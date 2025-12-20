México

Aseguran bodega para la fabricación de vehículos blindados en Coahuayana, Michoacán: había 3 camiones tipo monstruo

En el sitio también se localizó una camioneta con logos de la Policía Comunitaria

Ocho vehículos fueron decomisados. Foto: FGE
Ocho vehículos fueron decomisados. Foto: FGE

Una bodega utilizada presuntamente para la fabricación de vehículos con blindaje artesanal fue asegurado por elementos de seguridad estatal en el municipio de Coahuayana, Michoacán.

La acción se llevó a cabo luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán dio seguimiento a trabajos de análisis e inteligencia en el municipio.

Vehículos decomisados durante la acción. Foto:
Vehículos decomisados durante la acción. Foto: SSP Michoacán

Tras obtener una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia Centro por su posible relación con delitos contra la salud, personal de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Subsecretaría de Investigación Especializada, llevaron a cabo el despliegue operativo en la bodega de la calle Bugambilias.

Durante la intervención, los agentes lograron el aseguramiento de tres camiones con blindaje artesanal tipo “monstruo”, así como dos camionetas Suburban con blindaje artesanal, de las cuales una contaba con logotipos de la Policía de Coahuayana.

Camión monstruo y camioneta localizados
Camión monstruo y camioneta localizados en el lugar. Foto: SSP Michoacán

En el sitio también se decomisó una camioneta RAM TRX, una camioneta Silverado en proceso de blindaje y una camioneta RAM pick-up blindada.

Además, fueron aseguradas 47 dosis de metanfetamina y dos bolsas con marihuana, las cuales quedaron a disposición de la autoridad competente para llevar a cabo las investigaciones.

“En el municipio de Coahuayana y toda la región, los elementos de las fuerzas estatales y federales continúan con el esquema operativo del Plan Paricutín con la encomienda de dar resultados contundentes y frenar todo ilícito”, detalló la SSP en el marco de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

CJNG estaría detrás de la explosión de camioneta

El municipio es un sitio
El municipio es un sitio estratégico para el control de la zona costera de Michoacán. Foto: RRSS

El pasado 6 de diciembre el municipio vivió un episodio de violencia con la explosión de una camioneta frente a las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana, la cual dejó como saldo 6 personas muertas y 11 lesionadas.

Al respecto, Carlos Torres Piña, fiscal general del Estado, informó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaría detrás del ataque.

“Por la fricción que hay en la zona, es evidente que pudo haber sido del grupo de Jalisco (CJNG) contra la policía de la comunidad de Coahuayana esta agresión”, comentó ante medios.

Además, explicó que la explosión de la camioneta se realizó mediante un dispositivo usado a larga distancia, cuyos presuntos responsables ya fueron identificados.

En días pasados, seis personas fueron detenidas en el estado de Colima por portación de armas y ataques a fuerzas de seguridad, los cuales podrían estar presuntamente relacionados con la explosión de la camioneta.

Los hombres capturados (Gobierno de
Los hombres capturados (Gobierno de Colima)

David Saucedo, experto en seguridad pública y crimen organizado, detalló en entrevista con Infobae México que estos ataques corresponden a la disputa entre cárteles que mantiene el municipio debido a su ubicación estratégica.

Este conflicto, encabezado por el CJNG y Cárteles Unidos, se enfoca en la intención de los criminales por controlar Coahuayana al ser un sitio estratégico para el dominio de la zona costera de Michoacán.

