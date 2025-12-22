37 millones de pesos, dos armas cortas, una blindada y dos detenidos: el saldo de una revisión en Naucalpan, Edomex

Los detenidos se habrían resistido al arresto. Crédito: SSP Edomex

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizaron una acción coordinada que concluyó con el aseguramiento de 37 millones de pesos en efectivo, la detención de dos hombres y el resguardo de diversos objetos en municipio de Naucalpan.

Los hechos fueron informados por la SSEM mediante sus canales oficiales, detallando que los dos hombres están “implicados en los delitos de resistencia, portación, acopio y tráfico de armas prohibidas, así como de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Inspección y hallazgo de armas y dinero

El operativo se llevó a cabo en la avenida Lomas Verdes, donde agentes observaron a dos individuos a bordo de una camioneta Dodge Durango, blindada, manipulando objetos en el interior y mostrando una actitud evasiva al notar la presencia policial.

Los elementos de seguridad ordenaron a los ocupantes detener la marcha y descender del vehículo, solicitud que fue rechazada en dos ocasiones.

A través de los cristales, los uniformados detectaron armas de fuego y paquetes con dinero en efectivo.

Ante la negativa de los sospechosos a colaborar, se pidió el apoyo de una grúa para trasladar la unidad ante el Ministerio Público.

Las autoridades informaron que posteriormente, ya en el Ministerio Público y en presencia del representante legal de los detenidos fue realizada la revisión.

Objetos asegurados

Durante la inspección formal del vehículo, las autoridades aseguraron lo siguiente:

Dinero asegurado por las autoridades Crédito: SSP Edomex

37 millones de pesos en efectivo

2 armas cortas

4 cargadores

Cartuchos útiles

1 camioneta Dodge Durango blindada

Según reportes oficiales, no se contaba con permiso de portación al de una de las armas al momento de la revisión.

Además de los objetos mencionados, autoridades del Edomex compartieron una fotografía donde pueden verse chalecos antibalas, sin embargo, esos no fueron mencionados en el informe oficial.

Asimismo, en los videos publicados en redes sociales se observa que el efectivo fue bajado de la camioneta blindada dentro de bolsas de seguridad, similares a las que las empresas de transporte o los bancos suelen utilizar.

Camioneta blindada donde transportaban el efectivo Crédito: SSP Edomex

Detenidos y delitos señalados

Los detenidos, identificados como Iván “N”, de 37 años, y José “N”, de 53, no pudieron demostrar la posesión del dinero, ni de una de las armas, por lo que quedaron a disposición del Ministerio Público.

Armas aseguradas a los dos hombres que llevaban 37 millones de pesos en una camioneta blindada Crédito: SSP Edomex

Enfrentan acusaciones por presunta resistencia, portación y acopio de armas prohibidas, así como por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Secretaría de Seguridad indicó que las investigaciones siguen en curso para esclarecer el origen del dinero y determinar posibles vínculos con otros hechos delictivos en la zona.

Datos clave de la noticia

Autoridades del Estado de México y la Secretaría de la Defensa aseguraron 37 millones de pesos en efectivo y detuvieron a dos hombres en Naucalpan .

Los detenidos fueron sorprendidos en una camioneta blindada con armas de fuego y dinero, mostrando una actitud evasiva ante la policía.

Durante la revisión formal del vehículo se encontraron armas cortas, cargadores, cartuchos útiles y los 37 millones de pesos.

Los hombres no pudieron acreditar la posesión legal del dinero ni de una de las armas.

Se les acusa de resistencia, portación y acopio de armas prohibidas, además de operaciones con recursos de procedencia ilícita; las investigaciones siguen abiertas.