Sheinbaum anunció resarcimiento histórico a afectados del Río Sonora: contaminación les provoco enfermedad renal y hasta cáncer

Crédito: Jovani Pérez/ Infobae México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se ha alcanzado un acuerdo considerado “muy importante” para el Plan de Justicia en Cananea, que busca resarcir los daños provocados hace más de una década por el derrame de sulfato de cobre acidulado en la mina Buena Vista del Cobre, propiedad de Grupo México.

Los trabajadores, que sostuvieron una huelga durante varios años, resolvieron finalizarla tras recibir un apoyo de resarcimiento. Sheinbaum subrayó la trascendencia de este hecho para Sonora, calificándolo como “histórico”.

La mandataria adelantó que el día de mañana se presentarán todos los detalles de las obras de resarcimiento vinculadas a la contaminación del río Sonora.

Explicó que, aunque la empresa mostró resistencia para culminar las acciones necesarias, la labor de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, junto al gobernador y la secretaria Alicia Bárcena, fue decisiva para que se pueda anunciar el cumplimiento de “prácticamente todas las demandas planteadas por la comunidad afectada por la contaminación del río”.

Se anuncian acciones concretas para la compensación por la contaminación del Río Sonora. Entre las medidas se encuentran la instalación de clínicas, el monitoreo permanente de la calidad del agua y la restitución de suelos, cumpliendo así con un reclamo histórico de la región. (Presidencia)

Información en proceso...