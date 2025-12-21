Refugio Franciscano recupera la custodia provisional de sus perritos: convocan a “Cadena Humana de Amor”

Más de mil perritos y gatitos vivían en el Refugio Franciscano. (fb/refugiofranciscanoac)

El Refugio Franciscano, ubicado en Santa Fe, Ciudad de México, recuperó de manera provisional la custodia de los animales bajo su resguardo tras una resolución emitida el 19 de diciembre por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil.

Esta decisión judicial ordenó la restitución inmediata del predio a la asociación, luego de que se detectaron irregularidades procesales en la ejecución del desalojo realizado días antes.

Ahora, en medio de denuncias por la sustracción de perros y la falta de transparencia en el manejo de los ejemplares, la organización y vecinos han convocado a una “Cadena Humana de Amor” para proteger a los caninos restantes y evitar nuevos traslados.

La medida cautelar dictada por el tribunal permite al Refugio Franciscano mantener la posesión del inmueble y la custodia de los animales en tanto se resuelve el juicio de amparo en primera instancia.

Según el comunicado difundido en redes sociales por la organización altruista, esta suspensión está condicionada al pago de una garantía de 30 mil pesos, destinada a cubrir posibles daños y perjuicios a la Fundación Antonio Haghenbeck, que reclama la propiedad del predio.

Además, la resolución instruye a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Brigada de Vigilancia Ambiental y la alcaldía Cuajimalpa a abstenerse de ingresar al inmueble una vez notificados y tras la exhibición de la garantía por parte de la asociación.

Denuncias por sustracción de animales y discrepancias en el censo

Manifestación por el desalojo del Refugio Franciscano en alcaldía Cuajimalpa, CDMX. (Especial/Archivo)

El Refugio Franciscano ha señalado que su principal prioridad es evitar traslados apresurados de los animales y asegurar su alimentación, atención veterinaria y condiciones de seguridad. Sin embargo, la organización ha denunciado la posible sustracción de ejemplares durante el periodo en que la Fundación Antonio Haghenbeck mantuvo el control del predio.

De acuerdo con el periódico La Jornada, León Téllez Berlanga, integrante del patronato del refugio, reportó que el 18 de diciembre, alrededor de las 15:30 horas, se observaron dos camionetas saliendo del lugar con jaulas cubiertas por lonas, lo que impidió verificar si transportaban perros.

Téllez Berlanga explicó que la sospecha se fundamenta en la negativa a permitir la revisión de la carga y en la premura con la que se realizó la salida de los vehículos.

La discrepancia en el número de animales bajo resguardo también ha generado inquietud entre los defensores de los derechos de los animales, pues mientras la Fundación Antonio Haghenbeck reportó la presencia de 759 perros, el Refugio Franciscano sostiene que sus registros, respaldados por esquemas de vacunación aplicados durante 2025, contabilizan mil 95 ejemplares.

En X, antes Twitter, la organización difundió un video en el que se observa el traslado de jaulas en vehículos, señalando que estas acciones fueron realizadas por la Fundación.

Además, personal del refugio, vecinos y activistas han “reportado la salida constante de animales en distintos vehículos, sin información pública sobre su destino ni responsables identificados”, detalla el documento oficial.

Movilización ciudadana y exigencia de transparencia

Convocan n redes sociales a una 'Cadena Humana de Amor' para proteger el Refugio Franciscano y evitar nuevos retiros de ejemplares. (FB: Refugio Franciscano AC)

Ante esta situación, el personal del Refugio Franciscano y residentes de la zona han convocado a la ciudadanía a formar una “Cadena Humana de Amor” alrededor del predio, cuyo objetivo es impedir el ingreso de más vehículos y proteger tanto a los animales como al espacio que los alberga.

La organización altruista se define como un espacio de resguardo para animales víctimas de maltrato y abandono, donde los ejemplares reciben atención y permanecen libres dentro del predio bajo cuidados permanentes. No opera como criadero ni como centro de adopción.

Hasta el momento, ninguna autoridad ni la Fundación Antonio Haghenbeck han realizado la entrega formal del inmueble ni han presentado un reporte sobre los animales sustraídos y su destino.

La organización ha reiterado que, desde el 10 de diciembre y hasta la restitución total del predio, la responsabilidad sobre el bienestar de los ejemplares recae directamente en la fundación mencionada, a la que señalan de revictimizar a los ejemplares durante el periodo de ocupación.