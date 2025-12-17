México

¿Cómo detonaron el coche bomba de Coahuayana, Michoacán? Esto dijo el Fiscal

El ataque dejó al menos cinco personas muertas y cinco heridas, incluidos menores de edad, y ocurrió en plena implementación del nuevo plan de pacificación federal

El coche bomba estalló frente a la policía comunitaria de Coahuayana, dejando cinco muertos y varios heridos. (@Tipitapas/X)

El coche bomba que estalló el pasado 6 de diciembre frente a las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana, en Michoacán, fue activado mediante un control a distancia, confirmó este martes el fiscal estatal Carlos Torres, durante un encuentro con medios de comunicación.

El titular del Ministerio Público explicó que las investigaciones han permitido reconstruir la posible dinámica del ataque, así como ubicar los rostros de las personas que habrían accionado el dispositivo que detonó el artefacto explosivo. El atentado provocó la muerte de al menos cinco personas y dejó cinco más heridas, entre ellas menores de edad, lo que generó una fuerte conmoción en la región.

Ya tenemos ubicados los rostros de quienes pudieron haber accionado mediante un dispositivo a larga distancia, la posible dinámica de este hecho lamentable que se tuvo”, señaló Torres, al subrayar que las indagatorias continúan para dar con los responsables materiales e intelectuales.

CJNG, principal sospechoso del ataque

El fiscal apuntó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como el presunto grupo criminal vinculado con el atentado, al considerar el contexto de violencia y disputa territorial que prevalece en la zona.

“Por la fricción que hay en la región, es evidente que pudo ser un grupo de Jalisco contra la policía de la comunidad de Coahuayana”, afirmó. La presencia del CJNG en este municipio es un secreto a voces, luego de años de disputa con otras organizaciones criminales.

Autoridades estatales confirmaron que el artefacto explosivo fue activado mediante control remoto. (FGE Michoacán)

Coahuayana cuenta con más de 7 mil hectáreas de plantaciones, principalmente destinadas a la producción de plátano, una actividad económica que ha despertado el interés de grupos delictivos. Primero fueron los Caballeros Templarios y, en años recientes, el CJNG, que disputa el control del territorio por su valor estratégico, tanto agrícola como geográfico.

La localidad forma parte de los territorios en disputa en la costa de Michoacán, no solo por la industria bananera, sino también por su cercanía con la mina de Aquila, ubicada en el estado de Colima.

Daños, víctimas y origen del vehículo

La explosión ocurrió poco antes del mediodía, sobre la avenida Rayón, en el centro del municipio. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el conductor de la camioneta falleció en el lugar, así como otras dos personas que se encontraban en el hospital regional.

La onda expansiva dañó el centro médico, viviendas, vehículos particulares y comercios cercanos, lo que amplió el impacto del ataque más allá del objetivo inicial.

Torres informó que el dueño original de la camioneta es originario de Coahuayana, aunque el vehículo fue vendido meses antes a otra persona que se lo llevó a Colima, desde donde ingresó a Michoacán el día de la explosión.

La explosión dañó viviendas, comercios y el hospital regional de Coahuayana. (@Tipitapas/X)

Violencia en plena estrategia de pacificación

El ataque ocurrió en pleno despliegue del nuevo plan de pacificación en Michoacán, impulsado por el Gobierno federal tras el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido a inicios de noviembre.

Ese crimen evidenció a nivel nacional la profundidad de la violencia ligada al crimen organizado en el estado, detonando protestas y exigencias ciudadanas de mayor intervención gubernamental.

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una nueva estrategia de seguridad para la entidad, mientras que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reiteró que Michoacán es una prioridad para el Gobierno federal en el combate a la inseguridad.

