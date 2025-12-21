Reportan 11 personas lesionadas tras la explosión de un tanque de gas en un puesto de comida en bazar de Teoloyucan

11 personas resultaron lesionadas por la explosión de un tanque de Gas LP en Teoloyucan.

Este sábado 20 de diciembre de 2025, una explosión causada por un cilindro de gas L.P. sacudió un bazar navideño instalado en el Jardín Bicentenario, en el centro de Teoloyucan, Estado de México.

Según los primeros reportes de las autoridades, al menos 11 personas resultaron heridas; algunas sufrieron quemaduras graves y fueron trasladadas de inmediato a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada, mientras que otras recibieron atención de paramédicos en el lugar y no requirieron traslado hospitalario.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre ninguna persona fallecida.

Explosión alcanzó a varios puestos del Bazar Navideño en Teoloyucan

Elementos de la policía municipal acordonaron el área tras la explosión, con el objetivo de prevenir nuevos riesgos y permitir que los equipos de auxilio trabajaran sin contratiempos. Paramédicos de Protección Civil municipal acudieron al lugar para proporcionar atención prehospitalaria a los lesionados, quienes presentaban principalmente quemaduras y traumatismos debidos a la onda expansiva.

De acuerdo con los primeros informes, el incidente ocurrió de manera repentina en la zona de alimentos del bazar, donde se utilizaban cilindros de gas para la preparación de comida.

La explosión no solo provocó múltiples lesionados, sino que también ocasionó pérdidas materiales en varios puestos y afectó a quienes se encontraban en las inmediaciones del suceso.

Camión con chapopote causó un incendió en Chiapas, reportaron una persona muerta

Una pipa que transportaba chapopote volcó la tarde del 20 de diciembre de 2025 en la comunidad de Tojtik, San Juan Chamula, Chiapas, lo que provocó un incendio y dejó como saldo un conductor muerto y un copiloto gravemente herido.

El percance ocurrió cuando el vehículo, que circulaba por caminos de montaña, salió de la carretera y cayó varios metros hasta un barranco, donde la carga inflamable se encendió de inmediato.

La primera ayuda la brindaron los propios habitantes de la zona, quienes intentaron controlar el fuego y avisaron a servicios de emergencia. El copiloto, herido, logró salir de la cabina y regresó para intentar rescatar a su compañero, pero no pudo sacarlo debido al avance de las llamas.

El conductor murió en el sitio y el copiloto fue rescatado por vecinos y trasladado a un hospital, donde permanece en estado delicado.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó preliminarmente sobre el accidente y reportó una persona fallecida y un lesionado grave. El siniestro evidenció los riesgos de transportar materiales peligrosos en rutas de montaña y la vulnerabilidad ante este tipo de escenarios, además de mostrar la solidaridad de la comunidad ante la emergencia.

Datos destacados sobre los accidentes registrados en el Estado de México y Chiapas

Una explosión por un cilindro de gas L.P. en el Bazar Navideño de Teoloyucan, Estado de México, dejó al menos 11 personas heridas, algunas con quemaduras graves.

La explosión afectó varios puestos y causó pérdidas materiales en el Jardín Bicentenario, mientras policías y personal de Protección Civil acordonaron la zona y atendieron a los lesionados.

En Chiapas, una pipa con chapopote volcó en la comunidad de Tojtik, San Juan Chamula, lo que provocó un incendio, un fallecido y un herido grave.

Habitantes de la zona participaron en las labores de rescate y dieron aviso a las autoridades; la Secretaría de Protección Civil de Chiapas confirmó una muerte y un lesionado.