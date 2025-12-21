México

Refugio Franciscano recupera la custodia provisional de sus perritos: convocan a “Cadena Humana de Amor”

Personal, vecinos y defensores de animales hacen llamado a proteger el predio ante presunta sustracción de ejemplares

Guardar
Más de mil perritos y
Más de mil perritos y gatitos vivían en el Refugio Franciscano. (fb/refugiofranciscanoac)

El Refugio Franciscano, ubicado en Santa Fe, Ciudad de México, recuperó de manera provisional la custodia de los animales bajo su resguardo tras una resolución emitida el 19 de diciembre por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil.

Esta decisión judicial ordenó la restitución inmediata del predio a la asociación, luego de que se detectaron irregularidades procesales en la ejecución del desalojo realizado días antes.

Ahora, en medio de denuncias por la sustracción de perros y la falta de transparencia en el manejo de los ejemplares, la organización y vecinos han convocado a una “Cadena Humana de Amor” para proteger a los caninos restantes y evitar nuevos traslados.

La medida cautelar dictada por el tribunal permite al Refugio Franciscano mantener la posesión del inmueble y la custodia de los animales en tanto se resuelve el juicio de amparo en primera instancia.

Según el comunicado difundido en redes sociales por la organización altruista, esta suspensión está condicionada al pago de una garantía de 30 mil pesos, destinada a cubrir posibles daños y perjuicios a la Fundación Antonio Haghenbeck, que reclama la propiedad del predio.

Además, la resolución instruye a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Brigada de Vigilancia Ambiental y la alcaldía Cuajimalpa a abstenerse de ingresar al inmueble una vez notificados y tras la exhibición de la garantía por parte de la asociación.

Denuncias por sustracción de animales y discrepancias en el censo

Manifestación por el desalojo del
Manifestación por el desalojo del Refugio Franciscano en alcaldía Cuajimalpa, CDMX. (Especial/Archivo)

El Refugio Franciscano ha señalado que su principal prioridad es evitar traslados apresurados de los animales y asegurar su alimentación, atención veterinaria y condiciones de seguridad. Sin embargo, la organización ha denunciado la posible sustracción de ejemplares durante el periodo en que la Fundación Antonio Haghenbeck mantuvo el control del predio.

De acuerdo con el periódico La Jornada, León Téllez Berlanga, integrante del patronato del refugio, reportó que el 18 de diciembre, alrededor de las 15:30 horas, se observaron dos camionetas saliendo del lugar con jaulas cubiertas por lonas, lo que impidió verificar si transportaban perros.

Téllez Berlanga explicó que la sospecha se fundamenta en la negativa a permitir la revisión de la carga y en la premura con la que se realizó la salida de los vehículos.

La discrepancia en el número de animales bajo resguardo también ha generado inquietud entre los defensores de los derechos de los animales, pues mientras la Fundación Antonio Haghenbeck reportó la presencia de 759 perros, el Refugio Franciscano sostiene que sus registros, respaldados por esquemas de vacunación aplicados durante 2025, contabilizan mil 95 ejemplares.

En X, antes Twitter, la organización difundió un video en el que se observa el traslado de jaulas en vehículos, señalando que estas acciones fueron realizadas por la Fundación.

Además, personal del refugio, vecinos y activistas han “reportado la salida constante de animales en distintos vehículos, sin información pública sobre su destino ni responsables identificados”, detalla el documento oficial.

Movilización ciudadana y exigencia de transparencia

Convocan n redes sociales a
Convocan n redes sociales a una 'Cadena Humana de Amor' para proteger el Refugio Franciscano y evitar nuevos retiros de ejemplares. (FB: Refugio Franciscano AC)

Ante esta situación, el personal del Refugio Franciscano y residentes de la zona han convocado a la ciudadanía a formar una “Cadena Humana de Amor” alrededor del predio, cuyo objetivo es impedir el ingreso de más vehículos y proteger tanto a los animales como al espacio que los alberga.

La organización altruista se define como un espacio de resguardo para animales víctimas de maltrato y abandono, donde los ejemplares reciben atención y permanecen libres dentro del predio bajo cuidados permanentes. No opera como criadero ni como centro de adopción.

Hasta el momento, ninguna autoridad ni la Fundación Antonio Haghenbeck han realizado la entrega formal del inmueble ni han presentado un reporte sobre los animales sustraídos y su destino.

La organización ha reiterado que, desde el 10 de diciembre y hasta la restitución total del predio, la responsabilidad sobre el bienestar de los ejemplares recae directamente en la fundación mencionada, a la que señalan de revictimizar a los ejemplares durante el periodo de ocupación.

Temas Relacionados

Refugio FranciscanoFundación Antonio HaghenbeckRefugio animalCuajimalpaCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy 21 de diciembre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Afectaciones de este momento en

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Río Grande

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Oaxaca hoy: se

Localizan tres hieleras con aparentes restos humanos en el Libramiento en Costa Rica, Culiacán

Las autoridaeds se encuentran investigando los hechos

Localizan tres hieleras con aparentes

Renata Notni dio fuerte jalón de cabello a Diego Boneta en concierto de Bad Bunny, este fue el motivo | Video

Los famosos se encontraban al interior de ‘La Casita’ cuando fueron captados en un momento que causó indignación en redes sociales

Renata Notni dio fuerte jalón

Brugada informó el histórico monto millonario en reparación del daño a familiares de víctimas de pipa siniestrada en Iztapalapa

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó junto a otras autoridades los detalles de la repartición, además de la salud de actualizar la salud de los heridos

Brugada informó el histórico monto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan tres hieleras con aparentes

Localizan tres hieleras con aparentes restos humanos en el Libramiento en Costa Rica, Culiacán

Defensa acude a Panteón San Juan, en Culiacán, Sinaloa, después de que un hombre fue asesinado por un grupo armado

Drogas, dispositivos y economía clandestina: el panorama de inseguridad revelado antes de Navidad en el penal de Culiacán

Presuntos contratos con buffet de abogados, extorsión y violencia: balacera en colonia Cuauhtémoc revela alcances delictivos en CDMX

Reportan hallazgo del cuerpo de un elemento de la Guardia Nacional en carretera de Acapulco, tenía huellas de violencia

ENTRETENIMIENTO

Kenia Os y Peso Pluma

Kenia Os y Peso Pluma reparten juguetes a niños por la Navidad en EEUU

Renata Notni dio fuerte jalón de cabello a Diego Boneta en concierto de Bad Bunny, este fue el motivo | Video

‘La Granja VIP’: este es el millonario premio que se llevará el ganador

Christian Nodal anuncia dos conciertos más para su “Pa’l Cora Tour” en 2026: sedes, fechas y todo lo que debes saber

Esta es la novela en la que Dalílah Polanco y Mar Contreras se reencontrarán tras polémica en LCDLFMX

DEPORTES

El mexicano Brandon Mejía Mosqueda

El mexicano Brandon Mejía Mosqueda conquista el título pluma del WBC

Erick “El Cubo” Torres encuentra nuevo equipo en Costa Rica

Se retira Mónica Ocampo, la autora del gol más bonito en la historia de los mundiales femeniles

Rey Mysterio se impone sobre su hijo Dominik en Guerra de Titanes de la AAA junto a Rey Fénix y Penta Zero Miedo

Canelo Álvarez aparece en la Arena Guadalajara tras aparecer con Penta Zero Miedo