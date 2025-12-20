Narcomantas para el CJNG en Villaflores, Chiapas: Cártel de Sinaloa cuelga nuevos mensajes para sus rivales

Los dos narcomensajes se encontraron cerca de las instalaciones del penal "El Amate" en Villaflores | Redes Sociales, X /@chikistrakiz

En un nuevo capítulo de la disputa entre los principales grupos del crimen organizado en la frontera sur de México, presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa colgaron varias narcomantas amenazantes contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG) en el municipio de Villaflores, Chiapas.

Durante la madrugada del pasado viernes, los habitantes de Villaflores ―especialmente de la comunidad rural Jesús María Garza― amanecieron con varias lonas colgadas en espacios públicos y cerca del penal de “El Amate” con mensajes dirigidos a grupos rivales. En una de las narcomantas, presuntos miembros del CDS escribieron:

“Villaflores tiene dueño. Salgan a pelear Valdovinos cul... Atte CDS”. Esto en clara alusión a Juan Manuel Valdovinos Mendoza, conocido como “El Señor de los Caballos” y uno de los fundadores clave del CCyG.

Los dos mensajes hacían alusión a Juan Manuel Valdovinos Mendoza, miembro del CJNG y fundador clave del Cártel de Chiapas y Guatemala | X / @Eco1_LVM, Reuters

Segundo narcomensaje del Cártel de Sinaloa en el penal del “Amate”

Otra narcomanta colocada cerca del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 14 (el penal de “El Amate”) advertía lo siguiente: “‘El Amate’ tiene dueño, así lloren los Valdovinos. Y vamos por ustedes. Ojalá salgan a pelear correlones. Atte CDS”.

Al amanecer, elementos de la VII Región Militar, la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal acudieron a los puntos señalados para retirar las mantas y reforzar la vigilancia en la zona, aunque, hasta el momento, no se ha reportado la detención de personas directamente vinculadas con estos hechos.

Villaflores es calificada como una de las zonas rojas donde los cárteles mexicanos se disputan el tráfico de distintas drogas y el uso de mano de obra migrantes para sus actividades criminales | Redes Sociales

Disputa de cárteles y desplazamientos forzados: el poder del Cártel de Chiapas y Guatemala

La colocación de estas narcomantas ocurre en medio de una prolongada escalada delictiva en el sur de Chiapas, donde diversos grupos criminales han incrementado su presencia y confrontación en los últimos años.

La disputa no solo involucra al Cártel de Sinaloa y al de “las Cuatro Letras”, sino también a organizaciones locales como el Cártel de Chiapas y Guatemala, quienes han consolidado su presencia en la frontera con Guatemala y operan rutas de tráfico y control territorial.

Según análisis de seguridad y reportes internacionales, esta región se ha convertido en un corredor clave tanto para el tráfico de drogas como para el transporte de personas y armas, lo que ha generado una violencia persistente y desplazamientos forzados en comunidades cercanas.

Los enfrentamientos entre los cárteles mexicanos se podrían intensificar aún más para el 2026, según expertos y especialistas en seguridad | X / @CartelWatchNet

Operativos especiales en la frontera sur: México y Guatemala coordinarían esfuerzos

Frente a esta escalada, tanto México como Guatemala han intensificado sus operativos de seguridad en la frontera sur para hacer frente a la violencia generada por los cárteles. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) de México anunció un plan conjunto con las autoridades militares guatemaltecas para llevar a cabo operaciones especiales coordinadas a lo largo de la frontera compartida.

El general Ricardo Trevilla Trejo, general secretario de la Defensa Nacional, explicó que estas acciones incluyen incremento de presencia militar e intercambio de inteligencia con Guatemala, así como patrullajes y revisiones en rutas terrestres, aéreos y puntos estratégicos de la línea fronteriza.

El despliegue estaba programado inicialmente hasta el 11 de diciembre, aunque las autoridades aclararon que podría extenderse según las necesidades de seguridad en la zona.

Simultáneamente, el Ministerio de Defensa de Guatemala reforzó su despliegue militar, incluso con fuerzas de élite Kaibiles, para proteger su frontera y responder a incursiones violentas de grupos criminales que han cruzado desde México hacia territorio chapín.

El general Ricardo Trevilla Trejo confirmó que la región de Villaflores es un punto en disputa por el Cártel de Sinaloa, CJNG y el Cártel de Chiapas y Guatemala | Youtube / CEPROPIE

Riesgos y retos en seguridad pública de Chiapas y Guatemala

Expertos en seguridad han alertado que esta disputa criminal —marcada por la presencia del Cártel de Sinaloa, CJNG y el Cártel de Chiapas y Guatemala— podría intensificarse aún más en 2026 con posibles consecuencias en materia de homicidios, desplazamientos forzados y afectaciones a la paz social en comunidades de Chiapas y regiones fronterizas.