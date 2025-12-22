México

¿Quién ganó La Granja VIP 2025?

Este domingo se vivió la gran final del reality show

Guardar
Alfredo Adame y Eleazar Gómez
Alfredo Adame y Eleazar Gómez lograron llegar hasta la recta final, pero sólo uno se llevó el gran premio. (La Granja VIP)

Alfredo Adame fue proclamado ganador de la primera temporada de La Granja VIP, tras una intensa competencia entre celebridades llevada a cabo durante diez semanas en México.

La última gala, celebrada el 21 de diciembre de 2025, registró cifras inéditas de votación digital, alcanzando más de 189 millones de votos, y congregó a la audiencia de televisión abierta y plataformas en línea para presenciar el desenlace.

Durante la gala final, familiares de los finalistas acudieron al foro para acompañar a los concursantes y todos los exparticipantes regresaron para ser parte de la transmisión especial.

En el desarrollo de la gala, la tensión creció a medida que se anunciaban los lugares finales de los participantes. La Bea fue la primera en ser llamada, ocupando el quinto lugar y despidiéndose entre aplausos.

(Captura de pantalla TikTok)
(Captura de pantalla TikTok)

Poco después, Kim Shantal fue confirmada en la cuarta posición, recibiendo el apoyo de su madre y el reconocimiento del público.

El tercer puesto correspondió a César “Teo” Doroteo, quien protagonizó un emotivo reencuentro con su pareja al salir del juego, dejando así el escenario listo para definir al nuevo ganador de La Granja VIP.

Finalmente, la pelea por el gran premio quedó entre Alfredo Adame y Eleazar Gómez, los finalistas que disputaron el primer lugar.

¿Quién ganó La Granja VIP?

Durante el clímax de la transmisión, la producción sorprendió al público al anunciar al ganador utilizando un espectáculo de drones que iluminó el cielo sobre el foro.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Las luces formaron el nombre de “Adame” en grandes letras, generando un momento de impacto visual y emoción tanto para los presentes como para quienes seguían la final en pantalla.

“Equipo, lo logramos, lo tenemos en la bolsa, muchas gracias”, dijo Alfredo Adame al ganar.

En tanto, Eleazar Gómez agradeció la oportunidad de regresar a la televisión y se mostró conmovido con el apoyo recibido que lo llevó a ganar el segundo lugar del reality.

Finalmente, Adame apagó las luces de La Granja. “Te estaré eternamente agradecido por estos momentos de felicidad, gracias por haberme acobijado y recibido, eres como una madre, eres mi casa”, dijo al despedirse de La Granja. El premio que ganó asciende a 2 millones de pesos mexicanos.

La noche incluyó la despedida de los animales de la granja, un momento emblemático para los finalistas reunidos, la presentación del “tío Pepe”, así como la confirmación oficial de una segunda temporada para 2026. Los finalistas expresaron mensajes de agradecimiento al público y repasaron los momentos clave vividos en la competencia.

Participantes y orden de salida

Ellos son los 16 participantes
Ellos son los 16 participantes de la Granja VIP México. (La Granja VIP México, Facebook)

En la primera edición de La Granja VIP participaron 16 personalidades del espectáculo y creadores de contenido. El orden en que abandonaron la competencia fue el siguiente:

  1. Carolina Ross (primera eliminada)
  2. Sandra Itzel
  3. Omahi
  4. Jawy Méndez
  5. Manola Diez
  6. Kike Mayagoitia
  7. Lis Vega
  8. Fabiola Campomanes
  9. Sergio Mayer Mori
  10. Alberto del Río “El Patrón” (último eliminado)

Orden de los finalistas

  • La Bea, quinto lugar
  • Kim Shantal, cuarto lugar
  • César “Teo” Doroteo, tercer lugar
  • Eleazar Gómez, segundo lugar
  • Alfredo Adame (ganador)

Las eliminaciones ocurrieron con base en el voto del público y el desempeño en pruebas.

¿Quién es Alfredo Adame?

(La Granja VIP)
(La Granja VIP)

Alfredo Adame, actor y conductor originario de Guadalajara, suma esta victoria a su carrera, integrada por más de 30 producciones entre telenovelas, series y realities.

Comenzó como piloto en Aeroméxico y pronto incursionó en televisión con participaciones en telenovelas como “Mi segunda madre”, “Yo no creo en los hombres”, “De frente al sol”, “La fuerza del amor”, “Hoy”, “La madrastra”, “La mujer del Vendaval”, “La sombra del pasado” y “Las amazonas”, así como roles de conducción.

En los años recientes, Adame reforzó su presencia en realities, logrando triunfar en “Soy famoso, ¡sácame de aquí!” y participar en “La casa de los famosos” y “Los 50”. Su paso por la televisión ha sido constante foco de atención, ya que diversas polémicas han influido en su carrera.

Temas Relacionados

La Granja VIPTV AztecaAlfredo AdameEleazar Gómezmexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica del 22 de diciembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.1

El sismo ocurrió a las 23:54 horas, a una distancia de 22 km de Pinotepa Nacional y tuvo una profundidad de 12.9 km

Oaxaca registra sismo de magnitud

¿Cuánto dinero le quitará el SAT a Alfredo Adame tras ganar el premio de 2 millones de pesos en La Granja VIP?

Alfredo Adame fue el ganador de la primera temporada de La Granja VIP

¿Cuánto dinero le quitará el

Chispazo: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Chispazo: los números que dieron

“Familia corrupta”: Fátima Bosch se burla de señalamientos de fraude en Miss Universo

Tras semanas de controversia por su victoria en Miss Universo, la mexicana bromeó asegurando que ahora va por un Grammy

“Familia corrupta”: Fátima Bosch se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a siete hombres con

Detienen a siete hombres con drogas y en flagrancia en Iguala, Guerrero

Detienen a una docena de personas tras 11 cateos simultáneos en Querétaro

Aseguran laboratorio clandestino de metanfetamina en Tijuana, Baja California

Caen objetivos prioritarios cercan de una plaza comercial en Cancún, Quintana Roo

FGR destruyó más de 3 toneladas y más de 3 mil litros de precursores químicos que serían utilizados para elaborar drogas

ENTRETENIMIENTO

¿Cuánto dinero le quitará el

¿Cuánto dinero le quitará el SAT a Alfredo Adame tras ganar el premio de 2 millones de pesos en La Granja VIP?

“Familia corrupta”: Fátima Bosch se burla de señalamientos de fraude en Miss Universo

Vacaciones, romance y gastronomía: Dua Lipa y Callum Turner en México

Fernando Delgadillo ofrece último concierto de este 2025 en el Edomex

Así fue el concierto de ‘Mercurio and Friends’, proyecto con el que la agrupación celebra sus 30 años de carrera

DEPORTES

Javier Aquino lanza una dura

Javier Aquino lanza una dura crítica contra Guido Pizarro y Mauricio Culebro tras quedar fuera de Tigres: “No fueron honestos”

David Picasso revela la clave para poder vencer a Naoya Inoue este 27 de diciembre: “En un segundo nos puede cambiar todo”

El retiro de Terence Crawford devuelve a Canelo Álvarez al primer puesto

Chofis López reaparece tras ser despedido de Pachuca y sorprende por su aspecto físico

Cruz Azul compró a un defensor que podría sustituir la baja de Jesús Orozco Chiquete para el Clausura 2026