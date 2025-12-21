Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana con ponchallantas en Edomex

El sujeto capturado (SSEM)

Las autoridades del Estado de México informaron el arresto de un hombre al parecer dedicado a actividades de vigilancia, también conocidas como halconeo y quien sería miembro del grupo criminal la Familia Michoacana.

El reporte de las autoridades refiere que la persona capturada sería integrante de una estructura delictiva con orígenes en Michoacán.

La captura de Emilio “N” fue realizado sobre la carretera Ixtapan–Coatepec e informado por la Secretaria de Seguridad estatal (SSEM) el 20 de diciembre. El hombre de 35 años fue asegurado con artefactos metálicos conocidos como ponchallantas, además de dosis de posible marihuana.

Fue capturado tras actuar de manera nerviosa

Fue en la comunidad de San Alejo, a la altura del kilómetro 17, que elementos de seguridad que realizaban trabajos de vigilancia como parte del Operativo Sur observaron a un hombre que viajaba en una motocicleta.

El vehículo asegurado (SSEM)

El sujeto actuó de manera nerviosa cuando notó la presencia de los uniformados, por los que estos últimos iniciaron una revisión preventiva tras interceptarlo.

Como resultado de la revisión “se localizaron diversas sustancias con características propias de estupefacientes, así como siete artefactos metálicos de fabricación artesanal conocidos como “poncha llantas”, los cuales aparentemente serían utilizados para afectar la movilidad de vehículos", detalla el informe de las autoridades.

Asimismo, Emiliano “N” al parecer se dedicaba a monitorear las actividades de los agentes de seguridad en la zona.

“Las indagatorias preliminares, indican que podría pertenecer a una célula delictiva con orígenes en el estado de Michoacán, por lo que se extenderán las investigaciones”, es parte de lo informado por la Secretaría de Seguridad mexiquense.

El material compartido muestra las bolsas con posible marihuana, así como los ponchallantas y el vehículo que usaba Emiliano “N”.

Los artefactos y dosis incautados (SSEM)

Dos detenidos en Edomex por delitos contra la salud

Por su parte, el 21 de diciembre la SSEM informó el arresto de Gabriel “N” de 45 años y Diana “N” de 34 años, quienes fueron asegurados tras una persecución sobre las vialidades Andrés Quintana Roo, Fernando Montes de Oca y Darío Martínez II, en Valle de Chalco.

Los agentes de seguridad acudieron al sitio, los sujetos referidos trataron de escapar, lo que inició una persecución. Al final, los sujetos fueron interceptados y les hallaron cinco bolsas con supuesta marihuana, así como otras ocho con posible metanfetamina.

También llevaban dos réplicas de arma de fuego y algunos cartuchos útiles calibre 22 milímetros, así como un teléfono celular y dinero en efectivo.