio sobre su secuestro, se giró una ficha de búsqueda para Rosa Elena Pimienta Santos, quien solía tener una relación sentimental con el creador de contenido.

La dinámica que permitió la popularidad de Doña Lety tenía lugar principalmente en los canales de Jaime Toral. Este creador de contenido comenzó a visitarla durante la pandemia, compartiendo supuestos actos de ayuda y mostrando a la mujer en situaciones cotidianas, muchas veces relacionadas con sus comentarios sarcásticos y su constante petición de refresco, especialmente Coca-Cola.

Las grabaciones retrataban a Doña Lety frecuentemente de mal humor, criticando o rechazando los regalos ofrecidos, y hasta devolviendo comida saludable.

Los videos de Doña Lety habrían sido grabados sin su consentimiento (Captura de pantalla)

Sin embargo, se desconocía el paradero de la joven de 18 años desde febrero de 2024, Rosa Elena Pimienta Santos aún se encuentra en calidad de desaparecida.

El rescate de Doña Lety por la Guardia Nacional

El caso de Doña Lety dio un giro radical en septiembre de 2024, cuando la mujer fue rescatada por elementos de la Guardia Nacional en Tantoyuca, Veracruz. El rescate sucedió luego de que la propia Leticia Gómez, conocida como Doña Lety, lograra escapar del lugar donde alegaba estar privada de su libertad y llegara hasta la casa de un vecino en busca de ayuda.

Así rescataron a Doña Lety en 2024 (Captura de pantalla)

Medios locales documentaron el momento en que la mujer salía de la propiedad y era escoltada por miembros de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal. Debido a sus enfermedades crónicas y la debilidad física que durante años había mostrado en videos, las autoridades optaron por ayudarla a caminar hasta la patrulla y brindarle atención médica inmediata.

En sus primeras declaraciones, Doña Lety expresó encontrarse muy afectada por lo vivido. Explicó haber estado encerrada durante un periodo prolongado sin acceso regular a alimentos ni agua, lo que agudizó su delicado estado de salud. Señaló que aprovechó un descuido de su supuesto captor para escapar y pedir socorro. La mujer relató personalmente que la mantenía retenida una persona de apellido Toral, lo que avivó las sospechas públicas hacia Jaime Toral, conocido por difundir videos con ella.

Investigan a Jaime Toral por desaparición de su novia, Rosa Elena Pimienta Santos

Mientras el caso de Doña Lety acaparaba la atención mediática, surgieron señales de alerta sobre la desaparición de otra persona vinculada a Jaime Toral: su novia, Rosa Elena Pimienta Santos. La joven, de 18 años, acostumbraba aparecer de fondo en los videos del youtuber, donde aunque no se mostraba su rostro, se identificaba su voz en interacciones cotidianas y risas en los videos protagonizados por Doña Lety.

Ficha de búsqueda de Rosa Elena Pimienta Santos (Captura de pantalla)

La desaparición de Rosa Elena tuvo lugar el 4 de febrero de 2024 en Tantoyuca, Veracruz, según consigna su ficha de búsqueda. No fue sino hasta el 9 de septiembre que la alerta se hizo pública, exactamente el mismo día en que Doña Lety rompió el silencio sobre su supuesto secuestro. Este hecho aumentó las sospechas alrededor del entorno de Jaime Toral, ya que dos situaciones delicadas coincidían en el tiempo y lugar.

La familia de Rosa Elena y las autoridades locales reportaron la falta de noticias sobre el paradero de la joven desde comienzos de año. La ficha de búsqueda emitida por las instituciones resaltaba la preocupación por la integridad de la muchacha, quien había estado en contacto constante con el influencer hasta su desaparición.

Fiscalía de Veracruz busca a Jaime Toral y ofrece recompensa de 350 mil pesos Foto: FGE Veracruz

El gobernador de Veracruz en ese momento, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó que la Fiscalía estatal abrió una investigación formal a Jaime Toral por la desaparición de la joven, complementando la indagatoria ya existente por las acusaciones de privación ilegal de la libertad.

El caso de Jaime Toral no solo escaló en la opinión pública, sino también en el ámbito judicial. La Fiscalía General del Estado de Veracruz emitió oficialmente una ficha de recompensa por 350 mil pesos destinada a quien brinde información que permita capturar al influencer.

Toral, cuyo nombre completo es Jaime Pascual Hernández Toral, está señalado por su probable participación en delitos de trata de personas, tras las denuncias protagonizadas por Doña Lety y por la desaparición de su pareja, Rosa Elena Pimienta Santos.