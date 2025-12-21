Bloqueos en Michoacán: familiares de desaparecidos acusan presunta colusión de la policía con el crimen organizado

Los manifestantes exigen justicia por los desaparecidos. (FOTO: RRSS)

Familiares de víctimas de desaparición forzada en Michoacán bloquearon la carretera Apatzingán-Tepalcatepec a la altura del panteón municipal de Buenavista-Tomatlán para exigir la aparición con vida de personas privadas de la libertad presuntamente por elementos de la Policía Municipal de Tepalcatepec.

El grupo de personas bloqueó a partir de las 9:00 de la mañana ambos sentidos de la carretera con llantas y objetos que impidieron el paso a los vehículos y posteriormente incendiaron el bloqueo.

Por medio de redes sociales, los manifestantes solicitaron apoyo de las autoridades estatales y federales para comenzar las investigaciones correspondientes tanto a los responsables como a las autoridades municipales.

(FOTO: FB: C5 Michoacán)

“Buenavista quiere justicia, Buenavista quiere que nos regresen a todos nuestros familiares que se los llevaron los policías de Tepeque cuando trabajan por aquí.

“Por favor Gobierno queremos justicia, queremos apoyo y justicia”, manifestaron los habitantes de Buenavista.

Autoridades retiran bloqueo de manifestantes

Tras casi 3 horas de bloqueo, las autoridades de Michoacán y el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo Control, Coordinación e Inteligencia (C5) de Michoacán, reportaron que la vialidad se encontraba despejada.

(FOTO: FB: C5 Michoacán)

Sin embargo, las autoridades aún no han mencionado si se establecerá una mesa de diálogo con los manifestantes o si se programarán reuniones con las autoridades correspondientes para que sus demandas sean escuchadas y atendidas.

Detienen a 28 personas en Michoacán en operación contra ola de violencia entre cárteles

Patrullajes especiales, inspecciones sorpresivas y decomisos múltiples se desplegaron en municipios con mayor riesgo tras el asesinato del edil de Uruapan, mientras la coordinación federal y estatal intensifica acciones para frenar la reorganización criminal y los desplazamientos forzados.

La selección de seis municipios de Michoacán como prioridad para intervenciones de seguridad se basó en la persistencia de incidentes violentos, migración forzada de habitantes y la identificación de rutas empleadas para el tráfico de armas y el desplazamiento de integrantes de bandas armadas.

Las autoridades han desplegado diversos operativos en Michoacán para contrarrestar la violencia. (SSPC)

La estrategia más reciente de vigilancia intensificada en accesos a comunidades y puntos de salida estratégicos coincide con la detención de 28 personas y con la incautación de recursos materiales en el marco de una ofensiva que da seguimiento al aumento de asesinatos y desplazamientos forzados en la entidad.

Aseguran bodega para la fabricación de vehículos blindados en Coahuayana

Una bodega utilizada presuntamente para la fabricación de vehículos con blindaje artesanal fue asegurado por elementos de seguridad estatal en el municipio de Coahuayana, Michoacán.

Vehículos monstruo asegurados. Foto: SSP Michoacán

La acción se llevó a cabo luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán dio seguimiento a trabajos de análisis e inteligencia en el municipio.

Tras obtener una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia Centro por su posible relación con delitos contra la salud, personal de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Subsecretaría de Investigación Especializada, llevaron a cabo el despliegue operativo en la bodega de la calle Bugambilias.