Con insignias apócrifas y secuestros: así operan los grupos dedicados al robo a transporte de carga en Edomex

Ocho grupos criminales, vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Familia Michoacana, fueron identificados por su presunta implicación en el delito de robo a transporte de carga en el Estado de México.

Para combatirlo, las autoridades estatales y federales realizaron el despliegue de la Operación Senda entre el 9 y el 12 de diciembre en 46 municipios, la cual dejó como saldo la detención de 68 personas y el aseguramiento de 137 inmuebles, así como miles de toneladas de mercancía y vehículos relacionados con actividades ilícitas.

Entre los detenidos se encuentran presuntos integrantes de los grupos criminales, así como sujetos que se desempeñarían de manera independiente y dos policías municipales.

Los grupos detectados con vínculos con la Familia Michoacana son:

“Toño Tenis”

“Ángel Axel”

“El Kevin”

En tanto, los que tendrían relación con el CJNG son:

“Los Tilicos”

“Los Panteras”

“Los Marmolejos”

“Los Bam Bam”

“La Empresa”

Modus operandi de los grupos criminales

Entre los objetivos prioritarios se encuentran personas que operaban de manera independiente. Foto: FGJEM

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), se han podido identificar algunos modus operandi de los grupos criminales dedicados al robo a transporte de carga.

Uno de ellos se realiza en los accesos a centros de distribución (CEDIS), parques industriales o sitios aledaños, ya que los delincuentes aprovechan los momentos en que los operadores de transporte hacen fila para entregar mercancía.

Al ubicarlos, los criminales irrumpen en sus unidad, amagan y privan de la libertad a los conductores, a quienes también suelen abandonar en zonas despobladas.

Posteriormente, trasladan los vehículos a otros sitios donde transfieren la carga a cajas secas sin reporte de robo y vandalizan los tractocamiones y remolques.

Secuestro y uso de unidades apócrifas

Foto: FGJEM

Otras tácticas incluyen interceptar unidades cerca de los centros de distribución, en las que someten a los conductores con violencia y los obligan a subir a otros vehículos, luego roban los remolques.

Los delincuentes también obstruyen carreteras con vehículos, rocas o troncos, lanzan objetos desde puentes para dañar los transportes y, en algunos casos, disparan contra los parabrisas.

Además, simulan retenes utilizando uniformes e insignias apócrifas, emplean vehículos con apariencia oficial y provocan ponchaduras de llantas o fuerzan chapas para robar unidades estacionadas.

Sexoservidoras también estarían implicadas en el robo

De acuerdo con los expedientes de investigación realizados por la Fiscalía del Estado, algunos restaurantes y comercios dedicados a la venta de alimentos, descanso o entretenimiento también podrían estar implicados en el robo a transporte de carga.

Desde los establecimientos formales y hasta los irregulares, conocidos como “cachimbas”, se tiene información de que los choferes serían engañados por sexo servidoras vinculadas con organizaciones criminales, quienes obtienen datos sobre su carga y ruta.

“Además, en esos lugares se comercializan estimulantes y sustancias psicotrópicas para inhibir el sueño de los conductores y frecuentemente son utilizados como sitios de reunión y planeación de ilícitos”, detalló el Ministerio Público local en un comunicado.

68 personas fueron detenidas por estar relacionadas con este delito. Foto: FGJEM

Empresa de monitoreo satelital también estaba implicada

Derivado de las investigaciones se identificó que empleados de una empresa dedicada al monitoreo satelital de los transportes de carga proporcionaban información en tiempo real sobre la ubicación de los vehículos a las células criminales, la cual se localizaba en el municipio de Naucalpan.

El operativo también permitió el aseguramiento de 58 bodegas, 23 encierros o pensiones, 23 casas de seguridad, tres deshuesaderos, dos comercios de venta irregular, cuatro restaurantes y 22 cachimbas.

En estos lugares se localizaron mercancías diversas, como semillas, leche, abarrotes, aceite y paquetería con reporte de robo, así como chasises, motores y refacciones de tractocamiones con medios de identificación alterados.

Foto: FGJEM

Además, se incautaron 178 vehículos, algunos con rótulos de organizaciones sociales o sindicales, presuntamente utilizados para el traslado de mercancía robada.

En los domicilios también fueron decomisadas 49 armas de fuego, cartuchos, cargadores, equipos de monitoreo satelital, inhibidores de señal, placas de circulación, autopartes con reporte de robo, troqueles e insignias apócrifas, así como diversas dosis de estupefacientes y más de 535 mil pesos en diferentes monedas.