México

Bloqueos en Michoacán: familiares de desaparecidos acusan presunta colusión de la policía con el crimen organizado

El bloqueo se reportó en la carretera Apatzingán-Tepalcatepec

Guardar
Los manifestantes exigen justicia por
Los manifestantes exigen justicia por los desaparecidos. (FOTO: RRSS)

Familiares de víctimas de desaparición forzada en Michoacán bloquearon la carretera Apatzingán-Tepalcatepec a la altura del panteón municipal de Buenavista-Tomatlán para exigir la aparición con vida de personas privadas de la libertad presuntamente por elementos de la Policía Municipal de Tepalcatepec.

El grupo de personas bloqueó a partir de las 9:00 de la mañana ambos sentidos de la carretera con llantas y objetos que impidieron el paso a los vehículos y posteriormente incendiaron el bloqueo.

Por medio de redes sociales, los manifestantes solicitaron apoyo de las autoridades estatales y federales para comenzar las investigaciones correspondientes tanto a los responsables como a las autoridades municipales.

(FOTO: FB: C5 Michoacán)
(FOTO: FB: C5 Michoacán)

“Buenavista quiere justicia, Buenavista quiere que nos regresen a todos nuestros familiares que se los llevaron los policías de Tepeque cuando trabajan por aquí.

“Por favor Gobierno queremos justicia, queremos apoyo y justicia”, manifestaron los habitantes de Buenavista.

Autoridades retiran bloqueo de manifestantes

Tras casi 3 horas de bloqueo, las autoridades de Michoacán y el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo Control, Coordinación e Inteligencia (C5) de Michoacán, reportaron que la vialidad se encontraba despejada.

(FOTO: FB: C5 Michoacán)
(FOTO: FB: C5 Michoacán)

Sin embargo, las autoridades aún no han mencionado si se establecerá una mesa de diálogo con los manifestantes o si se programarán reuniones con las autoridades correspondientes para que sus demandas sean escuchadas y atendidas.

Detienen a 28 personas en Michoacán en operación contra ola de violencia entre cárteles

Patrullajes especiales, inspecciones sorpresivas y decomisos múltiples se desplegaron en municipios con mayor riesgo tras el asesinato del edil de Uruapan, mientras la coordinación federal y estatal intensifica acciones para frenar la reorganización criminal y los desplazamientos forzados.

La selección de seis municipios de Michoacán como prioridad para intervenciones de seguridad se basó en la persistencia de incidentes violentos, migración forzada de habitantes y la identificación de rutas empleadas para el tráfico de armas y el desplazamiento de integrantes de bandas armadas.

Las autoridades han desplegado diversos
Las autoridades han desplegado diversos operativos en Michoacán para contrarrestar la violencia. (SSPC)

La estrategia más reciente de vigilancia intensificada en accesos a comunidades y puntos de salida estratégicos coincide con la detención de 28 personas y con la incautación de recursos materiales en el marco de una ofensiva que da seguimiento al aumento de asesinatos y desplazamientos forzados en la entidad.

Aseguran bodega para la fabricación de vehículos blindados en Coahuayana

Una bodega utilizada presuntamente para la fabricación de vehículos con blindaje artesanal fue asegurado por elementos de seguridad estatal en el municipio de Coahuayana, Michoacán.

Vehículos monstruo asegurados. Foto: SSP
Vehículos monstruo asegurados. Foto: SSP Michoacán

La acción se llevó a cabo luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán dio seguimiento a trabajos de análisis e inteligencia en el municipio.

Tras obtener una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia Centro por su posible relación con delitos contra la salud, personal de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Subsecretaría de Investigación Especializada, llevaron a cabo el despliegue operativo en la bodega de la calle Bugambilias.

Temas Relacionados

MichoacánApatzingánTepalcatepecBloqueosDesaparición ForzadaNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Tren Suburbano - AIFA estará listo para el primer trimestre del 2026: Claudia Sheinbaum supervisa avances

La presidenta acudió a las instalaciones del Tren Lechería - AIFA y participó en las primeras pruebas con trenes

Tren Suburbano - AIFA estará

Más de 10 muertos, entre jornaleros y familias, en accidentes de carretera la madrugada de este domingo en México

Rescatistas y autoridades arribaron a las diversas zonas en donde se suscitaron los hechos

Más de 10 muertos, entre

Perrita callejera da a luz afuera de tienda de conveniencia y el apoyo que recibe de la comunidad se vuelve viral

Trabajadores y comerciantes improvisaron un espacio seguro tras el parto para mantener a salvo a los animales

Perrita callejera da a luz

Clara Brugada encabeza desfile por el Día del Policía 2025 en CDMX y destaca reducción de delitos

La jefa de Gobierno destaca que la incidencia delictiva en CDMX disminuyó 58%

Clara Brugada encabeza desfile por

Caso del volcán El Chichonal genera controversia tras la activación del Semáforo de Alerta Volcánica en Amarillo Fase 1

La Agencia Meteorológica de Chiapas desmiente acusaciones de desinformación en su contra sobre el caso

Caso del volcán El Chichonal
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Esmeralda Ferrer: el secuestro

Caso Esmeralda Ferrer: el secuestro y el lugar donde la asesinaron junto a sus hijos, lo revelado tras captura del “Araña”

Localizan tres hieleras con aparentes restos humanos en el Libramiento en Costa Rica, Culiacán

Defensa acude a Panteón San Juan, en Culiacán, Sinaloa, después de que un hombre fue asesinado por un grupo armado

Drogas, dispositivos y economía clandestina: el panorama de inseguridad revelado antes de Navidad en el penal de Culiacán

Presuntos contratos con buffet de abogados, extorsión y violencia: balacera en colonia Cuauhtémoc revela alcances delictivos en CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 21 de diciembre: este domingo finaliza el reality show

Kenia Os y Peso Pluma reparten juguetes a niños por la Navidad en EEUU

Renata Notni dio fuerte jalón de cabello a Diego Boneta en concierto de Bad Bunny, este fue el motivo | Video

‘La Granja VIP’: este es el millonario premio que se llevará el ganador

Christian Nodal anuncia dos conciertos más para su “Pa’l Cora Tour” en 2026: sedes, fechas y todo lo que debes saber

DEPORTES

El mexicano Brandon Mejía Mosqueda

El mexicano Brandon Mejía Mosqueda conquista el título pluma del WBC

Erick “El Cubo” Torres encuentra nuevo equipo en Costa Rica

Se retira Mónica Ocampo, la autora del gol más bonito en la historia de los mundiales femeniles

Rey Mysterio se impone sobre su hijo Dominik en Guerra de Titanes de la AAA junto a Rey Fénix y Penta Zero Miedo

Canelo Álvarez aparece en la Arena Guadalajara tras aparecer con Penta Zero Miedo