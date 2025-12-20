Rosca de Reyes con temática de gato: ¿En dónde puedes conseguirlas en CDMX?

La nueva Mishi Rosca de Reyes incluye gatos en lugar del tradicional muñequito. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Si eres amante de la Navidad y no puedes resistirte al encanto de los gatos, este año hay una propuesta que definitivamente tienes que conocer. A la Ciudad de México llegó una de las roscas más adorables y originales de la temporada: la Mishi Rosca de Reyes, una versión felina que transforma esta tradición en una experiencia llena de ternura, sabor y muchos ronroneos.

La Mishi Rosca de Reyes no es una rosca común. Está pensada especialmente para los fanáticos de los michis, quienes buscan algo diferente a la clásica rosca con muñeco.

Una opción ideal para los amantes de los gatos. Foto: (Captura de pantallla)

Aquí, cada rebanada es una sorpresa, ya que en su interior se esconden pequeños mini gatitos, convirtiendo el momento de partirla en algo divertido y memorable. Además, no se trata de un solo diseño, sino de 10 modelos distintos de gatitos, lo que la vuelve ideal para coleccionistas o para compartir en reuniones con amigos y familia.

En cuanto a su preparación, esta rosca destaca por su delicioso sabor, perfecta para acompañar con una bebida caliente. Por esta razón, se ha convertido en un gran regalo para intercambios navideños, reuniones de fin de año o simplemente para quienes desean darle un giro creativo y tierno a la tradición del Día de Reyes.

La Mishi Rosca es el resultado de la estrecha relación entre La Casa del Gato Gazzu y Cafecito, dos espacios que comparten el amor por los gatos, el café y el pan dulce. El ambiente donde se disfruta esta rosca está lleno de buena vibra, decoración acogedora y, por supuesto, mucha inspiración felina. Es una experiencia que va más allá del sabor: es un plan ideal para los amantes de los animales y para quienes buscan vivir la Navidad de una forma distinta.

Cada rosca incluye versiones gatunas del tradicional muñeco de rosca. Foto: (Captura de pantalla)

En cuanto a precios, la Mishi Rosca de Reyes es bastante accesible. La versión individual tiene un costo de 79 pesos, mientras que el combo con bebida —que puede ser chocolate caliente, café americano o té— está disponible por 129 pesos. Además, hay una versión mediana (para cinco personas) con dos gatos en 250 pesos y una grande (para 10 personas) en 369 pesos con cuatro gatitos.

Si te preguntas dónde conseguirla, la encontrarás en Avenida Baja California #266, a dos cuadras del metro y metrobús Chilpancingo, casi esquina con la calle Culiacán, en la colonia Hipódromo Condesa, CDMX. El horario de atención es de martes a domingo, de 12:00 pm a 8:00 pm, por lo que puedes planear tu visita con calma.

La Mishi Rosca de Reyes se perfila como una de las más cool y tiernas de la temporada. Si quieres combinar tradición, creatividad y amor por los michis, esta es una parada obligada en la CDMX. Sin duda, una forma deliciosa de celebrar la Navidad y el Día de Reyes con mucho estilo felino.