Cuánto cuesta el boleto más caro para Marco Antonio Solís en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Marco Antonio Solís anuncia extensa gira de conciertos por México. (Instagram)

El concierto de Marco Antonio Solís en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, programado para el sábado 23 de mayo de 2026, se perfila como uno de los espectáculos más destacados del año, al marcar el quincuagésimo aniversario de la carrera del artista.

Este evento, parte de la gira Gratitud, ha despertado una notable expectativa entre los seguidores del intérprete, quienes aguardan una celebración a la altura de su legado en la música latina.

La estructura de precios para el concierto abarca una amplia gama de opciones, con el objetivo de atender tanto a quienes buscan una experiencia exclusiva como a quienes prefieren alternativas más accesibles.

El boleto más caro

El boleto más económico, correspondiente a la sección General B, tiene un costo de 806 pesos mexicanos. En contraste, la entrada más costosa, Platino VIP, alcanza los $7.378.

La venta de boletos se realiza exclusivamente a través de la plataforma Ticketmaster, donde los usuarios pueden consultar el mapa de asientos y las distintas zonas disponibles.

Quienes cuenten con tarjetas de crédito Banamex podrán acceder a la opción de pago a tres meses sin intereses en compras superiores a $3.000.

10 canciones imprescindibles de Marco Antonio Solís

1. “Si no te hubieras ido”

Un himno del desamor, conocido por su emotividad y profundidad lírica, consolidó a Solís como voz líder de la balada romántica latinoamericana.

2. “Más que tu amigo”

Tema emblemático con ritmos alegres y letras sobre el deseo de transformar una amistad en amor.

3. “Tu cárcel”

Fue éxito con Los Bukis y después en su carrera solista. La canción explora la resignación ante el amor perdido y se mantiene vigente en la memoria popular.

4. “¿A dónde vamos a parar?”

Refleja el desgaste de una relación y ha sido utilizada en telenovelas, aumentando su reconocimiento.

5. “Morenita”

Una balada con tintes de regional mexicano, reafirma la habilidad de Solís de conectar con diversas audiencias.

6. “A dónde vayas”

Melodía suave y mensaje profundo, aborda la compañía incondicional en el amor.

7. “O me voy o te vas”

Invita a la reconciliación tras el conflicto amoroso, y ha sido versionada por distintos artistas.

8. “La venia bendita”

Uno de los temas más solicitados en sus conciertos, destaca por su letra apasionada y estructura musical.

9. “Antes de que te vayas”

Canción de despedida, muestra la capacidad narrativa de Solís para transmitir nostalgia y anhelo.

10. “Navidad sin ti”

Clásico navideño interpretado junto a Los Bukis, toca fibras sensibles relacionadas con la ausencia y la familia durante las fiestas.