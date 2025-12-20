México

Tortas de camarón para Navidad: el truco para que no queden saladas y puedan acompañar a los romeritos

En el marco de las festividades navideñas, una receta originaria de México ofrece una opción práctica y rendidora

Las tortas de camarón para romeritos son el acompañamiento tradicional de la Navidad en México y destacan por su sabor auténtico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de la Navidad en México trae consigo tradiciones culinarias que reúnen a la familia y celebran sabores auténticos, tal es el caso de las tortas de camarón para los romeritos.

De acuerdo con el chef Oropeza, son el complemento clásico de la temporada decembrina: firmes, esponjosas y capaces de absorber el mole como ninguna otra.

Además, cuentan con una receta sencilla y rendidora, perfecta para cocinar con antelación y asegurar que no queden saladas.

Una receta tradicional mexicana logra el equilibrio perfecto entre sabor y textura para acompañar los romeritos en las fiestas. Foto: Instagram/@empacadorafritz

Originarias de las celebraciones mexicanas, la receta que se presenta permite obtener hasta veinticuatro porciones, ideales para compartir en las fiestas navideñas.

Receta de tortas de camarón para romeritos (versión no salada)

Principalmente, la receta se basa en el uso del camarón seco, triturado hasta polvo y combinado con ingredientes que ayudan a regular la salinidad, como el queso, el arroz y los huevos.

A través de esta técnica casera, las tortitas adquieren la textura firme y esponjosa indispensable para acompañar el mole. El resultado final es una torta dorada con el sabor y aroma de los romeritos y el mole sin quedar saladas.

El uso de camarón seco pulverizado y queso fresco sin sal ayuda a controlar la salinidad en las tortas de camarón para romeritos. (Paulina Cocina)

Ingredientes

  • 150 g de camarón seco.
  • 100 g de queso fresco (de preferencia sin sal).
  • 100 g de arroz blanco cocido y frío.
  • 4 huevos grandes.
  • 2 cucharadas de pan molido.
  • 2 cucharadas de harina de trigo.
  • Aceite de canola para freír.

Cómo hacer tortas de camarón para romeritos, paso a paso

  1. Pulverizar el camarón seco en un procesador de alimentos hasta obtener un polvo fino.
  2. Mezclar el camarón en polvo con el queso fresco desmoronado, el arroz frío, los huevos, el pan molido y la harina en un tazón grande, trabajando con las manos hasta integrar todo y formar una masa homogénea.
  3. Asegurarse de que el queso sea sin sal para controlar la salinidad final de las tortitas.
  4. En un sartén antiadherente mediano, calentar suficiente aceite de canola a temperatura media.
  5. Colocar toda la mezcla y extender de forma uniforme para cubrir el fondo del sartén.
  6. Cocinar por unos seis a ocho minutos de un lado, hasta dorar y que la torta adquiera firmeza; utilizar una espátula para despegar los bordes y voltear con cuidado.
  7. Cocinar por el otro lado hasta obtener un tono dorado y textura esponjosa.
  8. Retirar del sartén y colocar sobre papel absorbente.
  9. Evitar añadir sal extra a la mezcla para lograr un balance de sabor óptimo.
  10. Dejar templar y luego cortar la torta en cuadritos de aproximadamente tres por tres centímetros.
  11. Reservar para incorporar a los romeritos junto con el mole justo antes de servir, para absorber mejor el sabor y mantener la textura.
Las tortas de camarón para romeritos destacan en la Navidad mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos clave para evitar que las tortas de camarón queden saladas

  • Usar queso sin sal para controlar el nivel de sal en las tortitas.
  • No agregar sal extra; el camarón seco ya aporta suficiente.
  • Preparar las tortitas con antelación para optimizar el tiempo de la cena.

Cabe señalar que las tortas de camarón para romeritos son el acompañamiento esencial de los romeritos con mole, típico de la Navidad en México.

