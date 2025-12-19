México

Cómo verás a Marco Antonio Solís desde cada sección del Estadio GNP Seguros de CDMX

El Buki llevará su show “Gratitud” al recinto para conciertos más importante del país

El Buki estará en el
El Buki estará en el Estadio GNP Seguros CRÉDITO: (Instagram/marcoantoniosolis_oficial)

El próximo sábado 23 de mayo de 2026, Marco Antonio Solís celebrará sus cincuenta años de trayectoria con un concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, un evento que promete alta demanda de entradas y que forma parte de su espectáculo denominado Gratitud.

La magnitud de la celebración y la relevancia de Marco Antonio Solís anticipan un lleno total, mientras los seguidores se preparan para asegurar su lugar en una de las noches más esperadas del calendario musical mexicano.

Los precios de los boletos

'El Buki' vuelve al GNP.
'El Buki' vuelve al GNP. (@marcoantoniosolis_oficial)

Los precios de los boletos varían según la ubicación, con opciones que van desde la zona Platino VIP a $7.378, Platino a $6.510, Gold a $5.642, Rosa a $4.650, Morado a $3.658, Azul a $2.790, Zona GNP a $2.542, Verde B a $2.046, Naranja B a $1.550, Verde C a $1.342,90, Naranja C a $930 y General B a $806.

Así se ve el show de Marco Antonio Solís

El cantante y compositor mexicano
El cantante y compositor mexicano ha sido galardonado en múltiples ocasiones. Foto: Cuartoscuro

La visibilidad de Marco Antonio Solís durante un concierto en el Estadio GNP Seguros de CDMX varía según la ubicación de los asientos elegidos. En la sección General B, el público se encuentra de pie en la parte trasera del campo. Desde aquí la experiencia se centra en la energía colectiva y el ambiente general, ya que la distancia al escenario es considerable y los detalles visuales del artista pueden ser limitados, especialmente si hay mucha concurrencia.

En la Zona Platino, los asistentes disfrutan de una ubicación privilegiada, al frente y cerca del escenario. Esta zona ofrece visuales claros y directos, permitiendo ver las expresiones de Marco Antonio Solís y apreciar la producción del espectáculo en detalle. La calidad del sonido también suele ser superior por la cercanía con los monitores frontales.

Las Gradas, ubicadas a los costados y en niveles elevados, brindan una perspectiva panorámica de todo el escenario y el recinto. Aunque no permiten la cercanía que ofrece la Zona Platino, garantizan una buena vista general de todos los elementos del show. La altura facilita visualizar coreografías y juegos de luces, aunque los detalles faciales pueden perderse según la lejanía del asiento.

5 imperdibles de Marco Antonio Solís

Marco Antonio Solís anuncia extensa
Marco Antonio Solís anuncia extensa gira de conciertos por México. (Instagram)

1. “Si No Te Hubieras Ido”

Uno de sus mayores éxitos, reconocible al instante y siempre esperado en sus conciertos.

2. “Tu Cárcel”

Canción emblemática que lanzó junto a Los Bukis. Continúa siendo coreada por varias generaciones.

3. “Dónde Estará Mi Primavera”

Tema representativo de su faceta como baladista, conocido por su carga emotiva.

4. “Más Que Tu Amigo”

Una de sus canciones más bailables, fusionando sonidos tradicionales y contemporáneos.

5. “La Venia Bendita”

Clásico indiscutible en su repertorio, ampliamente solicitado por el público y símbolo de su carrera en solitario.

