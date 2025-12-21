México

Tren Interoceánico activó plan de contingencia luego de que chocara con un tráiler, 148 pasajeros resultaron ilesos en Chiapas

El accidente ocurrido en las vías del ferrocarril se presentó cuando el vehículo de carga intentó ganarle el paso a la locomotora

Una pipa fue impactada por
Una pipa fue impactada por un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en la comunidad de Cardona Crédito: Redes Sociales

El incidente en el que un tráiler colisionó con el Tren Interoceánico en el municipio de Pichucalco, Chiapas, volvió a poner a prueba los protocolos de seguridad y reacción ante emergencias de la reciente infraestructura ferroviaria en el sur del país.

Este sábado 20 de diciembre de 2025, 148 pasajeros y la tripulación permanecieron ilesos, mientras las autoridades y la administración del tren respondieron para evitar mayores afectaciones.

Maniobra imprudente del chófer de pipa causó el accidente en Chiapas

Según los informes iniciales de las autoridades, un tráiler intentó atravesar la vía férrea de forma temeraria en un cruce cercano a la comunidad de Cardona. Esta maniobra, realizada a las 09:55 horas, resultó en una colisión directa con la locomotora del Tren Interoceánico.

Como resultado inmediato, la máquina delantera del tren sufrió daños y el operador del vehículo de carga tuvo que ser trasladado a un hospital debido a lesiones, mientras que los pasajeros y el personal del tren no reportaron daños físicos.

Ferrocarril Interoceánico asegura que pasajeros y tripulación no presentaron lesiones

El Ferrocarril Interoceánico comunicó los detalles del accidente y confirmó la puesta en marcha de su plan de contingencia para atender a los viajeros afectados. La prioridad fue asegurar el traslado de los pasajeros hasta sus destinos después de la interrupción de la ruta habitual.

Accidente entre el Tren Interoceánico y
Accidente entre el Tren Interoceánico y una pipa deja ilesos a 148 pasajeros, chófer del vehículo de carga fue trasladado a un hospital. (Crédito: Redes Sociales)

En su reporte oficial, la empresa reafirmó que no se registraron heridos entre los usuarios: “148 pasajeros que viajaban en el tren ni la tripulación reportan algún tipo de lesiones, y no se registran pérdidas humanas”, destacando la efectividad de los protocolos implementados para estos escenarios.

Expansión de la red ferroviaria en el sur del país

En noviembre reciente, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración de las estaciones Tonalá y Arriaga, parte del primer tramo de la Línea K del Tren Interoceánico en Chiapas.

Estas nuevas instalaciones permiten la conexión hasta Ixtepec, Oaxaca, y fortalecen la red hacia puntos como Salina Cruz, Coatzacoalcos y Palenque. El proyecto integra tres secciones principales: de Ciudad Ixtepec a Tonalá, de Tonalá a Huixtla y de Huixtla a Ciudad Hidalgo, así como el ramal KA, de Los Toros a Puerto Chiapas.

De este modo, el gobierno federal promueve la integración y desarrollo de la región sur. En paralelo, el Tren Maya planea vincularse con Guatemala, según se anunció en agosto tras un encuentro con el presidente Bernardo Arévalo.

En líneas lo más destacado sobre el accidente en Chiapas que dejó ilesos a 148 pasajeros del Tren Interoceánico

  1. Un tráiler cruzó las vías de forma imprudente y chocó con el Tren Interoceánico, causando daños en la locomotora y lesiones al chofer.
  2. Los protocolos de seguridad del tren funcionaron, y tanto los pasajeros como la tripulación salieron ilesos.
  3. Las autoridades garantizaron el traslado seguro de los pasajeros y no hubo pérdidas humanas.

