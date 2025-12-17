México

Ejército desactiva 15 explosivos y destruyen narco campamento en Michoacán, no se reportan detenidos

El descubrimiento de los artefactos permitió medir las operaciones de los cárteles que operan en la región en cuanto al uso de drones

Guardar
El narco campamento fue incinerado.
El narco campamento fue incinerado. (FOTO: X: @SSeguridad_Mich)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), desactivaron 15 artefactos explosivos improvisados y destruyeron un narco campamento durante dos operaciones realizadas en Apatzingán.

De acuerdo con el comunicado oficial de las autoridades, el primer aseguramiento ocurrió en la localidad de La Paracata, donde personal de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano localizó los dispositivos explosivos, los cuales estaban diseñados para ser arrojados desde drones.

Según las indagatorias de la SSP, el descubrimiento de los artefactos permitió medir las operaciones de los cárteles que operan en la región en cuanto al uso de drones.

Todos los artefactos explosivos fueron
Todos los artefactos explosivos fueron desactivados de forma segura. (FOTO: X: @SSeguridad_Mich)

Tras la incautación, los artefactos fueron inhabilitados de manera controlada por agentes del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la SSP, sin que se reportaran personas lesionadas.

Un narco campamento fue incinerado tras el hallazgo de explosivos

En un segundo operativo realizado en el sitio conocido como La Huerta, fuerzas estatales y federales localizaron un puesto de observación ilícita, presuntamente utilizado por integrantes de células criminales para vigilar los movimientos de las autoridades y otros grupos rivales.

El reporte de las autoridades detalló que el lugar fue asegurado y posteriormente destruido mediante incineración.

Fuerzas estatales y federales localizaron
Fuerzas estatales y federales localizaron un puesto de observación ilícita, presuntamente utilizado por integrantes de células criminales para vigilar los movimientos de las autoridades y otros grupos rivales. (FOTO: X: @SSeguridad_Mich)

Las instituciones de seguridad señalaron que los resultados se suman como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, además, reiteraron su compromiso por desarticular la infraestructura operativa de los grupos delictivos.

Aseguran 32 granadas y 2 artefactos explosivos más en Nahuatzen

El pasado 16 de diciembre, la SSP de Michoacán informó que tras realizar diversos operativos en la zona, se localizaron varios explosivos en la zona serrana de la localidad de Comachuén.

Según el reporte de las autoridades, se confiscaron:

  • 2 artefactos explosivos
  • 32 granadas modificadas para ser lanzadas con drones
  • 1 carga explosiva de 350 gramos
  • 6 porciones de material, sistemas de iniciación y precursores hechizos para la elaboración de explosivos
Explosivos y material detonante localizado,
Explosivos y material detonante localizado, asegurado y desactivado. (FOTO: X: @SSeguridad_Mich)

Tras el hallazgo por parte de la Guardia Nacional, se solicitó el apoyo del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos de la Guardia Civil, quienes acudieron a la zona, establecieron un perímetro y desactivaron los explosivos.

Fiscalía de Michoacán asegura que CJNG estaría detrás de

El mismo 16 e diciembre, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaría detrás del carro bomba en Coahuayana.

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía, la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, habría detonado el vehículo desde vía remota. Además, se añadió que las autoridades ya tienen identificados a los probables responsables.

El fiscal de Michoacán aseguró
El fiscal de Michoacán aseguró que el CJNG estaría detrás de la explosión del coche bomba. (Foto: Gobierno de Michoacán)

“Por la fricción que hay en la zona, es evidente que pudo haber sido del grupo de Jalisco (CJNG) contra la policía de la comunidad de Coahuayana esta agresión.

“Hemos ya ubicado los rostros de quienes pudieron haber accionado, mediante un dispositivo a larga distancia, la posible dinámica de este hecho lamentable que se tuvo”, comentó el fiscal a medios de comunicación.

Temas Relacionados

MichoacánApatzingánExplosivosDronesNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Jóvenes se quedan sin ver a Bad Bunny en CDMX y terminaron estafados: pierden 24 mil pesos

El caso fue difundido por el creador Damián Cervantes, en donde los fans del Conejo Malo se quedaron con las ganas de interpretar sus mejores éxitos

Jóvenes se quedan sin ver

Corona de Adviento: este es el significado de la vela morada y cuándo debe prenderla

Es una de las tradiciones más representativas del tiempo previo a la Navidad

Corona de Adviento: este es

Del barrio de San Pancho al éxito: Eme Mala Fe presentará “La capital” con sould out en CDMX

El rapero que también canta corridos tumbados ha incursionado en géneros como salsa, reggaetón y regional mexicano

Del barrio de San Pancho

Frankenstein de Guillermo del Toro domina la shortlist del Oscar 2026: la cinta avanza en seis listas oficiales

Se confirma el dominio de la película de Netflix, mientras ‘No nos moverán’ no logra el pase final para representar a México en Mejor Película Internacional

Frankenstein de Guillermo del Toro

¿Cómo detonaron el coche bomba de Coahuayana, Michoacán? Esto dijo el Fiscal

El ataque dejó al menos cinco personas muertas y cinco heridas, incluidos menores de edad, y ocurrió en plena implementación del nuevo plan de pacificación federal

¿Cómo detonaron el coche bomba
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre civiles armados desata

Enfrentamiento entre civiles armados desata narcobloqueos en Escuinapa, Sinaloa

FGR detiene a asesora de Genaro García Luna por presuntos temas de operaciones ilícitas y delincuencia organizada

EEUU sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a “El Marro”, advierte que sigue operando desde prisión

La violencia contra policías en México es 30 veces más riesgosa que contra la población en general, según especialista

Caen tres presuntos extorsionadores de “Los Negros” por cobrar cuotas a camioneros del Paradero de Indios Verdes

ENTRETENIMIENTO

Jóvenes se quedan sin ver

Jóvenes se quedan sin ver a Bad Bunny en CDMX y terminaron estafados: pierden 24 mil pesos

Del barrio de San Pancho al éxito: Eme Mala Fe presentará “La capital” con sould out en CDMX

Frankenstein de Guillermo del Toro domina la shortlist del Oscar 2026: la cinta avanza en seis listas oficiales

Guillermo del Toro deja sin palabras a Martin Scorsese: “Soñé con Frankenstein”, confiesa el director de Taxi Driver

Dua Lipa es víctima de la ‘Venganza de Moctezuma" tras su visita a México: “Mi sistema inmunológico dijo basta”

DEPORTES

Agenda NFL: todos los partidos

Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Semana 16

La Fórmula 1 estrenará modificaciones en el auto que conducirá Checo Pérez en 2026

¿Deja el América? Álvaro Fidalgo podría partir a Europa y perder su convocatoria con la Selección Mexicana

Definida la ruta de clasificación para Isaac del Toro rumbo a Los Ángeles 2028

“El Frankenstein de los Medios”: así reaccionó José Ramón Fernández al pleito entre Mohamed y Faitelson