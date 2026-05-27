Alertan sobre posible alza en violencia familiar en México por Mundial 2026: llamadas de auxilio suben 30% en eventos deportivos

En México suman más de 87 mil casos de violencia familiar, al corte de abril del 2026. | Jovany Pérez

La Red Nacional de Refugios (RNR) alertó sobre un posible aumento de casos de violencia familiar en México durante la Copa Mundial FIFA 2026, que este año se realizará en tres ciudadades del país, así como en Estados Unidos y Canadá.

En un comunicado, la organización reprochó que el Mundial 2026 se promocione como símbolo de orgullo internacional y se destaquen los beneficios para el turismo y desarrollo económico del país, sin tomar en cuenta las violencias contra las mujeres que podrían derivar del evento deportivo.

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De acuerdo con ONU Mujeres, las llamadas a líneas de emergencia por violencia familiar incrementan hasta un 30% durante los grandes eventos deportivos.

Señaló que estas dinámicas pueden reflejarse en agresiones dentro de los hogares, violencia sexual, acoso, explotación sexual y trata de mujeres y niñas.

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En este sentido, la Red Nacional de Refugios afirmó que en México las preocupaciones no son menores, ante la alta cifra de casos de violencia familiar a nivel nacional.

A esto se suma, que de acuerdo con el reporte de la Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dos de las tres ciudadades mundialistas están dentro de los cinco estados con más casos al corte de abril del 2026.

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“Resulta profundamente preocupante que, frente a este contexto, en nuestro país las estrategias rumbo al Mundial 2026 continúen privilegiando infraestructura, promoción internacional y turismo, mientras permanecen insuficientes las acciones integrales de prevención, atención y protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes”, mencionó el colectivo.

Frente a este escenario, la organización lanzó la campaña ‘La violencia contra las mujeres no es parte del juego’, “una iniciativa apartidista” que busca visibilizar “los impactos diferenciados que pueden enfrentar las mujeres durante eventos deportivos masivos y la necesidad de fortalecer acciones de prevención, atención y protección antes, durante y después del Mundial”.

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¿En qué consiste la campaña?

Generar conciencia pública desde una mirada feminista y de derechos humanos

Promover cero tolerancia a las violencias machistas

Difundir mensajes de apoyo y acompañamiento

Construir incidencia colectiva rumbo al Mundial 2026

El colectivo indicó que la iniciativa reunirá voces de mujeres del deporte, periodismo, activismo, academia, arte y sobrevivientes de violencia, mediante fotografías, mensajes, videos y materiales digitales.

Como parte de esta acción, la campaña impulsada desde México dialoga y se articula con esfuerzos de organizaciones y redes de Estados Unidos y Canadá, países sede del Mundial 2026, mediante mensajes compartidos y acciones de sensibilización y acceso a rutas de apoyo, respetando las particularidades y necesidades de cada contexto.

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“La violencia contra las mujeres no reconoce fronteras, la protección y prevención tampoco debería hacerlo. Hoy articulamos esfuerzos desde México con otras redes de refugios de Estados Unidos y Canadá porque la seguridad y la vida de las mujeres no pueden quedar fuera de la conversación.» Wendy Figueroa Morales, directora general de la RNR.

Resaltó que la Red Nacional de Refugios, integrada por más de 52 espacios de atención en México, continuará brindando atención gratuita y especializada para mujeres mexicanas y extranjeras que vivan violencia, reforzando además las rutas de apoyo y acompañamiento durante este contexto internacional.

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“No queremos un Mundial que solo deje cifras de turismo y derrama económica; queremos un Mundial que deje acciones concretas para prevenir las violencias, fortalecer redes de protección y garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres y seguras. La vida, la dignidad y la libertad de las mujeres no pueden quedar fuera del juego.” — Wendy Figueroa Morales, directora general de la RNR.

“Reiteramos que la prevención, la protección y la garantía de derechos no pueden ser medidas temporales ligadas a un evento deportivo, sino compromisos permanentes del Estado y de la sociedad.

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“Se requieren políticas públicas integrales, presupuestos suficientes y acciones contundentes para prevenir las violencias machistas antes, durante y después del Mundial. No puede construirse una narrativa de orgullo internacional mientras las mujeres continúan enfrentando violencia e impunidad en los mismos territorios que hoy buscan presentarse como escaparate global”, concluyó.

Van más de 87 mil casos de violencia familiar en México

El SESNSP indicó que entre enero y abril del 2026 se registraron 87 mil 827 casos de violencia familiar a nivel nacional, de los cuales 53% se concentran en cinco estados.

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De acuerdo con el reporte, la Ciudad de México encabeza lista de estados con más casos, con un total de 9 mil 431.

Le siguen el Estado de México con 8 mil 645; Nuevo León, con 7 mil 631; y Guabajuato con 5 mil 600.