Ejército desactiva 15 explosivos y destruyen narco campamento en Michoacán, no se reportan detenidos

El narco campamento fue incinerado. (FOTO: X: @SSeguridad_Mich)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), desactivaron 15 artefactos explosivos improvisados y destruyeron un narco campamento durante dos operaciones realizadas en Apatzingán.

De acuerdo con el comunicado oficial de las autoridades, el primer aseguramiento ocurrió en la localidad de La Paracata, donde personal de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano localizó los dispositivos explosivos, los cuales estaban diseñados para ser arrojados desde drones.

Según las indagatorias de la SSP, el descubrimiento de los artefactos permitió medir las operaciones de los cárteles que operan en la región en cuanto al uso de drones.

Todos los artefactos explosivos fueron desactivados de forma segura. (FOTO: X: @SSeguridad_Mich)

Tras la incautación, los artefactos fueron inhabilitados de manera controlada por agentes del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la SSP, sin que se reportaran personas lesionadas.

Un narco campamento fue incinerado tras el hallazgo de explosivos

En un segundo operativo realizado en el sitio conocido como La Huerta, fuerzas estatales y federales localizaron un puesto de observación ilícita, presuntamente utilizado por integrantes de células criminales para vigilar los movimientos de las autoridades y otros grupos rivales.

El reporte de las autoridades detalló que el lugar fue asegurado y posteriormente destruido mediante incineración.

Fuerzas estatales y federales localizaron un puesto de observación ilícita, presuntamente utilizado por integrantes de células criminales para vigilar los movimientos de las autoridades y otros grupos rivales. (FOTO: X: @SSeguridad_Mich)

Las instituciones de seguridad señalaron que los resultados se suman como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, además, reiteraron su compromiso por desarticular la infraestructura operativa de los grupos delictivos.

Aseguran 32 granadas y 2 artefactos explosivos más en Nahuatzen

El pasado 16 de diciembre, la SSP de Michoacán informó que tras realizar diversos operativos en la zona, se localizaron varios explosivos en la zona serrana de la localidad de Comachuén.

Según el reporte de las autoridades, se confiscaron:

2 artefactos explosivos

32 granadas modificadas para ser lanzadas con drones

1 carga explosiva de 350 gramos

6 porciones de material, sistemas de iniciación y precursores hechizos para la elaboración de explosivos

Explosivos y material detonante localizado, asegurado y desactivado. (FOTO: X: @SSeguridad_Mich)

Tras el hallazgo por parte de la Guardia Nacional, se solicitó el apoyo del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos de la Guardia Civil, quienes acudieron a la zona, establecieron un perímetro y desactivaron los explosivos.

Fiscalía de Michoacán asegura que CJNG estaría detrás de

El mismo 16 e diciembre, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaría detrás del carro bomba en Coahuayana.

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía, la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, habría detonado el vehículo desde vía remota. Además, se añadió que las autoridades ya tienen identificados a los probables responsables.

El fiscal de Michoacán aseguró que el CJNG estaría detrás de la explosión del coche bomba. (Foto: Gobierno de Michoacán)

“Por la fricción que hay en la zona, es evidente que pudo haber sido del grupo de Jalisco (CJNG) contra la policía de la comunidad de Coahuayana esta agresión.

“Hemos ya ubicado los rostros de quienes pudieron haber accionado, mediante un dispositivo a larga distancia, la posible dinámica de este hecho lamentable que se tuvo”, comentó el fiscal a medios de comunicación.