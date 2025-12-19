México

¿Los días pasan más rápido en diciembre? Esto explica la ciencia

La temporada navideña suele alterar la percepción del paso del tiempo, aunque podría existir una explicación psicológica detrás de ello

Existen múltiples circunstancias que hacen que las personas perciban más rápido el paso del tiempo. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Durante la temporada decembrina, muchas personas experimentan la sensación de que el tiempo “vuela”. Entre reuniones familiares, compromisos sociales, compras, cierres laborales y celebraciones, los días parecen pasar con mayor rapidez que en otras épocas del año. Esta percepción, aunque común, no tiene que ver con cambios reales en la duración del tiempo, sino con la forma en que el cerebro humano lo procesa.

Desde la psicología y la neurociencia, la percepción del tiempo está estrechamente relacionada con la atención, la memoria y las emociones. El cerebro no mide el tiempo de manera objetiva, como un reloj, sino que lo interpreta a partir de la cantidad y la intensidad de estímulos que recibe.

Cuando una persona está expuesta a múltiples actividades, tareas y eventos novedosos, el cerebro dedica más recursos a procesar la información, lo que reduce la atención consciente al paso del tiempo. Como resultado, al mirar atrás, la sensación es que los días transcurrieron más rápido.

En diciembre es común la sensación de que los días pasan más rápido, lo que podría tener alguna explicación psicológica. Foto: (Gemini IA)

En diciembre, esta sobrecarga de estímulos es especialmente evidente. Las jornadas suelen estar llenas de actividades fuera de la rutina habitual, como convivencias, celebraciones, viajes, compras y eventos sociales.

La ruptura con la rutina cotidiana provoca que el cerebro se enfoque en la acción inmediata, disminuyendo la percepción del tiempo mientras se vive, pero haciendo que, al recordarlo, el periodo parezca breve.

Otro factor clave es el papel de las emociones. Diversos estudios señalan que las emociones intensas, tanto positivas como negativas, alteran la percepción temporal. La alegría, la nostalgia, el estrés o la expectativa asociadas a las fiestas decembrinas influyen en los llamados “relojes internos” del cerebro, ubicados principalmente en estructuras como el cerebelo y los ganglios basales. Cuando las emociones son intensas, el tiempo suele percibirse como más corto.

Actividades cotidianas influyen en la percepción del tiempo. Foto: (iStock)

La edad también desempeña un papel importante. A medida que las personas envejecen, cada año representa una fracción menor de su vida total, lo que contribuye a la sensación de que el tiempo pasa más rápido. En adultos, los periodos repetitivos y predecibles tienden a “comprimirse” en la memoria, mientras que las experiencias nuevas se recuerdan con mayor claridad, haciendo que el año, en retrospectiva, parezca más corto.

Además, el contexto social y cultural de la temporada decembrina influye en esta percepción. La presión por cumplir con compromisos laborales antes de fin de año y la anticipación del cierre de ciclos generan una sensación de urgencia. Esta combinación de estrés, expectativas y actividad constante acelera la percepción subjetiva del tiempo.

En conclusión, la sensación de que los días pasan más rápido en diciembre no responde a un fenómeno físico, sino a un proceso psicológico y neurológico. La acumulación de estímulos, las emociones intensas, la ruptura de la rutina y los factores sociales hacen que el cerebro procese el tiempo de manera distinta. Comprender este fenómeno puede ayudar a vivir la temporada con mayor conciencia, disfrutando cada momento y reduciendo la sensación de que el tiempo se nos escapa.

