¿Quién ganó La Granja VIP 2025?

Alfredo Adame y Eleazar Gómez lograron llegar hasta la recta final, pero sólo uno se llevó el gran premio. (La Granja VIP)

Alfredo Adame fue proclamado ganador de la primera temporada de La Granja VIP, tras una intensa competencia entre celebridades llevada a cabo durante diez semanas en México.

La última gala, celebrada el 21 de diciembre de 2025, registró cifras inéditas de votación digital, alcanzando más de 189 millones de votos, y congregó a la audiencia de televisión abierta y plataformas en línea para presenciar el desenlace.

Durante la gala final, familiares de los finalistas acudieron al foro para acompañar a los concursantes y todos los exparticipantes regresaron para ser parte de la transmisión especial.

En el desarrollo de la gala, la tensión creció a medida que se anunciaban los lugares finales de los participantes. La Bea fue la primera en ser llamada, ocupando el quinto lugar y despidiéndose entre aplausos.

(Captura de pantalla TikTok)

Poco después, Kim Shantal fue confirmada en la cuarta posición, recibiendo el apoyo de su madre y el reconocimiento del público.

El tercer puesto correspondió a César “Teo” Doroteo, quien protagonizó un emotivo reencuentro con su pareja al salir del juego, dejando así el escenario listo para definir al nuevo ganador de La Granja VIP.

Finalmente, la pelea por el gran premio quedó entre Alfredo Adame y Eleazar Gómez, los finalistas que disputaron el primer lugar.

¿Quién ganó La Granja VIP?

Durante el clímax de la transmisión, la producción sorprendió al público al anunciar al ganador utilizando un espectáculo de drones que iluminó el cielo sobre el foro.

(Captura de pantalla)

Las luces formaron el nombre de “Adame” en grandes letras, generando un momento de impacto visual y emoción tanto para los presentes como para quienes seguían la final en pantalla.

“Equipo, lo logramos, lo tenemos en la bolsa, muchas gracias”, dijo Alfredo Adame al ganar.

En tanto, Eleazar Gómez agradeció la oportunidad de regresar a la televisión y se mostró conmovido con el apoyo recibido que lo llevó a ganar el segundo lugar del reality.

Finalmente, Adame apagó las luces de La Granja. “Te estaré eternamente agradecido por estos momentos de felicidad, gracias por haberme acobijado y recibido, eres como una madre, eres mi casa”, dijo al despedirse de La Granja. El premio que ganó asciende a 2 millones de pesos mexicanos.

La noche incluyó la despedida de los animales de la granja, un momento emblemático para los finalistas reunidos, la presentación del “tío Pepe”, así como la confirmación oficial de una segunda temporada para 2026. Los finalistas expresaron mensajes de agradecimiento al público y repasaron los momentos clave vividos en la competencia.

Participantes y orden de salida

Ellos son los 16 participantes de la Granja VIP México. (La Granja VIP México, Facebook)

En la primera edición de La Granja VIP participaron 16 personalidades del espectáculo y creadores de contenido. El orden en que abandonaron la competencia fue el siguiente:

Carolina Ross (primera eliminada) Sandra Itzel Omahi Jawy Méndez Manola Diez Kike Mayagoitia Lis Vega Fabiola Campomanes Sergio Mayer Mori Alberto del Río “El Patrón” (último eliminado)

Orden de los finalistas

La Bea, quinto lugar

Kim Shantal, cuarto lugar

César “Teo” Doroteo, tercer lugar

Eleazar Gómez, segundo lugar

Alfredo Adame (ganador)

Las eliminaciones ocurrieron con base en el voto del público y el desempeño en pruebas.

¿Quién es Alfredo Adame?

(La Granja VIP)

Alfredo Adame, actor y conductor originario de Guadalajara, suma esta victoria a su carrera, integrada por más de 30 producciones entre telenovelas, series y realities.

Comenzó como piloto en Aeroméxico y pronto incursionó en televisión con participaciones en telenovelas como “Mi segunda madre”, “Yo no creo en los hombres”, “De frente al sol”, “La fuerza del amor”, “Hoy”, “La madrastra”, “La mujer del Vendaval”, “La sombra del pasado” y “Las amazonas”, así como roles de conducción.

En los años recientes, Adame reforzó su presencia en realities, logrando triunfar en “Soy famoso, ¡sácame de aquí!” y participar en “La casa de los famosos” y “Los 50”. Su paso por la televisión ha sido constante foco de atención, ya que diversas polémicas han influido en su carrera.