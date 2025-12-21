México

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana con ponchallantas en Edomex

Actuó de manera nerviosa cuando notó la presencia de agentes de seguridad

Guardar
El sujeto capturado (SSEM)
El sujeto capturado (SSEM)

Las autoridades del Estado de México informaron el arresto de un hombre al parecer dedicado a actividades de vigilancia, también conocidas como halconeo y quien sería miembro del grupo criminal la Familia Michoacana.

El reporte de las autoridades refiere que la persona capturada sería integrante de una estructura delictiva con orígenes en Michoacán.

La captura de Emilio “N” fue realizado sobre la carretera Ixtapan–Coatepec e informado por la Secretaria de Seguridad estatal (SSEM) el 20 de diciembre. El hombre de 35 años fue asegurado con artefactos metálicos conocidos como ponchallantas, además de dosis de posible marihuana.

Fue capturado tras actuar de manera nerviosa

Fue en la comunidad de San Alejo, a la altura del kilómetro 17, que elementos de seguridad que realizaban trabajos de vigilancia como parte del Operativo Sur observaron a un hombre que viajaba en una motocicleta.

El vehículo asegurado (SSEM)
El vehículo asegurado (SSEM)

El sujeto actuó de manera nerviosa cuando notó la presencia de los uniformados, por los que estos últimos iniciaron una revisión preventiva tras interceptarlo.

Como resultado de la revisión “se localizaron diversas sustancias con características propias de estupefacientes, así como siete artefactos metálicos de fabricación artesanal conocidos como “poncha llantas”, los cuales aparentemente serían utilizados para afectar la movilidad de vehículos", detalla el informe de las autoridades.

Asimismo, Emiliano “N” al parecer se dedicaba a monitorear las actividades de los agentes de seguridad en la zona.

“Las indagatorias preliminares, indican que podría pertenecer a una célula delictiva con orígenes en el estado de Michoacán, por lo que se extenderán las investigaciones”, es parte de lo informado por la Secretaría de Seguridad mexiquense.

El material compartido muestra las bolsas con posible marihuana, así como los ponchallantas y el vehículo que usaba Emiliano “N”.

Los artefactos y dosis incautados
Los artefactos y dosis incautados (SSEM)

Dos detenidos en Edomex por delitos contra la salud

Por su parte, el 21 de diciembre la SSEM informó el arresto de Gabriel “N” de 45 años y Diana “N” de 34 años, quienes fueron asegurados tras una persecución sobre las vialidades Andrés Quintana Roo, Fernando Montes de Oca y Darío Martínez II, en Valle de Chalco.

Los agentes de seguridad acudieron al sitio, los sujetos referidos trataron de escapar, lo que inició una persecución. Al final, los sujetos fueron interceptados y les hallaron cinco bolsas con supuesta marihuana, así como otras ocho con posible metanfetamina.

También llevaban dos réplicas de arma de fuego y algunos cartuchos útiles calibre 22 milímetros, así como un teléfono celular y dinero en efectivo.

Temas Relacionados

EdomexIxtapan de la SalFamilia MichoacanaMarihuanaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 21 de diciembre

La expectativa por el duelo decisivo mantiene la expectativa de la audiencia

Exatlón México: quién sale eliminado

Las películas favoritas del público en Prime Video México

Prime Video se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming

Las películas favoritas del público

Beca Rita Cetina 2025: cuándo será el próximo periodo de pago para todos los beneficiarios

Los depósitos de este programa social finalizaron el pasado jueves 18 de diciembre para estudiantes de secundaria de todo el país

Beca Rita Cetina 2025: cuándo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 21 de diciembre: finalistas nerviosos por revelación del ganador esta noche

Sigue la actualización minuto a minuto de la Gran Final de este programa

La Granja VIP en vivo

Beca Benito Juárez 2025: cuándo será el siguiente pago a todos los beneficiarios de preparatoria

Los últimos depósitos del programa terminaron el pasado 18 de diciembre

Beca Benito Juárez 2025: cuándo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Esmeralda Ferrer: el secuestro

Caso Esmeralda Ferrer: el secuestro y el lugar donde la asesinaron junto a sus hijos, lo revelado tras captura del “Araña”

Bloqueos en Michoacán: familiares de desaparecidos acusan presunta colusión de la policía con el crimen organizado

Localizan tres hieleras con aparentes restos humanos en el Libramiento en Costa Rica, Culiacán

Defensa acude a Panteón San Juan, en Culiacán, Sinaloa, después de que un hombre fue asesinado por un grupo armado

Drogas, dispositivos y economía clandestina: el panorama de inseguridad revelado antes de Navidad en el penal de Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién sale eliminado

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 21 de diciembre

Las películas favoritas del público en Prime Video México

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 21 de diciembre: finalistas nerviosos por revelación del ganador esta noche

El top de las mejores series de Prime Video en México

Kenia Os y Peso Pluma reparten juguetes a niños por la Navidad en EEUU

DEPORTES

El mexicano Brandon Mejía Mosqueda

El mexicano Brandon Mejía Mosqueda conquista el título pluma del WBC

Erick “El Cubo” Torres encuentra nuevo equipo en Costa Rica

Se retira Mónica Ocampo, la autora del gol más bonito en la historia de los mundiales femeniles

Rey Mysterio se impone sobre su hijo Dominik en Guerra de Titanes de la AAA junto a Rey Fénix y Penta Zero Miedo

Canelo Álvarez aparece en la Arena Guadalajara tras aparecer con Penta Zero Miedo